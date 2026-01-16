Eisbärenskulptur „Urs“ im Zoo Karlsruhe enthüllt

Karlsruhe, 16. Januar 2026. Die Eisbären im Zoo haben einen neuen Nachbarn. In unmittelbarer Nähe zu seinen lebendigen Artgenossen findet der Keramik-Eisbär „Urs“ sein Zuhause. Die XXL-Skulptur ist Teil des Kunst- und Artenschutzprojekts „Karlsruhe Multiple“, initiiert von der Vollack Gruppe und in Kooperation mit dem Zoo. Ziel des Projekts: Kultur und Natur verbinden und damit bedrohten Tierarten eine Stimme verleihen.

Bereits auf der art KARLSRUHE 2025 begeisterte die kleine Version von „Urs“ als auf 100 Exemplare limitiertes Multiple Kunstliebhaberinnen und -liebhaber. Während der Messe waren die Skulpturen der Künstlerin Irmela Maier rasch vorbestellt und wurden im Oktober im Zoo an die glücklichen Besitzerinnen und Besitzer übergeben. Von der Bildhauerin stammt auch der großformatige „Urs“, der heute im Beisein von Kulturbürgermeister Dr. Albert Käuflein, Zoodirektor Professor Matthias Reinschmidt und Vollack Geschäftsführer Reinhard Blaurock enthüllt wurde: „Mit ihrem nachhaltigen Engagement für Kunst und Artenschutz bereichert die Vollack Gruppe den Aufenthalt im Zoo um eine besondere Attraktion. Mittlerweile verwandeln mehrere Keramikskulpturen den Park in einen Ort, an dem Tierwelt, Kunst und Menschen auf besondere Weise zusammenfinden“, so Bürgermeister Käuflein.

Spenden für den Artenschutz

Die Skulptur spendet Vollack dem Zoo Karlsruhe. Sie ist Teil des Kunstprojekts „Karlsruhe Multiple“, das das Unternehmen 2018 konzipierte. Mit „Urs“ – der Name knüpft an die lateinische Bezeichnung „Ursus“ für Bär an – wurde die sechste Skulptur übergeben. Insgesamt gingen über die Jahre nicht nur sechs große Kunstwerke an den Zoo, es flossen inklusive 2025 auch rund 60.000 Euro aus dem Verkauf der kleinen Figuren an die Artenschutzstiftung Zoo Karlsruhe. Denn 100 Euro werden von Vollack pro verkauftem Exemplar der kleinen Tierkeramiken gespendet. So möchte das Unternehmen auch die Käuferinnen und Käufer am Projekt wertschätzend beteiligen. Alle tragen gemeinsam zur guten Sache bei.

Matthias Reinschmidt, Direktor des Zoos und Vorstand der Stiftung, freut sich sehr über die Unterstützung: „Jeder Euro geht direkt in den Artenschutz und damit in zahlreiche Projekte, die den Erhalt der biologischen Vielfalt fördern – sowohl bei uns vor Ort als auch weltweit. Ich danke Vollack und allen Kunstbegeisterten, die sich für die Zukunft unserer Tierwelt einsetzen.“ Reinhard Blaurock, Geschäftsführender Gesellschafter der Vollack Gruppe, ergänzt: „Die breite Unterstützung so vieler Menschen in den vergangenen Jahren ist eine schöne Bestätigung für unser Konzept, Natur und Kultur zu verbinden und für Menschen und Tiere einen wirksamen Mehrwert zu schaffen.“

Bedrohten Tieren eine Stimme geben

Im Rahmen des Projekts sind unterschiedliche Tierskulpturen entstanden: Den Anfang machte „Ich bin ein Elefant“ von Künstlerin Anna Dorothea Klug, es folgten „Katzenbär“, ein Roter Panda von Bildhauer Daniel Wagenblast, der Humboldt-Pinguin „Change!“ von Künstler Klaus Gutowski und Flusspferd „Blue“. Letzteres stammt ebenso wie die Netzgiraffe „Sabana“ und Eisbär „Urs“ aus der Hand der Bildhauerin Irmela Maier. Ihre Stärke liegt in der detailreichen, ausdrucksstarken Darstellung von Tieren, die sie für ihre Kunstwerke intensiv studiert und zumeist in ihrer Bewegung festhält – so wie „Urs“, den sie spielerisch auf dem Rücken liegend zeigt.

Weitere Informationen über das Kultur- und Artenschutzprojekt gibt es online unter https://karlsruhe-multiple.vollack.de

Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkeiten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter. Kunst ist für Vollack erklärtermaßen ein wichtiger Teil der Unternehmenskultur, der die Arbeitswelt bereichert, inspiriert und Perspektiven verändert.

Zoo Karlsruhe

Der Zoologische Stadtgarten Karlsruhe ist einer der ältesten Zoos in Deutschland und liegt als „grüne Oase“ mitten im Herzen der Stadt. Es sind nur wenige Meter zum Hauptbahnhof und nur zehn Gehminuten zum Stadtkern. Ein einmaliges Erlebnis stellt die Anlage als Mischung zwischen Park und Zoo dar. Eine Hauptattraktion ist der „Lebensraum Wasser“ mit Anlagen für Eisbären, Seelöwen, Seehunde und Pinguine. Durch die Unterwasser-Panoramascheiben können die Tiere hautnah beobachtet werden. In der 2023 neu eröffneten, rund 4.500 Quadratmeter großen Afrikasavanne können Giraffen, Zebras, Antilopen und Vögel wie Marabus ein gemeinsames Zuhause finden. Eine Attraktion ist eine große Aussichtsplattform, bei der die Besucher auf Augenhöhe mit den Giraffen sein können. 2019 wurde eine neue Elefanten-Außenanlage mit mehr als 3.000 Quadratmetern Fläche eröffnet, die alten Dickhäutern ein Zuhause bietet. Es ist die erste Seniorenresidenz für Asiatische Elefanten in Europa und die erste für ehemalige Zirkuselefanten; hier können auch Flusspferde beobachtet werden. Im Lebensraum Himalaya sind Rote Pandas und Schneeleoparden zu finden; mit diesen Karlsruher Tieren beteiligt sich der Zoo am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm. Außerdem gibt es Luchse, Salzkatzen und China-Leoparden. Über den gesamten Zoo verteilt ist ein großer Bestand an Papageien zu sehen. Ganzjährig tropische Temperaturen bietet das riesige Exotenhaus, in dem Affen, Fledermäuse, zahlreiche Vögel und Faultiere frei leben. Weitere Affen, Krokodile, Echsen, Schlangen, Frösche, Fische, Schildkröten und Kugelgürteltiere sind in Terrarien und Volieren zu sehen.

Artenschutzstiftung Zoo Karlsruhe

Die Artenschutzstiftung Zoo Karlsruhe fördert weltweit Projekte, die dem Erhalt der biologischen Vielfalt dienen. Sie unterstützt den Zoo bei seinem Eintreten für Artenschutz. Dafür setzt sie sich weltweit durch in-situ- und ex-situ-Maßnahmen ein. Der Schwerpunkt ist jedoch die Unterstützung von Artenschutzprogrammen in den Ursprungsländern der Tiere. Bisherige Schwerpunktthemen sind ein Biodiversitätsprojekt in Ecuador, der Erhalt der indonesischen Kakadu-Arten und ein Elefantenprojekt in Sri Lanka. Zudem werden weitere Projekte aus dem Buch „ArtenSchatz“ von Zoodirektor Professor Dr. Matthias Reinschmidt und Fernsehmoderator Frank Elstner unterstützt.

