Emnos Analytics GmbH: Das b.telligent Netzwerk wächst weiter

b.telligent verstärkt seine Retail-Analytics-Kompetenz mit der Übernahme von emnos und wird das Daten- und Produktgeschäft strategisch weiter ausbauen.

München, 29. September 2022 – b.telligent setzt seinen Wachstumskurs fort: Als hundertprozentige Tochter der Beteiligungsgesellschaft AB Invest, hinter der die Tech-Investoren und b.telligent Gründer Sebastian Amtage und Klaus Blaschek stehen, wird der Experte für Retail-Analytics mit Wirkung zum 14.09.2022 nun auch Teil des b.telligent Accelerators. Damit erweitert b.telligent sein Portfolio um tiefgehende Analytics-Expertise im Einzelhandel und verknüpft erneut Produkt- und Beratungsgeschäft. Die Geschäftsleitung der Emnos Analytics GmbH übernimmt ab sofort Sebastian Amtage.

„Die Zukunft unserer Branche liegt im Netzwerk“, davon sind Sebastian Amtage und Klaus Blaschek, Gründer und geschäftsführende Gesellschafter von b.telligent, überzeugt. Als strategische Tech-Investoren unterstützen sie deshalb seit vielen Jahren europäische Unternehmen mit Fokus auf Daten und künstlicher Intelligenz im B2B-Umfeld bei deren Wachstumskurs und stärken damit das b.telligent Netzwerk aus Softwareprodukten und Beratungsgeschäft. Neuestes Mitglied des b.telligent Unternehmensnetzwerkes ist emnos. Der Experte für Analytics-Anwendungen im Handel bietet eine cloudbasierte Software-as-a-Service-Lösung, mit der Einzelhandelsunternehmen Kundendaten strategisch nutzen können, um Vorteile für Handel und Kunden entlang der gesamten Customer Journey zu generieren. „b.telligent verfügt bereits über einen sehr guten Kundenstamm im Retail-Bereich. Wir freuen uns darauf, wenn unsere Analytics-Expertise auch dort zum Einsatz kommt und wir gemeinsam mit b.telligent als starkem Partner wachsen können“, so Johannes Maas, verantwortlich für Sales und Services bei emnos. „Zukünftig wollen wir die Aktivitäten im Tech-Bereich weiter ausbauen und die Synergieeffekte zwischen den Portfoliounternehmen, dem starken Beratungsgeschäft, der Datenexpertise und dem Kundennetzwerk von b.telligent für weitere Innovationen nutzen. Mit dem international aufgestellten Team von emnos wird uns der Schritt in den globalen Retail-Markt noch besser gelingen“, so Sebastian Amtage.

emnos: Vereint analytische Kompetenz, Technologie und Erfahrung

emnos ist führender Anbieter einer analytischen, KI-basierten B2B-Plattform für den Einzelhandel und dessen Lieferanten. Sie unterstützt weltweit die gemeinsame, datengetriebene Optimierung von Entscheidungen im Category Management bei der Standortentwicklung und der Consumer Experience der Kunden. Während das Unternehmen mit seiner Plattform bisher stark im Bereich Food vertreten war, soll der künftige Fokus auf bewährte b.telligent Branchen wie Sports erweitert und so die Rolle im DACH-Markt noch gestärkt werden. Die langjährige Erfahrung der emnos Mitarbeiter:innen und die damit einhergehende Expertise im Bereich Retail ergänzt sich sehr gut mit der technischen und innovativen Kompetenz von b.telligent. „Diese Kombination ermöglicht uns Innovationen auf einem ganz neuen Level. Wir sind gespannt und voller Freude auf das, was jetzt kommen wird, und auf die Zusammenarbeit mit vielen b.telligent Kolleg:innen“, so Inga Whitmore, verantwortlich für Produktmanagement und Tech bei emnos. Auch die ehemalige CEO und jetzige Senior Vice President des Analytics-Spezialisten, Atessa Mohseni-Leroy, sieht in der Partnerschaft mit b.telligent eine große Chance: „Ich freue mich sehr, emnos in die erfahrenen Hände von Sebastian und das b.telligent Netzwerk zu geben, und freue mich darauf, mich an der Entwicklung des Unternehmens weiterhin beteiligen zu können.“

b.telligent: ein starkes Netzwerk für Data und Analytics

Neben emnos sind auch die Tech-Unternehmen XADSpoteffects, Stackable, Crosswind, Synabi und loadbee Teil des b.telligent Accelerators. Sie werden ergänzt durch die Beratungsexpertise der b.telligent Gruppe mit ihren Marken b.telligent, Dörffler & Partner, MYCOM, Nexxtep und Berlin Bytes.

smart data. smart decisions.

b.telligent ist eine auf Analytics und Data Management spezialisierte technologieunabhängige Beratung. Mit über 300 Mitarbeiter:innen an neun Standorten in Deutschland, Rumänien und in der Schweiz unterstützt b.telligent Unternehmen in sämtlichen Projektphasen, angefangen bei der Strategie über die Analyse, Konzeption und Implementierung bis hin zu Betrieb und Weiterentwicklung der Lösung. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung von digitalen und datengetriebenen Geschäftsprozessen sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

Das Wirtschaftsmagazin brandeins Wissen zeichnete b.telligent 2022 zum siebten Mal in Folge als einen der besten Berater Deutschlands in der Kategorie „Data Analytics & Big Data“ aus.

FOCUS Business kürte b.telligent 2021 und 2022 als einen der Top-Berater in den Bereichen Analytics & Big Data, Digitalisierung, IT-Beratung und IT-Implementierung sowie für zahlreiche Branchen, darunter Automotive, Banken und Private Equity sowie Handel (inkl. E-Commerce) und Versicherungen.

Mehr unter www.btelligent.com

