Ein IVECO eDAILY für jedermann

IVECO arbeitet eng mit den Karosseriebauern zusammen, bevor der IVECO eDAILY dieses Jahr in Großbritannien auf den Markt kommt. Mehr als 22 akkreditierte Karosseriebauer haben bereits Zugang zu detaillierten technischen Zeichnungen des klassenführenden eLCV, sodass sie die beeindruckenden Merkmale wie den konkurrenzlosen 15kW ePTO-Bordstrom sowohl in elektrischer als auch in mechanischer Ausführung voll ausschöpfen können.

Der IVECO Daily ist weltbekannt dafür, dass er dank seines robusten Fahrgestells auf Basis eine hervorragende Plattform für Karosseriebauer darstellt. Diese Kern-DNA führt der neue eDAILY in ein elektrifiziertes Zeitalter fort. Die Montagepunkte des IVECO eDAILY sind identisch mit denen des bekannten und bereits weit verbreiteten Dieselmodells. Außerdem verfügt der eDAILY über ein flaches Chassis, bei dem keine Teile über den oberen Rahmen hinausragen – das macht die Umstellung der Karosseriebauer auf dieses Elektrofahrzeug so einfach wie möglich.

Mit dem Hi-Power-Modus ist der IVECO eDAILY für jeden Einsatz gerüstet und bietet bei Bedarf einen leistungssteigernden Extra-Kraftschub. Wenn das Gaspedal über den natürlichen Punkt hinaus durchgedrückt wird, wird zusätzliche Leistung für das Anfahren an Steigungen von bis zu 30 %, für sinnvolle Überholvorgänge und für das Anschleppen von bis zu 3,5 t in der Klasse zur Verfügung gestellt. Als einziges derzeit auf dem Markt befindliches eLCV mit 15kW ePTO sind die Einsatzmöglichkeiten breit gefächert: IVECO eDAILY als Kipper, Kühl- und Kastenwagen, Hebebühnen und vieles mehr können von der konkurrenzlosen Onboard-Power des eDAILY profitieren. Die Software mit künstlicher Intelligenz ist in der Lage, die Gewohnheiten der Arbeitsfahrzeuge zu erlernen, um die erforderliche Energie für die einsatzspezifische Ausrüstung zu erhalten.

Dank eines vollständig modularen Batteriesatzes können die Betreiber ihre eDAILY auf ihre jeweilige Mission abstimmen. Die eDAILYs sind mit einem, zwei oder drei 37-kWh-Akkupaketen erhältlich und können mit einer einzigen Ladung bis zu 248 Meilen* zurücklegen. Mit einer Schnellladung bei 80 kW kann dieses Modell in nur 30 Minuten eine Reichweite von 62 Meilen erzielen. Standardmäßig gibt es eine achtjährige Garantie über 100.000 Meilen für Fahrzeuge mit einem Akku bzw. 155.000 Meilen für Fahrzeuge mit zwei oder drei Akkus. Eine dreijährige oder 100.000-Meilen-Garantie für das Fahrgestell ist im 2XL Reparatur- und Wartungspaket für alle Modelle enthalten.

