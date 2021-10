Eloro Resources leistet Optionszahlung für das Polymetallgrundstück Iska Iska

Toronto, Kanada, 5. Oktober 2021 – Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) (“Eloro” oder das “Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass im Zuge des abgeschlossenen Optionsabkommens 3 Millionen US-Dollar für Grundstücksoptionen bezahlt wurden, durch die Eloro eine 99%ige Beteiligung am Silber-Zinn-Polymetallprojekt Iska Iska im Department Potosi im Süden Boliviens erwirbt. Das Abkommen gewährt Eloro die Option, eine 99%ige Beteiligung an Iska Iska gegen eine Gegenleistung zu erwerben, die sich aus Komponenten zusammensetzt: Zum einen aus der Begebung von 500.000 Eloro-Stammaktien, von denen 250.000 bereits emittiert wurden und die restlichen 250.000 bis zum 6. Januar 2022 emittiert werden sollen, zum anderen aus der Zahlung von 10 Millionen US-Dollar, von denen 3 Millionen US-Dollar bereits bezahlt wurden und die restlichen 7 Millionen US-Dollar bis zum 6. Januar 2024 fällig sind.

Bis dato hat das Unternehmen 31.500 Meter in 61 Bohrlöchern gebohrt, einschließlich drei in Arbeit, um wichtige Zielgebiete bei Iska Iska zu erproben. Derzeit sind drei Diamantbohrgeräte bei Iska Iska im Einsatz, zwei Oberflächenbohrgeräte und ein Untertagebohrgerät. Die für 2021 geplanten Bohrungen belaufen sich auf 51.000 Meter mit dem Ziel, bis zum ersten Quartal 2022 eine erste abgeleitete Mineralressource gemäß National Instrument (NI) 43-101 zu beschreiben. Darüber hinaus wird derzeit eine induzierte Polarisations-/Resistivitätsuntersuchung (IP/Res) im Bohrloch durchgeführt, um die Bohrziele weiter zu definieren und die Ressourcendefinitionsbohrungen zu unterstützen. Vorläufige metallurgische Tests sind ebenfalls im Gange. Ein aktualisierter technischer Bericht gemäß NI 43-101 wird derzeit vom unabhängigen Berater Micon International Ltd. erstellt.

“Wir sind mit den Fortschritten und Explorationsbemühungen bei Iska Iska äußerst zufrieden und sind sehr dankbar für die Partnerschaft und die bisherigen Beiträge des Titelinhabers, Empresa Minera Villegas S.R.L.”, sagte Thomas Larsen, CEO von Eloro. “Aufgrund der bisherigen positiven Ergebnisse unserer Bohrkampagne werden in Kürze erste technische Studien zur Festlegung potenzieller wirtschaftlicher Parameter für die Definition von Mineralressourcen beginnen, wobei ein Standortbesuch durch ein führendes peruanisches Ingenieurbüro bereits abgeschlossen wurde. Detailliertere metallurgische Studien sind ebenfalls geplant.”

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 99%igen Beteiligung am äußerst aussichtsreichen Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer Epithermal-Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im Departement Potosi im Süden Boliviens. Eloro gab einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska in Auftrag, der von Micon International Limited fertiggestellt wurde und auf der Website von Eloro sowie in den Unterlagen auf SEDAR verfügbar ist. Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück. Eloro besitzt auch eine 82%ige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru befindet, etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte von Barrick und der Goldmine La Arena von Pan American Silver. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims, die sich über eine Fläche von etwa 89 Quadratkilometern erstrecken. La Victoria verfügt über eine gute Infrastruktur mit Straßen-, Wasser- und Stromanschluss und liegt auf einer Höhe von 3.150 m bis 4.400 m über dem Meeresspiegel.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice-President, unter +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Firmenkontakt

Eloro Resources Ltd.

Jorge Estepa

20 Adelaide Street East, Suite 200

M5C 2T6 Toronto, ON

jestepa@elororesources.com

http://

Pressekontakt

Eloro Resources Ltd.

Jorge Estepa

20 Adelaide Street East, Suite 200

M5C 2T6 Toronto, ON

jestepa@elororesources.com

http://

