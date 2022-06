Einladung zum Experten-Talk: Nachhaltigkeit und Energieeffizienz im modernen Wohnungsbau

Leinfelden-Echterdingen, im Juni 2022 – Am Dienstag, den 21. Juni, gewähren die Lumon Deutschland GmbH und die Garbe Immobilien-Projekte GmbH spannende Praxis-Einblicke in das Thema „nachhaltiges und energieeffizientes Bauen“. Beim einstündigen Online-Event erfahren Interessierte von Andreas Karst, Country Manager der Lumon Deutschland GmbH und von Fabian von Köppen, Geschäftsführer der Garbe Immobilien-Projekte GmbH, wie sich Nachhaltigkeit und Energieeffizienz im modernen Wohnungsbau umsetzen lassen.

“Viele Menschen wollen nachhaltig leben, allerdings ohne auf Komfort zu verzichten. Daher stellt sich die Frage, wie Wohngebäude mit minimalen Energieverlusten und Auswirkungen auf die Umwelt gebaut werden können”, erklärt Andreas Karst. “Im Webinar erfahren Interessierte, warum Holz und Glas die Materialien der Zukunft sind – und welche Rolle Balkonverglasungen dabei spielen.”

Die Schwerpunkte des Experten-Talks:

Energieeffizienz: Mit Balkonverglasungen Energieverluste minimieren

Klimaneutralität: Beispiele für Nachhaltiges Bauen

Holz und Glas: Vorteile ökologischer Materialien

Der kostenlose Experten-Talk “Nachhaltigkeit und Energieeffizienz im modernen Wohnungsbau” findet am Dienstag, den 21.06.2022 von 12 bis 13 Uhr online statt. Er richtet sich an Architekten, Bauunternehmer und alle Interessierten am Thema Nachhaltigkeit in der Baubranche.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Registrierung ist auf der Website von Lumon unter folgendem Link erforderlich:

https://lumon.com/de/experten-talk-nachhaltigkeit-und-energieeffizienz

Weitere Informationen zu Lumon sind unter folgendem Link abrufbar:

https://lumon.com/de/geschaeftskunden/produkte/balkonverglasungen

###

Download der Mitteilung im Word-Format: 2022_06_Lumon_Presseinformation_Experten_Talk

Bildmaterial zum Beitrag ist hier abrufbar.

Bildmaterial von Lumon ist hier abrufbar.

###

Über Lumon

In Deutschland spezialisiert sich die Firma seit über 20 Jahren sowohl im Projektgeschäft als auch im Privatkundenbereich auf den Vertrieb und die Montage von Balkon- und Terrassenverglasungen sowie Glasgeländern und Aluminiumstrukturen. Die Nachfrage nach Verglasungen als Wind- und Wetterschutz, die zusätzlich dem Schallschutz dienen und dabei helfen Energie einzusparen, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Als Pionier auf diesem Gebiet hat sich Lumon der Entwicklung eleganter, haltbarer und vor allem nutzerfreundlicher Produkte verschrieben. Lumon hat sich zum Ziel gesetzt, den Wohnkomfort der Kunden zu maximieren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Finnland. Exportländer sind neben Deutschland auch Schweden, Norwegen, Spanien, Schweiz, Frankreich, Russland und Kanada. www.lumon.de

Pressekontakt:

Profil Marketing OHG

Ulrich Lissner (PR)

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 11

u.lissner@profil-marketing.com