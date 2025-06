ELVAFLOOR: Innovative Böden für Fitness und Gewerbe

Effiziente und sichere Bodenlösungen für moderne Trainings- und Arbeitsumgebungen

Elvacom Trading e.U. bringt mit ELVAFLOOR ein durchdachtes Bodenschutzsystem für Fitnessbereiche, Functional-Zonen, gewerblich genutzte Flächen und Pferdeboxen auf den Markt. Die Bodenlösungen kombinieren hohe Strapazierfähigkeit, Rutschfestigkeit und ein modernes Design mit schneller Verfügbarkeit und einfacher Verlegung.

Spezialböden für harte Einsätze

Die Anforderungen an Bodenbeläge in Trainings- und Gewerbebereichen sind hoch. ELVAFLOOR begegnet diesen mit langlebigen Gummibelägen in Form von Rollen, Fliesen oder Kunstrasen. Die Produkte eignen sich ideal für freie Gewichtszonen, Kardiobereiche, Reha-Flächen, Lagerhallen oder Stallungen. Dank der durchdachten Materialzusammensetzung absorbieren sie Stöße, reduzieren Lärm und verbessern die Sicherheit.

Design und Funktion im Einklang

Neben den funktionalen Aspekten legt ELVAFLOOR Wert auf die optischen Anforderungen moderner Trainings- und Arbeitsflächen. Die Beläge sind in verschiedenen Farben und Oberflächenmustern erhältlich, sodass sie sich harmonisch in jedes Raumkonzept einfügen. Damit richtet sich ELVAFLOOR an Betreiber von Fitnessstudios, Architekten und Gewerbekunden.

Schnelle Verfügbarkeit als Wettbewerbsvorteil

Ein zentrales Merkmal des ELVAFLOOR-Ansatzes ist die hohe Lagerverfügbarkeit. Viele Produktlinien sind sofort lieferbar, was eine verlässliche Zeitplanung ermöglicht. Ergänzt wird das Angebot durch technische Beratung und eine unkomplizierte Abwicklung.

Lösungskompetenz für den gesamten DACH-Raum

Als Marke von Elvacom Trading e.U. ist ELVAFLOOR im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf Produktauswahl, Qualitätssicherung und partnerschaftliche Kundenbeziehungen. Der Fokus liegt auf langlebigen und wartungsarmen Lösungen, die für Neubauten und Sanierungen geeignet sind.

Der Einstieg in das Sortiment gelingt über den Informationsbereich auf ELVAFLOOR – Der Spezialist für Bodenschutzlösungen, in dem Kunden nach Anwendungsbereichen filtern und Inspiration finden.

Über Elvacom Trading e.U.

Elvacom Trading e.U. mit Sitz in Korneuburg (AT) bietet unter der Marke ELVAFLOOR strapazierfähige und funktionale Bodenlösungen für Fitness, Gewerbe und mehr im gesamten DACH-Raum.

Elvafloor ist eine spezialisierte Marke für hochwertige Gummibodenlösungen – entwickelt für Fitnessstudios, Functional-Training-Flächen, gewerbliche Nutzung und Pferdeboxen. Wir bieten strapazierfähige, rutschfeste und stoßdämpfende Bodenbeläge als Rollenware, Fliesen und Kunstrasen. Mit Fokus auf Verfügbarkeit, Funktionalität und modernes Design schaffen wir sichere Trainingsumgebungen im gesamten DACH-Raum.

Kontakt

Elvacom Trading e.U.

Edda Ebert

Hauptplatz 5

2100 Korneuburg

–



https://www.elvafloor.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.