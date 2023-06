Einfach Anlegen nach dem Momentum-Prinzip: Freestoxx bringt die Stock-Box zurück

Mit seinem Neobroker Freestoxx hat der innovative Finanzdienstleister WH SelfInvest eines der attraktivsten Angebote für aktive Trader auf den Markt gebracht. Doch auch passive Händler kommen auf ihre Kosten, denn ab sofort können sie die Freestoxx Stock-Box nutzen. Diese bietet die unkomplizierte Möglichkeit, in eine vorgefertigte Auswahl an Aktien mit einer starken Performance zu investieren, die einfach in das eigene Portfolio übernommen werden können.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2016 hat sich die Stock-Box von WH SelfInvest als sinnvolle und performanceorientierte Lösung für Anleger erwiesen. Mit einer Rendite von über 200 Prozent seit dem Start beweist die Stock-Box, dass man auch mit geringem Zeitaufwand an der Börse erfolgreich sein kann – wenn man auf die richtigen Hilfsmittel und eine geeignete Strategie setzt. Genau das bietet die Stock-Box nun exklusiv für die Kunden von Freestoxx, dem Neobroker aus dem Hause WH SelfInvest.

„Der Stock-Box Service ist eine geeignete Option für Einsteiger in die Aktienanlage, da die Auswahl der Aktien auf einer soliden Methode, dem wissenschaftlich fundierten Momentum-Prinzip von Wirtschaftsnobelpreisträger Eugene Fama, beruht. Außerdem sind die Aktien im Aktienindex Nasdaq 100 enthalten, was bedeutet, dass es sich um etablierte und bekannte Unternehmen handelt.“, erklärt Dominic Schorle, Leiter der deutschen Niederlassung von WH SelfInvest in Frankfurt. Das Momentum-Prinzip ist ein Phänomen, das sich auf dem Aktienmarkt wiederholt. Aktien, die stark steigen, steigen tendenziell weiter. Schorle erklärt dazu „Das hört sich einfach an, aber die meisten Anleger verfolgen den gegenteiligen Ansatz: Sie verkaufen Aktien, die stark gestiegen sind, und versuchen, Aktien von Absteigern zu kaufen, in der Hoffnung, dass diese wieder steigen.“

Für die Freestoxx Stock-Box werden Monat für Monat acht, an der NASDAQ notierte Aktien auf der Grundlage ihres Momentums im Vergleich zum Nasdaq-100-Börsenindex ausgewählt. Mit nur einem Klick in die automatisch zugesandte E-Mail lässt sich so das Portfolio ganz einfach aktualisieren – selbstverständlich, wie bei Freestoxx üblich, zum besten verfügbaren Ask-Preis bzw. Bid-Preis. Der Stock-Box Service wird zu einem festen Jahrespreis von 149 Euro ohne zusätzliche Gebühren angeboten. Zudem ist die Ordergebühr mit nur 0,0035 US-Dollar pro Aktie und einem Mindestbetrag von 0,89 US-Dollar äußerst gering. Diese minimalen Transaktionskosten machen den Service besonders attraktiv für Anleger, die kosteneffizient in Aktien investieren möchten.

Weitere Informationen zur Stock-Box und zu Freestoxx stehen unter https://www.freestoxx.com/de-lu/boerse/aktien-im-fokus/top-aktien zur Verfügung.

Über WH SelfInvest:

Der unabhängige Finanzdienstleister WH SelfInvest S.A. wurde 1998 in Luxemburg als Broker für US-Aktien gegründet. Im Jahr 2002 kam der Handel mit Futures hinzu. Drei Jahre später wurde das Angebot erneut ausgeweitet und um den Forex-Handel ergänzt. Seit 2006 stehen den Kunden des Brokers darüber hinaus auch CFDs zur Verfügung.

Damit bietet WH SelfInvest seit 25 Jahren die volle Produktpalette aus Forex-, CFD- und Futures-Handel für aktive Investoren und Trader auf höchstem Niveau. Insbesondere Premium- und Heavy-Trader schätzen den vielfach ausgezeichneten Service des Brokers. Mit dem NanoTrader verfügt das Unternehmen über eine eigene Handelsplattform, die keine Wünsche offen lässt und mit einem breiten Informationsangebot inklusive Tick-by-Tick-Daten und Highspeed-Orderausführung die optimalen Voraussetzungen für das erfolgreiche Trading bietet.

Derzeit ist WH SelfInvest in Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden aktiv.

