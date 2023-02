Eloro Resources erhält bedingte Notierung an der Toronto Stock Exchange

Toronto, Kanada, 23. Februar 2023 – Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) („Eloro“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine bedingte Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien an der Toronto Stock Exchange („TSX“) erhalten hat. Die Eloro-Aktien werden unter dem TSX-Handelssymbol „ELO“ gehandelt. Die Börsennotierung unterliegt der Erfüllung bestimmter Anforderungen der TSX in Übereinstimmung mit den Bedingungen des bedingten Genehmigungsschreibens vom 22. Februar 2023. Das Unternehmen arbeitet aktiv an der Erfüllung dieser Anforderungen und wird nach Erhalt der endgültigen Genehmigung eine weitere Pressemitteilung herausgeben, in der angegeben wird, wann der Handel mit seinen Stammaktien an der TSX aufgenommen wird.

Thomas Larsen, CEO von Eloro, erklärte: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Eloro und seine Aktionäre. Die TSX ist eine der weltweit herausragenden Börsen für Rohstoffunternehmen. Eine Notierung an der TSX wird unsere Sichtbarkeit und unser Profil auf den Kapitalmärkten und in der Bergbauindustrie erhöhen. Die Notierung an der TSX wird auch den Aktionären Vorteile bieten, wie etwa einen verbesserten Marktzugang für kanadische und internationale Investoren, einen verbesserten Zugang zu Kapital und eine verbesserte Liquidität, da das Unternehmen sein Vorzeigeprojekt Iska Iska im Süden Boliviens vorantreibt.“

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Über seine bolivianische Tochtergesellschaft hat Eloro eine Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung am äußerst viel versprechenden Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer Epithermal-Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im Department Potosi im Süden Boliviens. Ein kürzlich von Micon International Limited erstellter technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska ist auf der Website von Eloro und unter seinen Unterlagen auf SEDAR verfügbar. Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück. Eloro besitzt auch eine 82%ige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru befindet, etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte von Barrick und der Goldmine La Arena von Pan American Silver.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice-President, unter +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Firmenkontakt

Eloro Resources Ltd.

Jorge Estepa

20 Adelaide Street East, Suite 200

M5C 2T6 Toronto, ON

416 868-9168

jestepa@elororesources.com

http://www.elororesources.com

