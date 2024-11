Eintauchen in die Faszination der Kinderwelten von erwinmueller.de

Liebevoll designte Heimtextilien und Accessoires mit den Lieblingsmotiven der Kleinen

Märchen, Dinosaurier, ein Besuch im Zoo oder auf dem Bauernhof faszinieren die Kleinen und regen ihre Fantasie an. In den Kinderwelten von erwinmueller.de finden sich die Lieblingsthemen von Jungen und Mädchen auf Bettwäsche, Frottierartikeln, auf der Brotzeitbox oder dem Rucksack. So lassen sich Träume und Geschichten ganz wunderbar im Kinderzimmer weiterspinnen.

Die faszinierende Welt der Dinosaurier

Im Alter zwischen 3 und 7 Jahren sind Kinder besonders fasziniert von Dinosauriern. Die Größe, Vielfalt und die vielen aufregenden Geschichten über die Kreaturen aus einer längst vergangenen Zeit beeindrucken sie und machen neugierig. Mit Bettwäsche und Bademantel im Dino-Design lässt es sich ganz wunderbar von der Welt der Urzeittiere träumen.

Lieblingsthema Bauernhof

Ein Bauernhof mit vielen Tieren, Wald, Wiesen und Feldern übt auf Kinder eine große Anziehungskraft aus. Tiere streicheln und füttern, bei der Arbeit helfen, im Stroh spielen, all das ist spannend und macht Spaß. Besonders faszinierend sind Traktoren. Sie sind groß, laut und können schwere Arbeiten verrichten. Das löst bei Kindern große Bewunderung aus und macht sie zu einem der beliebtesten Motive im Kinderzimmer.

Tiere aus fremden Ländern

Viele neue Einblicke in eine noch fremde Welt gewährt ein Besuch im Zoo. Kinder lernen über die exotischen Tiere viel von deren Leben und der Kultur ferner Länder. Bis zur ersten Reise nach Afrika halten Elefanten, Löwen & Co. aber erstmal Einzug ins Kinderzimmer und erzählen dort ihre Geschichten.

Rosa Märchenträume

Eine rosarote Märchenwelt mit Einhorn lässt Mädchenherzen höherschlagen. Schon die ganz Kleinen sind begeistert von den entzückenden Motiven auf Frottierwaren, Bettwäsche oder Kindergartenrucksäcken.

Unter der Rubrik “ Themen“ auf erwinmueller.de finden sich verschiedene Kinderwelten: „Zauberhafte Märchenträume“, „Unterwasserwelt“, „Alles für Pferdefans“, „Ab auf den Bauernhof“, „Feuerwehr & Polizei“ und auch „Auf der Baustelle“. Dort sind auch viele Artikel zu finden, die individuell gestaltet und mit Namen bestickt oder beschriftet werden.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

