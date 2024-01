Ein Buch fliegt um die Welt

Rheinau/Baden Württemberg trifft Dubai – Internationaler ExpertenKongress und Buchvorstellung von Tatjana Broek

Rheinau trifft Dubai. Dubai, die Stadt der Superlative. Dubai, die Stadt der Weltklima Konferenz 2023.

Am Rande der WeltKlimaKonferenz kurz COP28, trafen sich rund 60 Experten aus unterschiedlichen Nationen zum 1. Internationalen Experten Kongress, um sich über die Themen Nachhaltigkeit, Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Finanzen auszutauschen.

In diesem Rahmen, präsentierte die Heilpraktikerin und Autorin, Tatjana Broek, ihr neues Buch „… wenn die Seele wieder liegt“, zum Thema alltagstaugliche Spiritualität.

Es traf sich ein ausgesuchter Kreis von 56 Rednern aus verschiedenen Nationen. Gelegenheit die eigene Expertise vorzustellen, um danach in den internationalen Austausch und ins Gespräch zu gehen. Viele verschiedene Sprachen waren zu hören, mit Englisch und Deutsch als Begegnungsebene.

Als Veranstaltungsort wurde eine mittelgroße Yacht gewählt (38 Meter), dies als Konferenzraum, um sich ungestört von allen Einflüssen und fokussiert auszutauschen. Ziel: In der Energie bleiben um somit konstruktive Synergie Effekte zu gestalten. Ärzte, Coaches, Finanz- und Immobilienexperten im direkten Austausch, das ist Vernetzung auf höchstem Level.

Wer sich jetzt fragt, was Naturheilkunde, die Thematik „Alltagstaugliche Spiritualität“ und dieses Buch in Dubai und auf solch einem Kongress zu bewegen hat, ist mit dieser Frage, wahrscheinlich nicht alleine. Hier die Antwort:

Dubai ist mehr als eine Stadt der Superlative, mit Glitzer und Glamour. Dubai ist Dreh- und Angelpunkt für den Austausch von Wissen aus allen Bereichen.

Wer den „AllConferenceAllert“ aufruft, stellt fest, dass in Dubai täglich internationale Kongresse und Konferenzen, zu unterschiedlichen Themen rund um Wissenschaft, Leben und Zukunft stattfinden:

Medizinisch relevante Themen der Human- und Veterinärmedizin, Physiologie und Psychologie, Ethik, Frieden und Konfliktmanagement, Umwelttechnologien, Ernährung und Leben, Chemie und Physik, Computertechnologie und Mathematik, Genderwissenschaften und Tierwohl. Es gibt nur wenig Themen, die hier keinen Raum finden.

Sadhguru sprach in diesem Jahr zum „Welt-rette-den-Boden-Tag“ im Rahmen der WeltKlimaKonferenz. Tatjana Broek sprach im Rahmen des 1. Internationalen ExpertenKongress zum Thema Spiritualität im Alltag. Spooky? Oder Zukunft!

In Zeiten, in denen Roboter und Künstliche Intelligenz einen immer größeren Raum einnehmen, wird die Frage nach unserem Daseinszweck und Lebenssinn immer präsenter.

Wenn wir uns immer weniger über unser Tun definieren können und dafür immer mehr über unser Sein, was bleibt uns dann zu tun und zu sein?

Geht es wirklich nur darum innerhalb unserer Gesellschaft zu funktionieren, um irgendwie in dieses Leben mit all seinen Herausforderungen hineinzupassen? Oder sind wir Menschen für mehr gemacht, als Konsum, Wachstum und Funktion?

Das hat weniger mit esoterisch angehauchter Work-Life-Balance zu tun, denn mit der Frage, wie wir unsere kostbare LebensZeit mit Sinn und Leben füllen wollen.

Bin ich selbst der Mensch, den ich mir an meine Seite wünsche?

Wer bin ich? Wer will ich sein? Wie will ich leben?

Und wie schaue ich am Ende meines Lebens auf mich und meine Welt?

Doch dieses Buch ist kein weiterer Ratgeber, sonst wäre es auch nicht bis nach Dubai geflogen. Es ist vielmehr die Einladung zur Entdeckung von Eigenverantwortlichkeit und Selbstwirksamkeit. Die Erfahrung unseres unendlichen Potenziales, mit geradezu

unerschöpflichen Möglichkeiten des Seins und der Betrachtung eben dieses Seins.

Tatjana Broek spannt den Bogen aus der Warte von Quantenphysik, Neurowissenschaft und Spiritualität. Der Mensch als Ausdruck lebendiger Schöpferkraft. Universum trifft Leben. Und darin liegen alle Antworten!

So geht es in der Arbeit von Tatjana Broek neben der Naturheilkunde, um alltagstaugliche Spiritualität und um ein Leben aus der inneren Kraft einer beseelten Gelassenheit. Dies durchaus mit Impulsen jenseits von Zeit und Raum. Zum Beispiel im Dialog mit Engeln, Perspektivenwechsel wagen und dafür erfrischende Einsichten gewinnen.

Weisheit und Inspiration für ein glücklicheres Leben und beseelte Gelassenheit.

Vergnügt erklärt die Autorin: „Ich vertraue dabei auf KI. Kosmische Intelligenz.

Das hat sich bewährt. Himmlische Antworten auf irdische Fragen.

Ein ausgeklügeltes multiverselles System. Absolut zuverlässig, ohne Sicherheitslücken und datenschutzrechtlich völlig unbedenklich. Außerdem, ein bisschen Sternenglitzer hat noch nie geschadet und das Universum hat nichts dagegen, wenn wir uns die Welt schön und glücklich gestalten.“

Dubai zeigte sich begeistert von Impulsen zu einem Leben mit Perspektivenwechsel, aus der Kraft einer beseelten Gelassenheit und ehrte Tatjana Broek mit einem Award für ihr Engagement.

Hinein also, mit uns, in eine beseelte Gelassenheit.

Dieses Buch kann Leben verändern.

„… wenn die Seele wieder fliegt ~ Alltagstaugliche Spiritualität im Dialog mit Uriel“

ISBN 9789403714738

21,00 EUR

