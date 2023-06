Ego3 Whirlpool Filter – going international

Der Ego3 Whirlpool Filter mit Faserbällen wurde vor 6 Jahren erfunden. Bisher sind die Filter mit filterballs in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft worden. Sie haben mit einem Jahresumsatz 2022 von 560.000,- Euro einen sehr großen Anteil an allen verkauften Whirlpool Filtern im deutschsprachigen Raum erreicht. Mehrere zehntausend Stück Whirlpoolfilter mit Ego3 filterballs sind bereits verkauft worden.

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir eine herausragende Kundenzufriedenheit mit unseren Filterkartuschen haben. Das sehen Sie in unseren trusted shops Bewertungen für Ego3 Whirlpool Filter und Ego3 filterballs. Es reiht sich eine 5 Sterne Bewertung nach der anderen für unseren einzigartigen Whirlpool Filter.

Ohne bisherige offizielle Markteinführung beziehungsweise Werbung wurden unsere Whirlpool Filter auch immer wieder und immer öfter aus anderen Ländern bestellt. Das haben wir unseren bestehenden Kunden zu verdanken, die international unsere Filter weiterempfehlen. So wurden letztes Jahr ein- bis zweitausend Ego3 Whirlpool Filterkartuschen in die Niederlande verkauft. Merkbare Auftragseingänge verzeichnen wir aus Finnland (durch Weiterempfehlungen in finnischen Facebook Gruppen), Kanada und den USA.

Deshalb haben wir uns entschlossen die Ego3 Whirlpool Filter international anzubieten und starten im Sommer eine große Internationalisierungskampagne unserer Ego3 Filterkartuschen und filterballs. Der Start erfolgt in den Benelux Staaten, gefolgt von Skandinavien und dem Vereinigten Königreich. Im Jänner 2024 werden wir weitere europäische Staaten folgen lassen und in den USA ein Lagerhaus eröffnen, um auch amerikanische und kanadische Kunden professionell mit unseren Whirlpool Filterkartuschen und filterballs bedienen zu können.

Ego3 Whirlpool Filter mit filterballs vereinfachen die Handhabung eines Whirlpools, sparen Geld und schaffen das perfekte Whirlpool Wasser. Sie werden mit 8-fach Garantie mit unseren Whirlpool Filterkartuschen zu 100% zufrieden sein.

