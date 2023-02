Empfehlenswerte PDF-Übersetzer

Swifdoo PDF ist ein im Jahr 2022 veröffentlichtes neues Tool in der PDF-Branche, das leicht zu bedienen ist, einwandfrei funktioniert und somit einen Versuch wert ist.

Haupteigenschaften von SwifDoo PDF

PDF bearbeiten

Man kann mithilfe der Anwendung PDF fast so leicht bearbeiten wie mit Microsoft Word, wie PDF Schriftgröße, -farbe und -stil ändern; Text/Bild/Link/Unterschrift/Kommentar etc. in PDF einfügen.

Bei der Einrichtung der PDF-Seiten versteht das Personal Ihre Arbeit. Auch Nischenfunktionen werden entwickelt. Da kann man von fürsorglich und intuitiv sprechen.

PDF konvertieren

Eine der am meisten beliebten Funktionen in Sachen PDF ist die Umwandlung von PDF in Word. Denn mit dieser Schlüsselaktion kann man den Inhalt des originalen PDF-Dokument beliebig bearbeiten.

Darüber hinaus ist es für viele Nutzer ein Anliegen, PDF in gängige Dateien zu konvertieren oder umgekehrt. Denn PDF zählt zu den am meisten kompatiblen Dateiformaten, das ebenfalls sicher und zur Datenübertragung freundlich ist.

Die häufigsten aufgerufenen Funktionen hinsichtlich der PDF-Konvertierung besteht darin, PDF in JPG/PNG und andere Bilddateien umzuwandeln, abgesehen vom oben genannten PDF zu Word.

Auch die Konvertierung von PDF zu Excel/Powerpoint/HEIC/CAD/EPUB/Markdown/HTML ist gefragt.

PDF schützen

Ein Schutz des PDFs mit dem PDF-Tool unterteilt sich in ein Versehen mit Wasserzeichen und Kennwort. Mit Wasserzeichen wird ein PDF mit einer leicht sichtbaren Schrift markiert, während der Passwortschutz den Zugriff auf Schreiben oder Drucken verweigert. Die umgekehrten Aktionen sind automatisch möglich. Mithilfe von SwifDoo PDF können Sie Wasserzeichen entfernen sowie in geschütztes PDF eingreifen.

PDF Reader

SwifDoo PDF lässt sich auch als PDF-Reader verwenden. Sie können Lesezeichen hinzufügen, Sätze anmerken, Hintergrund ändern etc.

Preis und Betriebssystem

SwifDoo PDF läuft nur unter Windows und bietet mehrere Pläne zum Abonnieren. Der Mindestpreis liegt bei 5,75 Euro durch jährliche Abrechnung. Eine einmonatige Verwendung der Software kostet jedoch knapp 20 Euro. Und wenn Sie das Programm einmal kaufen wollen, sollten Sie 103,2 Euro ausgeben.

Warum sich für SwifDoo entscheiden:

Gute Bewertungen auf Bewertungsportalen;

Preis-Leistungsverhältnis;

Klein, schnell, leicht zu bedienen;

Vielfalt an Funktionen & praxisorientiert;

Umsichtiger und gepflegter Kundensupport;

SwifDoo PDF bietet PDF-Problemlösung an, wie PDF bearbeiten, zusammenfügen, komprimieren, schützen etc.

