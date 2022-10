Ein Parkservice ist Ihre Lösung!

Sie haben einen Flug gebucht und möchten Ihr Fahrzeug sicher abgestellt wissen

Dafür bieten wir Ihnen einen gut durchdachten Parkservice zum Frankfurter Flughafen mit „Parkfuchs24“ an. Unsere beiden Parkplätze befinden sich in Neu-Isenburg und Frankfurt Nied und sind durch Sicherheitsstandards abgesichert.

Von folgenden Bedingungen können Sie profitieren:

-Parkplätze befestigt und eingezäunt

-beleuchtete Parkplätze

-Rund um die Uhr zugänglich

-videoüberwacht

-extra Absicherung durch Security

Die Parkplätze sind rund um die Uhr und sieben Tage die Woche buchbar. Für über 1000 Fahrzeuge ist Platz. Zusätzliches Security Personal gewährleistet die nötige Absicherung.

So ist der Ablauf

Sie können bequem online buchen und die Verfügbarkeit prüfen. Dafür geben Sie Ihr Reisedatum an und bekommen nach erfolgter Buchung eine Bestätigung.

Diese bringen Sie am Tag Ihrer Anreise mit. Am besten finden Sie sich etwa zwei Stunden vor Ihrem Abflug an unserem Service-Center ein. Dort werden Sie von unserem freundlichen Service-Team empfangen, gemeinsam mit Ihnen wird alles umgepackt. Danach wird Ihnen ein entsprechender Parkplatz zugewiesen. Es erfolgt ein Fahrzeugcheck, wo auch der km-Stand protokolliert wird. Dann erfolgt der bequeme Shuttle Transfer zu Ihrem Abflug-Terminal. Dieser ist auch 24/7 einsatzbereit, ohne Aufpreis.

Zahlreiche Gründe für eine Buchung bei uns sprechen für sich

-Kundenzufriedenheit: über 5000 5 Sterne Bewertungen

-Top-Konditionen zu fairen Preisen

-freundliches Service-Personal

-Zertifizierter Käuferschutz

-Service rund um die Uhr

-Zahlreiche Zusatzleistungen möglich

-Sonderaktionen

Wir bieten auch immer mal saisonale Sonderaktionen oder spezielle Angebote für unsere Stammkunden an.

Bei Ihrer Rückankunft rufen Sie uns rechtzeitig vorher an, unsere Nummer dazu finden Sie auf Ihrem Parkticket und wir kümmern uns gern darum, dass Sie Ihr Auto schnell und unbürokratisch zurückerhalten. Hierbei können Sie sich vom Zustand Ihres Fahrzeugs überzeugen und problemlos Ihre Rückreise antreten.

Wer es eilig hat oder auch für Geschäftsreisende, haben wir ein besonderes Angebot. Dafür kann für einen kleinen Aufpreis unser Valet-Service in Anspruch genommen werden. Hierbei erfolgt die Fahrzeugübernahme direkt an Ihrem Abflug-Terminal. Sie übergeben einem unserer Fahrer Ihren Autoschlüssel. Er fährt Ihren Wagen sicher zu einem unserer Parkplätze.

Bei Ihrer Rückkehr geschieht das Ganze auch ganz unproblematisch. Ein rechtzeitiger Anruf von Ihnen genügt. Daraufhin bringt Ihnen einer unserer Mitarbeiter Ihren Wagen direkt zu Ihrem Abflug-Terminal.

Das ist noch nicht alles, was wir Ihnen zu bieten haben:

Auf Wunsch können Sie zusätzliche Services jeweils für einen kleinen Aufpreis dazu buchen.

-Autoreinigung und -pflege

-Einkaufsservice

-Tankservice

-Werkstattservice

Sie fliegen nach Berlin Tegel, nach Düsseldorf, Stuttgart, München, Nürnberg oder aber nach Thailand, Spanien oder Hawaii? Dann möchten Sie Ihr Auto für diese Tage personell und mit Videoüberwachung in Sicherheit wissen, es möglichst vollgetankt, sauber und in einwandfreiem Zustand zurückbekommen. Dafür steht der Service von Parkfuchs 24 mit hervorragenden Kundenbewertungen und empfehlenswerten Einzelrezensionen. Das ist Parken Flughafen Frankfurt mit zusätzlich wertvollen Leistungen – für noch mehr Kundennähe!

Firmenkontakt

Parkfuchs24 GmbH

Umut Türkmen

Autokino Gravenbruch (Außenliegend) 1

63263 Neu-Isenburg

06102 883 83 66

0 6102 883 83 67

info@parkfuchs24.de

https://www.parkfuchs24.de/

Pressekontakt

Sellwerk | TG Telefonbuch-Verlag Frankfurt/M. – Chemnitz GmbH & Co.KG

Asya Onatca

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt am Main

069 63198976

info.ffm@sellwerk.de

https://www.sellwerk-frankfurt.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.