Einzigartige Idee – Schutz vor UV-Strahlen für unterwegs

fivve | The Slow Living Concept, der renommierte Slow Living Concept Store mit Naturkosmetik Spa und Yogastudio, setzt sich nicht nur für nachhaltige Produktethik und Entschleunigung ein, sondern setzt jetzt auch ein Zeichen im Bereich des Hautschutzes. Als erste Einzelhändler in Deutschland spendieren sie ihren Gästen und Kunden Sonnenschutz für unterwegs.

Die innovative Idee von fivve basiert auf der Umgestaltung heute ungenutzter Desinfektionsspender in den Stores. Diese wurden extra für die Sommerzeit zu praktischen Sonnenschutzstationen umgebaut, um auf das Thema Hautschutz und Hautkrebs aufmerksam zu machen. fivve bietet den Menschen die Möglichkeit, sich in den Situationen vor den schädlichen UV-Strahlen zu schützen, wenn sie vergessen haben, zu Hause Sonnenschutz aufzutragen. Die Aktion Sonnenschutz mit UV-Schutz wird von fivve den gesamten Sommer unterstützt. Hierbei setzt fivve auf die COOLA Sonnencreme des kalifornischen Sonnenschutzprofi mit Lichtschutzfaktor 50 (LSF/SPF 50).

„Die Erkenntnisse darüber, dass UV-Strahlen unsere Haut schädigen und vorzeitig altern lassen, sind ausreichend vorhanden. Dennoch ist es wichtig, weiterhin ein Bewusstsein zu schaffen“, betont Stefanie Ewertz, Geschäftsführerin von fivve. „Dort setzen wir ein Zeichen jetzt im Sommer und appellieren an alle anderen Einzelhändler und die großen Ketten unserem Beispiel zu folgen, wo die Spender vorhanden und ungenutzt sind.“

Laut Statistiken leidet jeder fünfte Mensch in den USA und jeder dritte in Australien an Hautkrebs. In Deutschland ist der Hautkrebs die am weitest verbreitete Form des Krebses. Diese alarmierenden Zahlen verdeutlichen die Dringlichkeit, den Hautschutz als integralen Bestandteil der allgemeinen Gesundheitsvorsorge zu betrachten.

fivve | The Slow Living Concept ermöglicht es den Kunden, sich unterwegs unkompliziert und effektiv vor den schädlichen Auswirkungen der UV-Strahlen zu schützen. Mit dem Sonnenschutz für unterwegs tragen sie dazu bei, das Bewusstsein für dieses wichtige Thema zu schärfen und Menschen die Möglichkeit zu geben, präventive Maßnahmen zu ergreifen.

fivve ist ein Slow Living Concept Store in Köln, der auf mehr als 500 m² einen Naturkosmetik Spa, ein urbanes Yogastudio und eine Auswahl an nachhaltig produzierten Produkten mit zeitlosem Design vereint. Mit einem Fokus auf Genuss,

Entschleunigung und einer umweltbewussten Produktethik schafft fivve ein einzigartiges Wohlfühlerlebnis für seine

Kunden.

fivve GmbH & Co. KG

Alexander Malessa

Bismarckstrasse 70

50672 Köln

+4922182822092



https://www.fivve.com

