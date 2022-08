Emaar-Projekte in Dubai

TOP-Immobilien in Emaar

Emaar Properties ist eine der größten Entwicklungsgesellschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die die Dubai Mall und den höchsten Wolkenkratzer der Welt, den Burj Khalifa, entwickelt hat. Das multinationale Unternehmen wurde 1997 gegründet und bis heute hat Emaar 6 Geschäftsbereiche sowie 60 Tochtergesellschaften in 36 Märkten auf der ganzen Welt. Die Immobilien des Bauträgers zeichnen sich durch höchsten Wohnkomfort aus, der von potenziellen Investoren und dem touristischen Segment der Bevölkerung stets geschätzt wird.

Immobilien in Emaar

Immobilien in Emaar Beachfront

Emaar Beachfront ist eine Gated Community mit einer Gesamtfläche von 10 Millionen Quadratmetern und ist eines der beliebtesten Off-Plan-Projekte im Emirat Dubai. Die exklusive Gemeinde am Wasser wurde 2018 eröffnet und wird nach ihrer Fertigstellung 27 Wohnkomplexe mit 10.000 Wohneinheiten bieten.

Zu den Immobilien im Gebiet von Emaar Beachfront gehören Apartments mit 1 bis 4 Schlafzimmern, Penthäuser mit 3 bis 4 Schlafzimmern und Podiumsvillen mit Blick auf das Meer. Die Bewohner von Emaar Beachfront werden Sandstrände mit ausgezeichneten Annehmlichkeiten und Hotelservices von Address Hotels + Resorts genießen. Eines der Hauptmerkmale des Viertels wird der größte Jachthafen der Region sein, der 1.400 Liegeplätze und ein 139.930 m² großes Einzelhandelszentrum auf demselben Gelände beherbergen wird.

Das Viertel ist verkehrstechnisch gut angebunden und befindet sich in der Nähe von Palm Jumeirah, Dubai Internet City, Dubai Marina und JBR. Die Bewohner von Emaar Beachfront profitieren von einem einfachen Zugang zu einer der wichtigsten Autobahnen des Emirats – der Sheikh Zayed Road. Emaar Beachfront ist die Nummer 1 unter den Verkaufsstandorten in Dubai, und Eigentümer, die in Emaar Beachfront investieren, können mit einer jährlichen Mietrendite von etwa 8-12 % rechnen.

Emaar Beachfront Address The Bay

Address The Bay ist ein neu eingeführtes Wohnprojekt mit Markenwohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und einer Größe von 803 bis 1.970 m². Der Komplex befindet sich in exklusiver Lage auf dem besten Grundstück in Emaar Beachfront und wird derzeit entwickelt, wobei die Fertigstellung für das erste Quartal 2026 geplant ist.

Die Bewohner werden einen herrlichen Blick auf das Meer und die Emaar Beachfront genießen. Das Gebäude verfügt über ein durchdachtes Design, das von mehr als 75 % der Wohnungen aus einen Panoramablick in beide Richtungen bietet.

Zu den luxuriösen Annehmlichkeiten der Anlage gehören ein Privatstrand, ein Infinity-Pool, eine große Hotellobby und der erstklassige Hotelservice der berühmten Marke Address Hotels + Resorts. Das Hotel wird sich auf der Podiumsebene von Address the Bay befinden.

Der Startpreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung in Address the Bay beträgt etwa 2.250.000 AED.

Emaar Beachfront Beach Mansion

Beach Mansion ist das letzte Wohngebäude in der Gegend von Emaar Beachfront, das eine Kombination aus städtischem Leben und einem fabelhaften Lebensstil am Wasser bietet. Der Komplex bietet Apartments mit 1 bis 4 Schlafzimmern, Stadthäuser mit 3 bis 4 Schlafzimmern und Penthäuser mit 4 Schlafzimmern, die alle über großzügige Balkone verfügen. Die Wohnfläche eines 1-Schlafzimmer-Apartments beginnt bei 793 Quadratmetern, Stadthäuser haben Grundrissflächen ab 2.262 Quadratmetern, und die Wohnflächen von Penthäusern liegen bei 4.864 Quadratmetern.

Zu den Annehmlichkeiten der Emaar Beachfront Beach Mansion gehören der Zugang zu einem Privatstrand, ein Kinderspielplatz, ein Fitnesscenter und ein Infinity-Pool. Das Projekt befindet sich derzeit im Bau und wird voraussichtlich Ende 2025 fertiggestellt.

Der Startpreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung in Beach Mansion beträgt 1.759.000 AED. Der Mindestpreis für ein Stadthaus mit 3 Schlafzimmern beträgt 7.000.000 AED und Penthäuser mit 4 Schlafzimmern kosten 8.040.000 AED.

Emaar Beachfront Palace Beach Residence

Emaar Beachfront Palace Beach Residence ist ein Wohnkomplex von Emaar am Wasser, der Apartments direkt am Strand mit Wohnen im Resort-Stil bietet. Das Gebäude mit 24 Etagen bietet Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern und Grundrissflächen ab 731 m². Die Wohnungen in der Anlage sind voll möbliert und die Schlafzimmer haben raumhohe Fenster.

Zu den Annehmlichkeiten der Emaar Beachfront Palace Beach Residence gehören ein Infinity-Swimmingpool mit Blick auf das Meer, ein Fitnesscenter, ein Spa, ein sicherer Kinderspielplatz, ein Lounge-Deck und vieles mehr. Darüber hinaus können die Bewohner von zusätzlichen Dienstleistungen wie einem Sicherheitssystem rund um die Uhr, einer Rezeption und zugewiesenen Parkplätzen profitieren.

Das Projekt befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase und wird voraussichtlich im Oktober 2025 fertiggestellt. Der Startpreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung in der Emaar Beachfront Palace Beach Residence liegt bei 1.430.000 AED.

Emaar-Immobilien in Dubai Marina

Die begehrte Gegend von Dubai Marina ist auch als “Arabisches Venedig” bekannt, da sich in dem prestigeträchtigen Hafenviertel viele verschiedene Wohngebäude, Restaurants, Cafés und Hotels entlang der Uferpromenade angesiedelt haben. Das Gebiet ist zwar einer der kleinsten Teile Dubais, aber eines der am dichtesten bebauten Gebiete der Stadt. Der Stadtteil Dubai Marina liegt zwischen Jebel Ali und Al Sufouh und besteht aus 10 kleineren Stadtteilen. Das Gebiet verfügt über einen künstlichen Hafen, der sich bis zu 1,8 Meilen erstreckt und nach Marina del Rey in Kalifornien, USA, der größte künstliche Hafen der Welt ist.

Im Hafenviertel stehen über 200 Wolkenkratzer, darunter Wohntürme, Büros, Freizeit-, Fitness- und medizinische Einrichtungen sowie Hotels. Das Hauptziel von Dubai Marina ist es, eine künstliche Stadt zu schaffen, die über alle notwendigen Infrastrukturen für ein komfortables Leben ihrer Bewohner und Arbeiter verfügt. Die jährlichen Mietrenditen in Dubai Marina liegen bei 5-6 %.

Emaar 52 | 42

Das Wohnprojekt bietet luxuriöse Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern zum Kauf an. Das Projekt 52 | 42 umfasst zwei Wohngebäude mit 52 und 42 Stockwerken, wobei sich die Gesamtzahl der Wohnungen in Turm 1 auf 260 und in Turm 2 auf 162 beläuft.

Die beiden Gebäude stehen auf einer gemeinsamen Podiumsebene mit zusätzlichen 44 Wohneinheiten und luxuriösen Einrichtungen wie Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben, einem Fitnessstudio und Swimmingpools.

Jede Wohnung hat eine moderne Innenausstattung und raumhohe Fenster, und die Grundstücksgrößen reichen von 698 bis 1.806 m². Das Wohnprojekt ist fertiggestellt und wird im Jahr 2020 übergeben. Der Startpreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung in 52 | 42 liegt bei 1.400.000 AED.

Emaar VIDA Residences Dubai Marina

Der Komplex VIDA Residences ist ein hochwertiger dreieckiger Turm mit 57 Stockwerken. Das Projekt von Emaar Properties in Dubai Marina bietet 300 Luxuswohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern, die erstklassiges Design und moderne Ausstattung kombinieren. Jede Wohnung verfügt über Panoramafenster, durch die viel Licht in die Wohnräume fällt, wodurch die gesamte Einheit noch größer und heller wirkt.

Das Projekt befindet sich derzeit im Bau und wird voraussichtlich im 4. Quartal 2022 übergeben. Der Startpreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung liegt bei 1.300.000 AED.

Emaar-Immobilien in Dubai Creek Harbour

Dubai Creek Harbour ist ein riesiges Viertel am Wasser, das am Ufer des Dubai Creek liegt. Das Viertel umfasst verschiedene Mischnutzungsprojekte, einen Jachthafen, Ferienanlagen, Unterhaltungseinrichtungen, einen Yachtclub und vieles mehr. Der ursprüngliche Name von Dubai Creek Harbour lautete Lagoons und wurde ursprünglich von Sama Developments entwickelt. Aufgrund der Finanzkrise im Jahr 2009 wurde das Projekt jedoch eingestellt und später umbenannt.

Der nachhaltige Bereich von Dubai Creek Harbour umfasst mehrere Untergemeinden wie Dubai Square, Creek Beach und The Island District. Die jährlichen Mietrenditen in diesem Bezirk liegen bei 4-5 %.

Emaar Creek Beach Orchid

Emaar Orchid Creek Beach ist ein neuer Wohnkomplex, der zwei Gebäude mit 11 Wohngeschossen umfasst. Die Anlage bietet Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie Penthäuser mit 4 Schlafzimmern und Grundstücksgrößen zwischen 666 und 2.012 m². Die Gesamtzahl der Wohneinheiten in Orchid Creek Beach beträgt 208.

Die verschiedenen Annehmlichkeiten des Komplexes sind auf Familien mit Kindern ausgerichtet und umfassen einen Swimmingpool für Erwachsene und einen für Kinder, ein Stadtzentrum, einen voll ausgestatteten Fitnessraum, einen Mehrzweckraum und vieles mehr.

Das Projekt befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase und wird voraussichtlich im September 2025 fertiggestellt. Der Startpreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung in Emaar Orchid Creek Beach liegt bei 1.100.000 AED.

Emaar Creek Beach Lotus

Emaar Creek Beach Lotus ist ein Wohnkomplex mit Einheiten mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, mit Grundrissflächen von 666 bis 2.252 m². Die Anlage umfasst vier Gebäude mit einer unterschiedlichen Anzahl von Wohngeschossen: Gebäude 1 hat sechs Stockwerke, Gebäude 2 – elf Stockwerke, Gebäude 3 – zehn Stockwerke und Gebäude 4 hat sieben Stockwerke.

Zu den Annehmlichkeiten des Wohnprojekts gehören ein Swimmingpool, ein voll ausgestatteter Fitnessraum, ein Yogastudio, ein Parkservice und vieles mehr. Der Startpreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung im Creek Beach Lotus liegt bei 1.130.000 AED.

Das Projekt befindet sich derzeit im Bau und wird voraussichtlich im 3. Quartal 2025 fertiggestellt.

Bezirke in Dubai

Wie kann man in Emaar Properties investieren?

Die Spezialisten von Metropolitan Premium Properties helfen Ihnen, Off-Plan-Immobilien direkt von der Entwicklungsgesellschaft Emaar Properties zu erwerben. Der Kauf von Off-Plan-Immobilien hat mehrere Vorteile, zum Beispiel hat der Entwickler spezielle Angebote wie ein DLD Verzicht. Ein weiterer Vorteil ist, dass Off-Plan-Immobilien zu einem viel niedrigeren Preis angeboten werden als bezugsfertige Immobilien. Darüber hinaus bietet Emaar Properties flexible Zahlungspläne nach der Übergabe an, bei denen Investoren Immobilien kaufen und in kleinen Raten bezahlen können, anstatt den vollen Preis im Voraus zu zahlen.

Immobilien in Dubai

