Elektro Bestian ausgezeichnet als attraktiver Arbeitgeber

Hildesheimer Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber ausgezeichnet

Die Firma Elektro Bestian GmbH aus Hildesheim wurde von SQC-QualityCert mit dem Arbeitgebersiegel “Attraktiver Arbeitgeber 2022” ausgezeichnet.

Die Grundlage für die Auszeichnungen mit dem Arbeitgebersiegel war eine Erfassung der Arbeitgeberleistungen. Dabei handelt es sich um ein neues Instrument zur Messung der Arbeitgeberattraktivität mit dem Namen “EMPLOYER ATTRACTIVENESS INDEX”. Dieser wurde vom DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. und der SQC-QualityCert GmbH entwickelt und berücksichtigt verschiedene Bereiche.

Um das Arbeitgebersiegel ” Attraktiver Arbeitgeber (DIQP)” zu erhalten wird ein HR-Interview geführt. Der Geschäftsführer von SQC-QualityCert, Oliver Scharfenberg führt dazu aus “bei der Zertifizierung wird unter anderem der Umstand berücksichtigt, dass es einen gesellschaftlichen Wandel in der Arbeitswelt gab. Damals war es ausreichend, seinen Lebenswandel zu finanzieren. Heute hingegen möchten immer mehr Beschäftigte einen Sinn in deren Tätigkeit zu sehen.”

Untersuchungen haben gezeigt, dass es für immer mehr Beschäftigte von besonderer Relevanz ist, wie der Umgang im Unternehmen ist. Viele Beschäftigte wünschen sich ein Arbeitsumfeld, in dem wertschätzend kommuniziert wird und indem Vorschläge erwünscht sind. Die Höhe des Gehalts wird für die Wahl des Arbeitgebers von Personalverantwortlichen anders eingeschätzt als von Arbeitnehmern. Arbeitnehmer sehen es nicht so relevant wie zum Beispiel Personalverantwortliche.

“Die Elektro Bestian GmbH ist ein attraktiver Arbeitgeber. Wir freuen uns sehr über das sehr gute Ergebnis und gratulieren dem gesamten Team der Elektro Bestian GmbH” sagt Oliver Scharfenberg, der Geschäftsführer der SQC-QualityCert.

Der Geschäftsführer der Elektro Bestian GmbH, Justus Bestian ergänzt “Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis und freuen uns über die Auszeichnung als attraktiver Arbeitgeber”.

Seit über 60 Jahren ist die Firma Elektro Bestian als Familienunternehmen in Hildesheim tätig. Das Unternehmen bietet außergewöhnliche Lichtlösungen in ganz Deutschland. Egal ob es um die Lichtplanung, Elektroinstallation, Smart Home oder eine innovative E-Ladeinfrastruktur geht, die Firma Elektro Bestian bietet optimale Lösungen. Das Unternehmen bietet verschiedene Stellen und Ausbildungsplätze ( https://bestian-licht.de/karriere/) an.

SQC-QualityCert ist im Bereich Marktforschung tätig und zertifiziert Unternehmen nach Standards des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. Das Unternehmen ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP).

Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als “besonders empfehlenswert” deklariert.

Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren.

Das Unternehmen engagiert sich gesellschaftlich in den Bereichen Umweltschutz und Bildung und arbeitet als klimaneutrales Unternehmen.

