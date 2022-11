Eloro Resources erwirbt zusätzliche Grundstücke, was zu einer beträchtlichen Vergrößerung des Silber-Zinn-Polymetallprojekts Iska Iska im Departement Potosi, Bolivien führt

– Die zu erwerbenden Grundstücke Mina Casiterita und Mina Hoyada umfassen 14,75 qkm südwestlich und westlich von Iska Iska. Diese Grundstücke schließen an die zuvor von Eloro abgesteckten Claims TUP-3 und TUP-6 an. Eloro hat außerdem weitere Grundstücke in diesem Gebiet abgesteckt. Nach dem Erwerb wird das gesamte Landpaket im Gebiet Iska Iska, das von Eloro kontrolliert wird, 1.935 Quadranten mit einer Fläche von 483,75 qkm umfassen.

– Beim handwerklichen Bergbau in den 1960er-Jahren wurden auf dem Grundstück Mina Casiterita hochgradige Zinnadern (Sn) entdeckt, die in einem intrusiven Dazit vorkommen. Die Produktion von 1962 bis 1964 wird vom Departamento Nacional de Geología in Bolivien mit 69,85 Tonnen mit einem Gehalt von 50,60 % Sn angegeben.

– Vor kurzem abgeschlossene magnetische Vermessungen durch Eloro haben einen ausgedehnten, oberflächennahen, magnetischen Intrusionskörper auf dem Grundstück Mina Casiterita unmittelbar südwestlich von Iska Iska umrissen. Diese Intrusion beherbergt die zuvor abgebauten hochgradigen Zinnadern und ist sehr wahrscheinlich die Fortsetzung der porphyrischen Zinnintrusion, die unterhalb der epithermalen Ag-Sn-Zn-Pb-Mineralisierung bei Iska Iska vermutet wird.

– Der Stollen Porco, aus dem zuvor gemeldete Schlitzproben 103 m mit einem Gehalt von 521 g Ag eq/t (einschließlich 117 g Ag/t, 1,44 g Au/t, 0,54 % Cu und 0,66 % Sn) in alterierten Grundgebirgssedimenten ergaben, befindet sich in der Nähe des nordöstlichen Teils der magnetischen Anomalie, was die potenzielle Stärke und den hochgradigen Charakter des mineralisierten Systems in diesem Gebiet bestätigt.

– Die Bohrungen auf Mina Casiterita sind für das erste Quartal 2023 geplant. Geologische Kartierungen, Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen werden derzeit auf dem gesamten Landpaket in der Region Iska Iska durchgeführt.

Toronto, Canada, 22. November 2022 – Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) („Eloro“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Optionsvereinbarung (die „Vereinbarung“) zum Erwerb der Grundstücke Mina Casiterita und Mina Hoyada (die „Akquisition“) abgeschlossen hat, die sich insgesamt über 14,75 qkm südwestlich und westlich des polymetallischen Silber-Zinn-Projekts Iska Iska („Iska Iska“) erstrecken. Beim handwerklichen Bergbau in den 1960er-Jahren wurden auf dem Grundstück Mina Casiterita hochgradige Zinnadern entdeckt, die sich in intrusivem Dazit befinden. Die Produktion von 1962 bis 1964 wird vom Departamento Nacional de Geología (Nationale Abteilung für Geologie) in Bolivien mit 69,85 Tonnen mit einem Gehalt von 50,60 % Sn angegeben. Diese Liegenschaften schließen an die bereits von Eloro abgesteckten Claims TUP-3 und TUP-6 an. Das Unternehmen hat außerdem weitere Claims in der Region Iska Iska abgesteckt, wie in Abbildung 1 dargestellt. Insgesamt wird das Landpaket, das Eloro nach der Akquisition kontrolliert, 1.935 Quadranten mit einer Fläche von 483,75 qkm umfassen. Dazu gehören auch die Grundstücke Tomave, Khuchu Ingenio und Puna, die weiter nördlich in Richtung Potosi liegen (Abbildung 1).

Die bolivianische Tochtergesellschaft des Unternehmens, Minera Tupiza S.R.L., hat vorbehaltlich des Abschlusses des Verfahrens zur Erteilung der Schürfrechte (der „Titelinhaber“) eine Vereinbarung mit dem derzeitigen Titelinhaber für die Grundstücke Mina Casiterita und Mina Hoyada geschlossen. Im Rahmen des Abkommens werden die Kapitalquoten des Titelinhabers an Eloro im Austausch für eine Gesamtgegenleistung von 200.000 Stammaktien von Eloro übertragen. Die Transaktion unterliegt dem Abschluss der in der Vereinbarung beschriebenen Bedingungen sowie dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen in Zusammenhang mit der Ausgabe der Eloro-Stammaktien.

Eloro schloss vor kurzem eine detaillierte magnetische Bodenuntersuchung auf dem Grundstück Mina Casiterita ab, wie in Abbildung 2, einer Karte des analytischen Signals („ASIG“) der magnetischen Gesamtintensität, dargestellt. Diese Untersuchung umriss einen ausgedehnten, oberflächennahen, magnetischen Intrusivkörper unmittelbar südwestlich von Iska Iska. Dieses Intrusivgestein beherbergt die hochgradigen Zinnadern, die zuvor abgebaut wurden und die Berichten zufolge aus Dazit bestehen, und ist sehr wahrscheinlich die Fortsetzung der porphyrischen Zinnintrusion, die unterhalb der epithermalen Ag-Sn-Zn-Pb-Mineralisierung bei Iska Iska vermutet wird. (siehe Eloros Pressemitteilung vom 21. Oktober 2021). Casiterita bietet die Möglichkeit, dieses wichtige Ziel durch relativ flache Bohrungen in unmittelbarer Nähe von Iska Iska zu erproben.

Der Stollen Porco, aus dem zuvor gemeldete Schlitzproben mit einer Streichenlänge von 103 m einen Gehalt von 521 g Ag eq/t (einschließlich 117 g Ag/t, 1,44 g Au/t, 0,54 % Cu und 0,66 % Sn) in alterierten Grundgebirgssedimenten ergaben (siehe Eloros Pressemitteilung vom 17. November 2021 und Abbildung 2), befindet sich in der Nähe des nordöstlichen Teils der magnetischen Anomalie, was die potenzielle Stärke und den hochgradigen Charakter des mineralisierten Systems in diesem Gebiet bestätigt.

Tom Larsen, CEO von Eloro, sagte: „Diese Grundstücke werden unsere Landposition bei Iska Iska beträchtlich erweitern und bieten eine ausgezeichnete Gelegenheit, das Potenzial für eine große Zinnlagerstätte mit viel flacheren Diamantbohrungen als bei der Hauptentdeckung Iska Iska zu testen. Auf diesen neuen Grundstücken werden derzeit geologische Kartierungen und Probenahmen sowie magnetische Untersuchungen durchgeführt. Unmittelbar nach dem Abschluss des Erwerbs planen wir, die wichtigsten Ziele auf dem Grundstück Mina Casiterita durch Bohrungen zu erproben.“

Dr. Bill Pearson, P.Geo. Eloros Executive Vice President, Exploration, kommentierte: „Wir befinden uns im letzten Bohrloch des zuvor angekündigten (siehe Eloros Pressemitteilung vom 18. Oktober 2022) Definitionsbohrprogramms auf Santa Barbara. Die Arbeiten mit Micon International Limited („Micon“) werden fortgesetzt, um ein detailliertes Domänenmodell für Iska Iska fertigzustellen, das die Grundlage für die erste Mineralressourcenschätzung bilden wird, die für das erste Quartal 2023 geplant ist. Gemin, ein in Lima (Peru) ansässiges Ingenieurbüro, entwickelt Parameter für potenzielle Tagebau- und Untertagebauszenarien zur Ressourcendefinition. Die metallurgischen Tests werden mit Blue Coast Research fortgesetzt. Es wurden umfangreiche Arbeiten mit GeologicalAI durchgeführt, um Mineralienkarten für den gescannten Kern zu entwickeln. Die Kalibrierung der KI anhand detaillierter mineralogischer Daten, die von Nicholas McKay von Blue Coast Research und Dr. Lisa Van Loon von LisaCan Analytical Solutions entwickelt wurden, sowie die Überprüfung der Bohrkerne vor Ort durch geologisches Personal von Eloro unter der Aufsicht von Dr. Osvaldo Arce, P.Geo. steht kurz vor dem Abschluss. Die AI-Domain-Analyse wird in Verbindung mit geophysikalischen Modellen, die von Eloros Chef-Geophysiker Dr. Chris Hale, P.Geo. entwickelt wurden, und geologischen Modellen, die vom geologischen Team von Eloro erstellt wurden, verwendet werden, um das endgültige Domain-Modell für die Mineralressourcenschätzung zu entwickeln. Herr Charley Murahwi, P.Geo. von Micon, schloss seinen Besuch vor Ort bei Iska Iska im Oktober 2022 ab. Die Untersuchungsergebnisse für 16.642 m Bohrungen in 20 Löchern stehen noch aus.“

Qualifizierte Person

Dr. Osvaldo Arce, P. Geo., General Manager der bolivianischen Tochtergesellschaft von Eloro, Minera Tupiza S.R.L., und eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dr. Bill Pearson, P.Geo., Executive Vice President Exploration Eloro, der über mehr als 48 Jahre Erfahrung in der weltweiten Bergbauexploration, einschließlich umfangreicher Arbeiten in Südamerika, verfügt, leitet das gesamte technische Programm und arbeitet eng mit Dr. Osvaldo Arce, P. Geo,. Dr. Quinton Hennigh, P. Geo., leitender technischer Berater von Eloro, und der unabhängige technische Berater Charley Murahwi, P.Geo., FAusIMM von Micon, werden regelmäßig zu technischen Aspekten des Projekts konsultiert. Dr. Pearson und Hennigh sind qualifizierte Personen im Sinne von NI 43-101. Herr Murahwi von Micon ist eine unabhängige qualifizierte Person gemäß der Definition von NI 43-101.

Die magnetische Untersuchung wurde von MES Geophysics unter Verwendung eines GEM Systems GSM-19W Overhauser Magnetometers durchgeführt. Dr. Chris Hale, P. Geo. und John Gilliatt, P. Geo. von Intelligent Exploration waren für die Planung der Untersuchung, die Erstellung der Karten und die Interpretation der Daten verantwortlich, die von Rob McKeown, P.Geo. von MES Geophysics verarbeitet und auf ihre Qualität hin überprüft wurden. Die Messiers Hale, Gilliatt und McKeown sind qualifizierte Personen gemäß NI 43-101.

Über Iska Iska

Das Silber-Zinn-Polymetallprojekt Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück, das vollständig vom Titelinhaber, Empresa Minera Villegas S.R.L., kontrolliert wird und 48 km nördlich der Stadt Tupiza in der Provinz Sud Chichas im Departement Potosi im Süden Boliviens liegt. Eloro hat die Option, eine 99%ige Beteiligung an Iska Iska zu erwerben.

Iska Iska ist ein bedeutender polymetallischer Silber-Zinn-Porphyr-Epithermalkomplex, der mit einer möglicherweise eingestürzten/aufgewühlten Caldera aus dem Miozän in Verbindung steht, die auf Gesteinen aus dem Ordovizium mit großen Brekzienröhren, Dacitdomen und hydrothermalen Brekzien liegt. Die Caldera ist 1,6 km mal 1,8 km groß und hat eine vertikale Ausdehnung von mindestens 1 km. Das Alter der Mineralisierung ist mit dem von Cerro Rico de Potosí und anderen großen Lagerstätten wie San Vicente, Chorolque, Tasna und Tatasi vergleichbar, die im selben geologischen Trend liegen.

Eloro begann am 13. September 2020 mit unterirdischen Diamantbohrungen in den unterirdischen Anlagen von Huayra Kasa bei Iska Iska. Am 18. November 2020 meldete Eloro die Entdeckung einer bedeutenden Brekzienröhre mit einer ausgedehnten Silber-Polymetall-Mineralisierung unmittelbar östlich des Untertagebaus von Huayra Kasa sowie einer hochgradigen Gold-Wismut-Zone im Untertagebau. Am 24. November 2020 meldete Eloro die Entdeckung des SBBP etwa 150 m südwestlich der Untertagebetriebe von Huayra Kasa.

Anschließend, am 26. Januar 2021, meldete Eloro bedeutende Ergebnisse der ersten Bohrungen auf dem SBBP, einschließlich des Entdeckungsbohrlochs DHK-15, das 129,60 g Ag eq/t über 257,5 m ergab (29,53 g Ag/t, 0,078 g Au/t, 1,45 % Zn, 0,59 % Pb, 0,080 % Cu, 0,056 % Sn, 0,0022 % In und 0,0064 % Bi von 0,0 m bis 257,5 m. Anschließende Bohrungen bestätigten bedeutende Werte der polymetallischen Ag-Sn-Mineralisierung im SBBP und im angrenzenden CBP. Eine beträchtliche mineralisierte Hülle, die entlang des Streichens und neigungsabwärts offen ist, erstreckt sich um beide Hauptbrekzienröhren. Kontinuierliche Schlitzproben des Stollens Santa Barbara, der sich östlich von SBBP befindet, ergaben 442 g Ag eq/t (164,96 g Ag/t, 0,46 % Sn, 3,46 % Pb und 0,14 % Cu) auf 166 m, einschließlich 1.092 g Ag eq/t (446 g Ag/t, 9,03 % Pb und 1,16 % Sn) auf 56,19 m. Das westliche Ende des Stollens durchschneidet das Ende des SBBP.

Seit der ersten Entdeckungsbohrung hat Eloro eine Reihe von bedeutenden Bohrergebnissen im SBBP und der umgebenden mineralisierten Hülle veröffentlicht, die zusammen mit geophysikalischen Daten eine umfangreiche Zielzone definiert haben. In seiner Pressemitteilung vom 20. September 2022 meldete das Unternehmen, dass neue geophysikalische Bohrlochdaten die Streichenlänge der hochgradigen Feederzone bei Santa Barbara um weitere 250 m entlang des Streichens in süd-südöstlicher Richtung von den bestehenden Bohrungen erweitert haben. Das inverse magnetische 3D-Modell, das sehr stark mit der leitfähigen Zone korreliert, deutet darauf hin, dass sich die hochgradige Feeder-Zone über die gesamte Caldera über einen weiteren 1 km entlang des Streichens erstrecken könnte, was einer potenziellen Gesamtstreichlänge von mindestens 2 km entspricht. Wie berichtet, wurde das Definitionsbohrprogramm modifiziert, um diese potenzielle Erweiterung abschnittsweise zu erbohren, mit der Absicht, eine größere offene, abbaubare Lagerstätte im Tal der Caldera zu definieren. Infolgedessen wurde das geschätzte Fertigstellungsdatum für die erste Mineralressource gemäß National Instrument 43-101 auf das Ende des ersten Quartals 2023 verschoben.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 99%igen Beteiligung am äußerst aussichtsreichen Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer Epithermal-Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im Departement Potosi im Süden Boliviens. Ein kürzlich von Micon International Limited erstellter technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska ist auf der Website von Eloro und unter seinen Unterlagen auf SEDAR verfügbar. Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück. Eloro besitzt auch eine 82%ige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru befindet, etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte von Barrick und der Goldmine La Arena von Pan American Silver.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice-President, unter +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Abbildung 1: Lage der von Eloro zu erwerbenden Grundstücke im Gebiet Iska Iska.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68337/EloroPressRelease_22112022_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 2: Übersichtskarte des analytischen Signals („ASIG“) der magnetischen Gesamtintensität für die Grundstücke Iska Iska und Casiterita. Dargestellt sind die Standorte der historischen handwerklichen Zinnminen auf dem Grundstück Casiterita und des Stollens Porco auf dem Grundstück Iska Iska Porvenir.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68337/EloroPressRelease_22112022_DEPRcom.002.jpeg

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68337

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68337&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2899003008

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

Eloro Resources Ltd.

Jorge Estepa

20 Adelaide Street East, Suite 200

M5C 2T6 Toronto, ON

416 868-9168

jestepa@elororesources.com

http://www.elororesources.com

Pressekontakt

Eloro Resources Ltd.

Jorge Estepa

20 Adelaide Street East, Suite 200

M5C 2T6 Toronto, ON

416 868-9168

jestepa@elororesources.com

http://www.elororesources.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.