Eine Stretchlimousine mieten: Erinnerungen, die für immer bleiben

Viele Menschen träumen davon, sich einmal im Leben wie ein bekannter Star zu fühlen. Nicht, weil sie bei jedem Schritt in der Öffentlichkeit von Fotografen belästigt werden oder mit kleinen Fehltritten direkt auf dem Titelbild der Boulevard-Presse landen. Sondern, weil sie den Luxus und Glamour der Promis genießen möchten. Wer kann schon von sich behaupten, eine aufregende Fahrt in der Stretchlimo erlebt zu haben? Die neugierigen Blicke der Passanten und die neidischen Kommentare der Freunde machen das Erlebnis in der Limousine zur bleibenden Erinnerung. Dabei spielt es keine Rolle, ob Mann oder Frau, Kind oder Erwachsener, Fußballfan oder Auto-Fanatiker.

Es gibt viele Gründe, um den Limousinenservice in Anspruch zu nehmen. Vielleicht steht eine Hochzeit bevor, vielleicht auch ein Geburtstag? Jeder kann die Limo mieten, die mit einer Länge von acht Metern ausreichend Platz bietet. Egal ob am Wochenende oder unter der Woche: Es lohnt sich, die Strechtlimo zu mieten. Die Minibar ist gut gefüllt und der Fernseher läuft bereits warm…

Die Vorteile und Besonderheiten der Vermietung

Wer eine Limo mieten möchte, kann den vollen Service genießen und sich ganz wie ein Promi fühlen. Ein erfahrener Chauffeur, der das ungewöhnliche Fahrzeug perfekt beherrscht und mit Stil durch die Straßen der Region bewegt, ist selbstverständlich im Preis inbegriffen. Der Limousinenservice stellt bereits ein oder zwei Flaschen Sekt in der Minibar kalt, damit die Sause direkt beginnen kann. Jeder Passagier soll sich wie zuhause fühlen, die einmalige Stimmung genießen, sich für einige Stunden verwöhnen lassen und dabei den Alltag vergessen.

Kunden, die eine Stretchlimo mieten, werden abgeholt, wo sie wünschen. Die An- und Abfahrtskosten sind frei, sofern sich der vereinbarte Treffpunkt dichter als 20 Kilometer von Freiburg befindet. Jeder zusätzliche Kilometer kostet lediglich einen Euro. Wer eine Limousine mieten möchte, braucht daher keine versteckten Kosten zu fürchten. Auch das Benzin ist bereits im Preis inbegriffen. Der Rund-um-Service erfolgt zum vereinbarten Preis, wobei nicht die zurückgelegte Distanz, sondern die Zeit entscheidend ist. Kunden, die eine Limo mieten, brauchen also keine Befürchtung haben, dass das Vergnügen bereits nach wenigen Minuten beendet ist.

Die Stretchlimousine: Vergnügen auf acht Metern Länge

Bei der Stretchlimousine handelt es sich um das Lincoln Town Car, ein Klassiker der amerikanischen Automobilgeschichte. Die Premiummarke Lincoln gehört zum Automobilhersteller Ford und gilt in den Staaten als Automodell der Oberklasse. Die Limousine wird von einem kraftvollen 4,6-Liter-Ottomotor angetrieben, der auch im Serienfahrzeug seine Leistung unter Beweis stellt. Das Serienmodell ist mehr als fünf Meter lang, beim Umbau zur Stretchlimo wurden zusätzliche Meter integriert. Mit einer Länge von acht Metern ist die Limousine nicht nur von außen beeindruckend anzuschauen, auch im Innenraum bietet sich ausreichend Platz für die Insassen. Wer eine Stretchlimo mieten möchte, kann bis zu sieben Freunde mitnehmen.

Denn im gemütlichen Innenraum der Limousine befinden sich insgesamt acht komfortable Sitzplätze aus Leder, die zum gemütlichen Beisammensein einladen. Die rundum getönten Scheiben lassen keine neugierigen Blicke von außen zu und die Trennscheibe zum Chauffeur schafft eine private Atmosphäre. Die Doppelklimaanlage lässt die Insassen auch im Hochsommer nicht schwitzen, während die Getränke in der Champagnerbar kühl gehalten werden. Sekt und Whiskeygläser gehören zur Ausstattung, damit die Getränke nicht aus der Flasche genossen werden müssen. Ein großer LCD Fernseher sowie der DVD-MP3 Player sorgen für Unterhaltung. Verschiedene Lichteffekte sowie der leuchtende Sternenhimmel erzeugen eine großartige Stimmung und lassen selbst Langweiler zur Partyqueen werden.

Die verschiedenen Anlässe, um eine Limo zu mieten

Es gibt viele Gründe und Möglichkeiten, eine Limousine zu mieten. Zu den klassischen Anlässen gehören Hochzeiten und Junggesellenabschiede. Welche Frau träumt denn nicht davon, sich mit der Hochzeitslimousine zum Traualter bringen zu lassen? Gerne darf das Fahrzeug dabei auch mit Blumen geschmückt werden, damit der Tag für immer in Erinnerung bleiben wird. Interessenten sollten jedoch nicht lange warten: Je früher die Hochzeitslimousine gebucht wird, desto eher kann der Termin zugesichert werden. Das Interesse an der Limousine ist groß, deshalb sollte schnell Kontakt aufgenommen werden.

Denn die Hochzeit ist nicht die einzige Möglichkeit, an denen Kunden eine Limousine mieten. Die Geburtstagsparty für den besten Freund wird zum Erlebnis, die Stadtrundfahrt beeindruckt auch Kulturmuffel und der Flughafentransfer schafft beeindruckende Erinnerungen. Gerne kann die Strechtlimousine auch für die Promotiontour, für Fotoaufnahmen, die Werbetour oder Events gebucht werden. Der Wochenendtrip oder die Fahrt zur Party macht Freunde und Bekannte neidisch. Der Limousinenservice bietet hierfür verschiedene Disco-Fahrten an, mit denen die Partynacht zum Erlebnis wird. Denkbar ist jedoch auch eine romantische Überraschung für die Liebste oder ein entspannter Ausflug mit der Familie.

Von Freiburg bis nach Baden-Baden: Mit der Limousine unterwegs

Der Limousinenservice ist in Freiburg zuhause. Die Großstadt Freiburg in Baden-Württemberg, unweit der französischen Grenze, bietet ausreichend Möglichkeiten für erlebnisreiche Fahrten. Das Freiburger Münster, der Schlossbergturm oder das historische Kaufhaus lassen sich ideal erkunden. Aber auch das Nachtleben in Freiburg ist sehenswert. In dieser Region können Kunden die Stretchlimousine mieten, ohne dabei für zusätzlich An- oder Abfahrtkosten aufkommen zu müssen.

Allerdings steht die Limousine gegen Aufpreis auch über die Stadtgrenzen hinaus für Fahrten zur Verfügung. Eine Tour durch Lörrach ist ebenso möglich, wie durch Rheinfelden, Lahr oder Offenburg. Selbst in der Schweiz, beispielsweise für Stadttouren durch Basel, kann die Limousine gemietet werden. Rastatt, Karlsruhe und Waldshut sind ebenso zu erreichen, wie Bad Säckingen oder Villingen-Schwenningen. Die Casino-Tour in Baden-Baden wird dank Stretchlimo zum einmaligen Erlebnis. Bei Interesse sollten Kunden einen Blick auf die Webseite werfen. Unter www.sternlimos.de finden Interessenten nicht nur weitere Informationen und Preise, sondern auch Komplettpakete, etwa für Disco-Fahrten, Restaurant-Besuche oder Musical-Events. Es lohnt sich, denn die Fahrt mit der Stretchlimo wird zum einmaligen Erlebnis, das bleibende Erinnerungen schafft…

Firmenkontakt

sternlimos.de

Artur Neubauer

Waldstr. 12

79108 Freiburg im Breisgau

07665/9323606

info@sternlimos.de

https://sternlimos.de

