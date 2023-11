Eine außergewöhnliche Art, Weihnachtswünsche zu übermitteln

48 Weihnachtskarten mit Ümschlägen

Sind Sie auf der Suche nach den perfekten Weihnachtskarten, die Sie Ihren Liebsten in dieser Weihnachtszeit schicken können? Dann suchen Sie nicht weiter! Wir haben die perfekte Lösung für Sie – ein Set von 48 Weihnachtskarten mit Umschlägen, die verschiedene festliche Motive zeigen. Diese Karten sind nicht nur wunderschön, sondern haben mit 16 x 12 cm auch die perfekte Größe.

Warum sollten Sie sich mit gewöhnlichen Karten aus dem Laden zufrieden geben, wenn Sie etwas ganz Besonderes und Einzigartiges verschicken können? Mit unserem Weihnachtskartenset haben Sie eine große Auswahl an Motiven zur Verfügung. Ob Sie nun traditionelle Weihnachtsmotive, niedliche Weihnachtsfiguren oder elegante Winterszenen bevorzugen, in dieser Kollektion ist für jeden etwas dabei.

Diese Karten sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch von hoher Qualität. Sie sind auf hochwertigem Karton gedruckt, damit sie auch lange halten. Die Umschläge sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten, damit Sie Ihre herzlichen Grüße bequem versenden können.

Das Versenden von Weihnachtskarten ist eine wunderbare Tradition, die es Ihnen ermöglicht, mit Familie und Freunden während der Weihnachtszeit in Kontakt zu bleiben. Auf diese Weise können Sie Ihre Liebe, Ihre Wertschätzung und Ihre guten Wünsche zum Ausdruck bringen. Mit unserem Set von 48 Karten haben Sie mehr als genug, um sie an all die besonderen Menschen in Ihrem Leben zu schicken.

Diese Karten eignen sich nicht nur für den persönlichen Gebrauch, sondern auch für Unternehmen und Organisationen. Weihnachtsgrüße an Kunden und Mitarbeiter sind eine aufmerksame Geste, die dazu beitragen kann, Beziehungen zu stärken und Wohlwollen zu schaffen.

Die Größe dieser Karten, 16 x 12 cm, ist ideal, um eine herzliche Botschaft zu übermitteln, ohne sich eingeengt zu fühlen. Sie haben genügend Platz, um eine persönliche Nachricht zu verfassen und Ihre herzlichen Wünsche für den Empfänger mitzuteilen.

Produktmerkmale:

– Set aus 48 Weihnachtskarten/Grußkarten mit Umschlägen.

– Verschiedene Motive, so dass jede Karte einzigartig ist.

– Die Größe von 16 x 12 cm ist perfekt, um Weihnachtswünsche zu übermitteln.

– Mit Umschlägen zum einfachen Versenden.

– Hochwertige Karten, die Weihnachtsstimmung verbreiten.

– Ideal für den privaten und beruflichen Gebrauch.

– Perfekt, um in der Weihnachtszeit Freude zu verbreiten.

– Eine durchdachte und erschwingliche Geschenkoption.

48x Weihnachtskarten Christmas cards Grußkarten Weihnachten Geschenkkarten mit Briefumschlägen Umschlag – Grußkarten – Karten – Postkarten —>> JETZT KAUFEN

Machen Sie sich bereit für die Weihnachtszeit mit diesem Set von 48 Weihnachtskarten/Grusskarten. Jede Karte hat ein einzigartiges und festliches Motiv und eignet sich perfekt, um Freunden und Familie herzliche Wünsche zu übermitteln. Mit den Maßen 16 x 12 cm haben diese Karten genau die richtige Größe, um Ihre herzlichen Botschaften zu übermitteln.

Warum sollten Sie sich also mit dem Gewöhnlichen zufrieden geben, wenn Sie etwas Außergewöhnliches haben können? Machen Sie die Weihnachtszeit zu etwas ganz Besonderem, indem Sie unsere 48x Weihnachtskarten mit Umschlägen verschicken. Ihre Liebsten werden es zu schätzen wissen, dass Sie sich so viele Gedanken gemacht haben und sich so viel Mühe bei der Auswahl der Karten gegeben haben. Bestellen Sie jetzt und machen Sie jemandem eine Freude mit einer Weihnachtskarte, die von Herzen kommt.

Warten Sie nicht bis zur letzten Minute, um Ihre Weihnachtskarten zu bekommen. Bestellen Sie Ihr 48er-Set noch heute und verbreiten Sie Weihnachtsstimmung.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

Firmenkontakt

TK Gruppe GmbH

T K

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

T K

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.