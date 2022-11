EGo3 Whirlpool Filter Erfolgsgeschichte

wieder Rekordumsatz bei EGo3

Ego3 Whirlpool Filter gehören zum fixen Bestandteil der meisten Whirlpool Besitzer in Deutschland und Österreich. Seit Markteinführung sind die Verkaufszahlen jedes Jahr immer im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Diese Whirlpoolfilter haben die Whirlpool Wasserpflege revolutioniert. Ihre Vorzüge überzeugten jedes Jahr mehr und mehr neue Kunde. Ego3 ist der Wirlpool Filter der leichter zu reinigen geht, günstiger ist und mehr filtert. Und das sind nur drei der unzähligen Vorteile der Ego3 Whirlpoolfilter.

Was vor einigen Jahren im sehr kleinen Rahmen begonnen hat, ist jetzt in Deutschland und Österreich nicht mehr wegzudenken. 2020 auf 2021 wurde ein Umsatzplus von 58% erreicht. Der Filter war immer wieder ausverkauft. Der Whirlpool Filter Absatz nur in Deutschland und Österreich nähert sich immer mehr der Million Euro.

2023 stehen die nächsten Schritte an. EGo3 goes international. Der Webshop für unsere Whirlpoolfilter wird komplett neu aufgesetzt und internationalisiert. So bald die technischen Vorbereitungen abgeschlossen sind, werden EGo3 Whirlpool Filter in drei neuen Märkten angeboten – Benelux, UK und Skandinavien. Diese sind die 3 größten europäischen Whirlpool Filter und Whirlpool Wasserpflege Absatzgebiete. Was EGo3 ein weiteres starles Wachstum ermöglichen wird.

Außerdem wurden mittlerweile alle Patentverfahren weltweit erfolgreich abgeschlossen. EGo3 Whirlpoolfilter sind einzigartig und weltweit

patentrechtlich geschützt.

Und als letzter wichtiger Schritt wurde die Zusammenarbeit mit dem Whirpool Filter Bälle Hersteller weiter intensiviert und die EGo3 Filterbälle werden nun auch offiziell vom Hersteller als eigene Filterball Variante optimiert für Whirlpools als Fibalon-EGo3 Filterbälle geführt. Zusammen mit dem Hersteller wird der US Markt in Angriff genommen, der weltweit mit Abstand der größte Whirlpool Filter Markt ist.

Mittelfristig nach Abschluss der Whirlpool Filter Shop Internationalisierungsmassnahmen wird eine Absatz für Whirlpoolfilter von 5-10 Millionen Euro pro Jahr angestrebt. Wir bedanken und sehr bei unseren EGo3 Whirlpool Filter Fans, die uns hervorragende Bewertungen auf allen Whirlpool Filter Bewertungsplattformen geben und auch dazu beitragen, dass durch Weiterempfehlungen unsere Whirlpool Filter immer mehr neue und zufriedene Kunden haben.

Hersteller der EGo3 Whirlpool Filter

Firmenkontakt

EG Spa Solutions GmbH

Egon Gruber

Markusgasse 36a

8055 Graz

+436601667373

welcome@ego3-spawatercare.com

https://www.ego3-spawatercare.com

