Ein wichtiges Sicherheitsprodukt im Auto

Warndreieck

Wenn Sie jemals auf einer Autobahn oder einer viel befahrenen Straße gefahren sind, haben Sie wahrscheinlich ein rotes Warndreieck am Straßenrand gesehen. Dieses Schild ist ein Warndreieck, das auch als Pannenwarndreieck bezeichnet wird. Warndreiecke sind ein wichtiger Sicherheitsartikel, den jeder Autofahrer in seinem Fahrzeug haben sollte.

Was ist ein Warndreieck für Autos?

Ein Warndreieck ist ein reflektierendes rotes Dreieck, das am Straßenrand aufgestellt wird, um andere Fahrer vor einer Panne, einem Unfall oder einer Gefahr zu warnen. Das Warndreieck ist eine wichtige Sicherheitseinrichtung, die in jedem Auto vorhanden sein sollte, vor allem auf stark befahrenen Straßen und Autobahnen.

EN ISO 20471 EU – Zulassung Österreich & Deutschland

In Europa muss das Warndreieck im Auto bestimmte Sicherheitsstandards erfüllen. Die EN ISO 20471 ist die europäische Norm für Warnkleidung, einschließlich Warndreiecken. Diese Norm legt die Mindestanforderungen an die Sichtbarkeit und die Leistung der auf dem Warndreieck verwendeten reflektierenden Materialien fest.

Österreich und Deutschland haben ihre eigenen Vorschriften für Warndreiecke. In Österreich muss das Dreieck vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie genehmigt werden. In Deutschland muss das Dreieck den Anforderungen der deutschen Straßenverkehrsordnung (StVO) entsprechen.

Die EU-Norm EN ISO 20471 ist wichtig, weil sie die Sicherheitsanforderungen für Warndreiecke festlegt. Diese Norm stellt sicher, dass Warndreiecke aus hochwertigen Materialien hergestellt werden, reflektierend sind und verschiedenen Wetterbedingungen standhalten können. Die EU-Norm EN ISO 20471 schreibt außerdem vor, dass Warndreiecke eine bestimmte Größe und Form haben müssen, damit sie für andere Fahrer sichtbar sind.

Warum ist das Warndreieck für Autos wichtig?

Das Warndreieck ist wichtig, weil es andere Autofahrer auf eine mögliche Gefahr im Straßenverkehr aufmerksam macht. Richtig aufgestellt, kann es weitere Unfälle verhindern und für die Sicherheit aller sorgen. Außerdem ist das Warndreieck in vielen Ländern gesetzlich vorgeschrieben, so dass das Nichtvorhandensein eines Warndreiecks in Ihrem Fahrzeug zu Geldbußen oder Strafen führen kann.

Wie man ein Warndreieck benutzt

Ein Warndreieck sollte in einem sicheren Abstand hinter dem Fahrzeug aufgestellt werden, etwa 50 bis 100 Meter, je nach Geschwindigkeitsbegrenzung und Straßenbedingungen. Es sollte auf der dem Gegenverkehr zugewandten Straßenseite aufgestellt werden, und die reflektierende Seite sollte dem Verkehr zugewandt sein. Es ist wichtig, das Dreieck niemals in einer Kurve oder an einem Hügel aufzustellen, wo es von anderen Fahrern nicht rechtzeitig gesehen werden könnte.

Produktmerkmale:

– Gut sichtbares Warndreieck in roter Farbe.

– Erfüllt die EU-Sicherheitsnormen EN ISO 20471.

– Zugelassen in Österreich und Deutschland.

– Wird mit einer Aufbewahrungsbox geliefert.

– Leicht auf- und abzubauen.

– Kompakte Größe zur einfachen Aufbewahrung in Ihrem Fahrzeug.

– Langlebige Konstruktion für dauerhaften Gebrauch.

– Unverzichtbares Sicherheitszubehör für jedes Fahrzeug.

– Bietet eine deutliche Warnung für andere Fahrer auf der Straße.

KFZ Warndreieck rot, Dreieck Pannendreieck Auto Triangle EN ISO 20471 EU – Zulassung Österreich & Deutschland

Das Autowarndreieck Rot ist ein wichtiges Sicherheitszubehör für jedes Fahrzeug. Es ist so konzipiert, dass es für andere Fahrer gut sichtbar ist und sie vor einer Panne oder einem Unfall warnt. Das Warndreieck ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und entspricht den EU-Sicherheitsnormen EN ISO 20471, die in Österreich und Deutschland zugelassen sind. In der mitgelieferten Aufbewahrungsbox ist das Warndreieck sicher aufbewahrt, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Das Warndreieck ist eine wichtige Sicherheitseinrichtung, die in jedem Auto vorhanden sein sollte. Es erfüllt bestimmte Sicherheitsnormen in Europa, darunter die EN ISO 20471 und länderspezifische Vorschriften in Österreich und Deutschland. Wenn man weiß, wie man es richtig benutzt, kann man weitere Unfälle verhindern und für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sorgen.

