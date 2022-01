Elektrosmog und Haustiere: Die Lösung

Wir sind rund um die Uhr von Elektrosmog umgeben – das ist bekannt. Die Digitalisierung aller Lebensbereiche schreitet unaufhaltsam voran, somit steigt auch die Strahlenbelastung. Wie wirkt sich Elektrosmog auf unsere Haustiere aus? Die Antwort hierauf kennt Walter Rieske Geschäftsführer von genesis-pro-life. Er erklärt, welche Auswirkung der Elektrosmog auf Haustiere hat und welche Möglichkeiten es gibt, Vierbeiner bestmöglich davor zu schützen.

Haustiere im Fokus

Tiere verfügen über eine wesentlich feinere Wahrnehmung als Menschen. Die Fähigkeiten ihrer Sinnesorgane sind vielfach effektiver. Tiere sind von einem starken instinktiven Verhalten geprägt. Sie ahnen voraus, was passieren wird, und haben dadurch schon dem einen oder anderen menschlichen Mitbewohner das Leben gerettet. Tiere sind klug und feinfühlig und zeigen in ihrem Verhalten auf, wenn etwas nicht stimmt.

Elektrosmog und seine Auswirkungen

Ob Handy, Stromleitungen oder WLAN. Vieles ist heute aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Elektrosmog ist überall und rund um die Uhr vorhanden. Das Problem ist, dass die Strahlen nicht mit der Biologie des Menschen oder der Tiere kompatibel sind. Dies hat negative Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden. Bei Tieren begünstigt die negative Strahlung den Befall durch Parasiten zusätzlich, erklärt Walter Rieske.

Die Lösung

Das Biophotonen-Amulett von genesis-pro-life bietet hier eine einfache und effiziente Lösung. Stresserzeugende Strahlen werden in vitalisierende Wohlfühlenergie umgewandelt. Das Wichtigste: Es wirkt effektiv, sofort und unmittelbar. Das Amulett ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Zudem ist es mit einem Handgriff an einem Halsband zu befestigen, bei großen Tieren mit einem passenden Karabiner. Die Wirkung des Biophotonen-Amuletts ist durch in Auftrag gegebene Studien und Analysen messbar und belegt. Das Tragen oder die Anwendung anderer Produkte aus dem genesis-pro-life-Sortiment sind nachweislich positiv wirksam.

Wer seinem Haustier und sich selbst etwas Gutes tun möchte, kann im Shop von genesis-pro-life den Hausgenerator bestellen. Der Stecker wirkt nach demselben Prinzip wie das Amulett, jedoch für einen größeren Wirkungsbereich. Elektrosmog ist nicht das einzige Problem. Zusätzlich kommen noch natürliche Belastungen wie Erdstrahlen und Wasseradern hinzu, die sich ebenfalls negativ auf die Gesundheit von Menschen und Tieren auswirken. Auch dafür ist der Hausgenerator entwickelt worden. Genesis-pro-life bietet eine Kundenhotline, die mit Rat und Tat zur Seite steht, um das passende Produkt zu finden. Die Kundenzufriedenheit steht bei genesis-pro-life an erster Stelle, daher gibt es auf alle Produkte ein 30-tägiges Rückgaberecht. Weitere Infos bekommen Sie hier: https://genesis-pro-life.com.

Genesis pro life hat ein System erschaffen, welches disharmonische Wellen sowohl technischen wie auch natürlichen Ursprungs, wie beispielsweise Handystrahlung mit biogenen Frequenzen anreichert und damit vervollständigt. Dadurch passen sie zu der Biologie des Menschen und der Tiere und werden somit lebensfreundlich und lebensunterstützend.

