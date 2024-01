Effektive und chemiefreie Heizkörperreinigung mit Microtrockendampf

Wer die Effizienz seiner Heizkörper steigern und Energiekosten senken möchte, sollte unbedingt auf eine regelmäßige Reinigung setzen. Schließlich kann bereits eine dünne Staubschicht die Leistung eines Heizkörpers um 10 Prozent verringern – liegt die letzte Reinigung noch länger zurück, kann die Effizienz sogar um bis zu 30 Prozent sinken.

Um beim Säubern der Heizkörper im wahrsten Sinne des Wortes keinen unnötigen Staub aufzuwirbeln, sollten Staubwedel & Co. jedoch besser im Schrank bleiben. Eine effektivere Methode, die noch dazu den Staub bindet, ist die Verwendung von Microtrockendampf, der dank eines Wassergehalts von nur 5 % ein Aufwirbeln des Staubs verhindert und dennoch keine Nässe hinterlässt. Gleichzeitig pusten moderne Microtrockendampf-Reinigungsgeräte dank hohen Drucks Staubablagerungen auch aus der letzten Ritze – und das, ohne dass Teile des Heizkörpers abmontiert werden müssten.

Ein weiterer Vorteil des sogenannten Green Cleanings mit Microtrockendampf: Auf die Verwendung chemischer Reinigungsmittel kann komplett verzichtet werden. Moderne Geräte, wie beispielsweise der Micro Cleaner von Medeco, arbeiten ausschließlich mit Wasserdampf, der aus kleinsten Partikeln besteht. Dadurch löst und entfernt der Mikrotrockendampf Staub, Schmutz und Putzmittelrückstände – durch die hohe Austrittstemperatur des trockenen Dampfs von rund 100 Grad findet außerdem gleichzeitig eine thermische Desinfektion statt.

„Gerade bei Heizkörpern hätte der Einsatz von Reinigungschemie nachhaltige Folgen“, erklärt Fritz Pattis, Begründer des Green Cleaning-Konzepts. „Jedes Reinigungsmittel hinterlässt Rückstände, welche dann – umso mehr bei einem heißen Heizkörper – dauerhaft schädliche Dämpfe an die Raumluft abgeben würden.“ Wird stattdessen ausschließlich mit Microtrockendampf gereinigt, wird also nicht nur die Effizienz der Heizkörper, sondern auch die Qualität der Raumluft gesteigert. Mehr Infos zu Green Cleaning

Die Medeco Cleantec GmbH und ihre Partner haben mehr als 30 Jahre Erfahrung und Know how im Bereich Entwicklung, Produktion, Handel und Beratung zu Produkten für chemiefreie hygienische Reinigung und Desinfektion und zu kompletten Green Cleaning-Konzepten.

Green Cleaning bedeutet hygienische Sauberkeit durch den Verzicht auf Reinigungsmittel in der täglichen Reinigung. Stattdessen kommen Micro Cleaner zum Einsatz, die durch Microtrockendampf eine dauerhaft bessere Sauberkeit und Hygiene ohne Rückstände von Chemikalien erreichen.

