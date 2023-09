electronica India 2023: WECO stellt die robuste Serie 300 für den indischen Schienenverkehr und Konsumgüter in den Messefokus

In Bangalore zeigt der Elektronikspezialist robuste Steckverbinder, Klemmen und Verteilerleisten für aufwendige Industrieprojekte

Hanau, im September 2023 – Die WECO Contact GmbH, Hersteller von Verbindungselementen für den Elektronik- und Elektrotechnik-Bereich, stellt vom 13. bis 15. September 2023 auf der electronica India in Halle 5, Stand EC47 sein umfangreiches Portfolio für Industrieelektronik und Konsumgüter vor. Im Messefokus steht die Serie 300, welche für widrigste Industriebedingungen entwickelt und Anwendern erschütterungsresistente, langlebige, UV- und korrosionsbeständige Verbindungen mit besten isolatorischen und alterungsbeständigen Eigenschaften bietet. Darüber hinaus werden am Stand auch die THR- und die bewährten Floating PIN-Produkte dem Messepublikum präsentiert.

Die Klemmleisten Serie 300 von WECO stellt ein Novum am Markt dar und ist in verschiedenen Projekten im indischen Raum im Einsatz. Die Serie eignet sich für alle direkten Leiteranschlüsse und kann als Schraublos-, Schraub- oder Steckverbindung geliefert werden. Darüber hinaus zeichnet die Serie eine spezielle Strombelastbarkeit von 17 bis 135 A aus. Sie ist außerdem glühdrahtbeständig gemäß Hausgerätenorm DIN EN/IEC 60335-1. Das Gehäuse besteht aus nicht entflammbaren Kunststoffen der Flammwidrigkeit V0 und V2 der Klasse UL 94.

Serie 308 in der Bahnelektronik und Hausgeräten im Einsatz

Beispielsweise kommt eine Variante – die Serie 308 – in den sechs verschiedenen Bahngesellschaften Indiens im Bereich Antriebselektronik zum Einsatz. Ein Alleinstellungsmerkmal der Serie 308: Die Isolation der Flachsteck-Verteilerleisten ist durch eine hohe Dämmungswand auch bei einer höheren Steckdichte und einem 70 Grad Steckwinkel gewährleistet. Ferner wurde die Steckerleisten bewusst sehr kompakt ausgelegt: Der Einbau erfolgt sehr platzsparend durch „Top-Loading“ und die Trennwände der Produkte wurden für größere Luft- und Kriechstrecken sehr hoch ausgelegt. Darüber hinaus kommt die Serie 308 auch bei den Kaffeevollautomaten der indischen Franke Holding-Niederlassung zum Einsatz.

Schwimmende Kontaktelemente

Eine besondere Neuentwicklung stellt die Floating Elements-Technologie von WECO dar. Die Bauteile haben durch die Nutzung der neuen Technologie die Eigenschaft sich der Oberfläche und deren mechanischer Verformung bei Temperaturunterschieden und bei unterschiedlichen Schmelzpunkten der Lötpaste anzupassen. Durch die Beweglichkeit der einzelnen, meist innenliegenden, metallischen Komponenten können die Bauteile solche Ungenauigkeiten ausgleichen und kompensieren.

SMD- und THR-Produkte

Die SMD- und THR-Produkte der Marke SMarTconn werden ebenfalls auf der Messe vorgestellt. Das Produktprogramm umfasst Anschlussklemmen und Steckverbinder für Oberflächenmontage und Reflowlötung. Neben der bewährten Durchstecktechnik setzt WECO in dieser Reihe auch auf die neuen reinen oberflächenmontierbaren SMD (Surface Mounted Device) Produkte. Mit ihren hohen Abreisskräften und ihrer ausgezeichneten Reflowlötfähigkeit bieten sie eine innovative Alternative für die konventionelle Löttechnik. Zur automatischen Bestückung liefert WECO die Klemmen auch in Tape-on-Reel oder im Stangenmagazin.

Weitere Informationen unter www.wecoconnectors.com

###

Start Download Pressemeldung als Word-Dokument: WECO 2023-06.DE – Pressemitteilung – electronicaINDIA_final

Bildmaterial steht hier zur Verfügung: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/RRdDLQngynbm4Jt

###

Über WECO Contact GmbH

Die WECO Contact GmbH ist ein Hersteller von Verbindungselementen für die Bereiche Elektronik und Elektrotechnik. Das international ausgerichtete Unternehmen mit Europasitz in Hanau beschäftigt weltweit über 480 Mitarbeiter und verfügt über eigene Produktionsstätten in Deutschland, Kanada, und Tunesien, sowie weitere Vertriebsbüros in Brasilien, Mexiko, China und Hongkong. Das Vertriebsnetz der WECO Contact GmbH erstreckt sich über 56 Länder. Das Produktangebot umfasst rund 17.000 unterschiedliche Artikel. Die hohe Innovationsfähigkeit zeigt sich vor allem in den einzigartigen SMD-Baureihen für die reine Oberflächenmontage. Zudem realisiert das Unternehmen auf Wunsch kundenspezifische Entwicklungen und garantiert eine schnelle und flexible Projektdurchführung. Weitere Informationen unter www.wecoconnectors.com

Pressekontakt:

Profil Marketing OHG

Martin Farjah

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 22

Fax: +49-531-387 33 44

E-Mail: m.farjah@profil-marketing.com