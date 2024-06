Ein Neuanfang ist möglich für alle, die verschuldet sind

Die rettende Hand kommt von der Schuldnerberatung in Lübeck

Wenn der Gerichtsvollzieher droht, die Gläubiger Schlange stehen und eine Kontopfändung bevorsteht, versinken Betroffene oft in einem negativen Strudel. Man verschließt die Augen vor den Konsequenzen und will nicht wahrhaben, wie schnell der Abstieg gehen kann.

Doch ein Neuanfang ist möglich für alle, die von Schulden geplagt werden. Mit einem Termin bei der Schuldnerberatung Schleswig-Holstein ergreift man sprichwörtlich die rettende Hand. Wie bei einer kurzen Auszeit erhält man die Chance, die eigene Lage zu analysieren und zu reflektieren. Am Standort Lübeck wird Kontakt zu erfahrenen Anwälten und Schuldenberatern umgehend hergestellt, sobald sich Betroffene melden: www.sh-schuldnerberatung.de/ Ein Gesprächstermin ist Kurzfristig oft schon möglich: sowohl für Privatpersonen als auch für selbstständige Unternehmer.

Viele, die das Angebot der Schuldnerberatung Lübeck annehmen, sind dankbar für das Luftloch, das sich hier bietet. Durch professionelle Analyse der Schuldenlage, mit Wissen um die Rechtslage und sicher im Umgang mit Gläubigern, nimmt die Beratungsstelle eine große Last von den Schultern der Betroffenen ab. Gemeinsam kann man dann das Rad wieder zurückdrehen und langfristig aus der Schuldenfalle herauskommen.

Lösungsansätze findet die Schuldnerberatung Schleswig-Holstein immer ganz individuell: Ob man am Ende eine Ratenvereinbarung, einen Vergleich oder ein geordnetes Insolvenzverfahren wählt, hängt von der Situation des Einzelnen ab. Am Standort Lübeck zeigen die Berater die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungen auf und helfen bei der Entscheidung. Der Kontakt endet damit aber nicht, sondern die Schuldnerberatung begleitet Hilfesuchende auf Wunsch bis zur vollständigen Entschuldung oder bis zum Erhalt der Restschuldbefreiung. Die Ansätze und Lösungen können auf www.sh-schuldnerberatung.de eingesehen werden.

Der Standort Lübeck der Schuldnerberatung Lübeck liegt zentral in der Dankwartsgrube 72-74. Sie ist über Mail, Telefon und anonym per Whatsapp zu erreichen, was die Hemmschwelle weiter senken soll. Es ist nur dieser erste Schritt, den man selbst gehen muss. Danach ist eine Entschuldung innerhalb von 36 Monaten nicht nur möglich, sondern auch machbar!

Kontaktdaten Beratungsstelle Lübeck

Telefon: 0800/220 41 00

WhatsApp: 0176/578 100 96

E-Mail: info@schuldnerberatung-luebeck.de

Wenn Ihnen der Schuldenberg über den Kopf gewachsen ist, sich die Post der Gläubiger häuft, Sie Angst vor dem Gerichtsvollzieher oder vor Lohn- und Kontopfändung haben, Sie nicht mehr weiterwissen, dann kommen Sie zur Schuldnerberatung in Lübeck.

Bei uns erhalten Sie immer einen kurzfristigen Beratungstermin, oftmals sogar am nächsten Werktag.

Kontakt

Schuldnerberatung Schleswig-Holstein – Beratungsstelle Lübeck

Günther Riebow

Dankwartsgrube 72-74

23552 Lübeck

0800/220 41 00



https://sh-schuldnerberatung.de/luebeck/