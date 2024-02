Eine Unterstützung beim Bewegen schwerer Lasten

Lenkrollen

Unsere 4er-Set Transportrollen mit Bremse und verschraubbarer Platte sind die perfekte Lösung für alle, die schwere Lasten einfach, sicher und effizient bewegen möchten. Mit einer Tragkraft von bis zu 250 kg pro Rolle bieten diese hochwertigen Transportrollen eine herausragende Belastbarkeit und Zuverlässigkeit für eine breite Palette von Anwendungen, von der Verwendung in Werkstätten und Lagern bis hin zu Büros und zu Hause. Die robusten Gelenke der Rollen sind speziell konstruiert, um auch unter extremen Bedingungen eine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, und sind für Lasten bis zu 250 kg ausgelegt. Dies garantiert eine gleichbleibende und reibungslose Bewegung auch bei schweren Gegenständen. Die Rollen selbst sind aus Vollgummi gefertigt, was nicht nur für eine hervorragende Bodenhaftung und leisen Lauf sorgt, sondern auch den Boden vor Kratzern und Beschädigungen schützt. Dank der integrierten Bremse kann jede Rolle sicher festgestellt werden, was ein unbeabsichtigtes Wegrollen verhindert und zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung gewährleistet. Die Montage der Rollen ist durch die verschraubbare Platte einfach und schnell, sodass sie an nahezu jedem Möbelstück oder Gerät befestigt werden können, um dessen Mobilität zu erhöhen. Ob für den industriellen Einsatz, im Handwerk oder im privaten Bereich, diese Transportrollen bieten eine zuverlässige und langlebige Lösung für die Bewegung schwerer Lasten.

– Hohe Tragkraft: Bis zu 250 kg Belastbarkeit pro Rolle für schwere Lasten.

– Robustes Gelenk: Speziell konstruiert für Lasten bis zu 100 kg, sorgt für eine langanhaltende, reibungslose Bewegung.

– Rollen aus Vollgummi: Bietet hervorragende Bodenhaftung und schützt den Boden vor Kratzern.

– Integrierte Bremse: Für zusätzliche Sicherheit kann jede Rolle festgestellt werden, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu verhindern.

– Einfache Montage: Durch die verschraubbare Platte lassen sich die Rollen schnell und unkompliziert anbringen.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

