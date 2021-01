Empfehlungen für Treppenhausreinigungen

Die Wellhöner Facility Services weist auf Empfehlungen der BG Bau hin

Corona ist in Deutschland aktuell allgegenwärtig. Der Lockdown verlangt der Bevölkerung viel ab, denn viele alltägliche Dinge, die normalerweise problemlos sind, werden auf einmal schwierig. Dazu gehören auch Putzarbeiten, die gerade jetzt mit besonderer Sorgfalt durchgeführt werden sollten. Wischen statt Sprühen, so lautet das Motto bei den Wellhöner Facility Services, auch während der Corona-Pandemie.

Gründliche Pflege für ein perfektes Erscheinungsbild

Eine Immobilie ist ein Wertgegenstand, dessen Wert im Laufe der Zeit ansteigt. Voraussetzung ist dabei jedoch, dass eine Immobilie stets sauber und gepflegt ist, denn das äußere Erscheinungsbild eines Hauses ist seine Visitenkarte. Der Hausmeister Service der Wellhöner Group sorgt deswegen dafür, dass die Immobilien stets perfekt gepflegt sind. Dies gilt besonders jetzt in den Zeiten von Corona, wo gründliche Reinigung einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Die Wellhöner Facility Services orientiert sich bei der Reinigung nach den Empfehlungen der BG Bau.

Ein wichtiges Standbein

Die Facility Services sind ein wichtiges Standbein der Wellhöner Group und legen den ganzheitlichen Fokus auf den Wert einer Immobilie. Der vielschichtige Service kann dabei in jeder Hinsicht überzeugen, und zwar von der Pflege des Gartens über Reinigungsarbeiten bis hin zu Reparaturen. Dem geschäftsführenden Gesellschafter der Wellhöner Group, Marcus Wellhöner, ist seit mehr als 25 Jahren im Immobiliengeschäft und verfügt als Manager über viele wertvolle Erfahrungen in den Bereichen der gewerblichen sowie der privaten Immobilien. Daher ist es ihm besonders wichtig, dass die Mieter sich auf den Hausmeister Service des Unternehmens verlassen können. Wellhöner Immobilienmanagement ist ebenfalls ein Teil der Wellhöner Group, die in Mülheim an der Ruhr zu Hause ist.

Der Hausmeister Service der Wellhöner Group

Bis 2017 als Einzelunternehmen geführt, ist die Wellhöner Group heute eine Dachmarke mit vier unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Immobilienconsulting und die Vermittlung von Immobilien gehören zur Wellhöner Group, ebenso wie die Immobilienverwaltung und die Facility Services. Bei diesem Hausmeisterservice profitieren die Kunden von der Kompetenz der Mitarbeiter, die bei der Pflege der Immobilien allergrößten Wert auf die bestmögliche Betreuung legen. Dieser eigentümerorientierte Service des Unternehmens dient nicht nur allein der Wertsteigerung einer Immobilie, sondern zugleich der Zufriedenheit der Mieter, die in den Häusern wohnen.

Bildquelle: AdobeStock_164227616