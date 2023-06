Endgame Gear EM-C Mauspads – Volle Kontrolle

Jetzt neu bei Caseking!

Endgame Gear ist die Top-Adresse für Gaming Ausrüstung auf Profi-Niveau. Die neuen EM-C Gaming-Mauspads auf PORON® Basis zeichnen sich durch eine besondere Oberfläche mit geringer statischer, aber hoher kinetischer Reibung aus. Dies ermöglicht jederzeit maximale Kontrolle und Präzision. Eingelassene Nähte, der optimale Halt auf vielfältigen Untergründen und das stilvoll, minimalistische Design: die EM-C Mauspads sind No-nonsense Profi-Werkzeuge, die den Weg frei machen, für dich und dein Aim.

Die Oberfläche der EM-C Mauspads aus speziellem Stoff sorgt für geringe statische und eine hohe kinetische Reibung. Dadurch hast du die optimale Kontrolle über deine Maus, sei es für präzise Mikroanpassungen oder ausschweifende Bewegungen.

Das Endgame Gear EM-C Gaming-Mauspad bietet einen unübertroffenen Komfort, der stundenlanges Spielen ohne Hautirritationen ermöglicht. Die dünne und flache Naht reibt nicht am Arm und sorgt für ein angenehmes Spielerlebnis. Mit einer Höhe von nur 3 mm ist das Mauspad bereits bemerkenswert flach und die Sub-Surface-Nähte sind sogar flacher als das Pad selbst.

Die Features der Endgame Gear EM-C Mauspads im Überblick:

Hochwertig verarbeitetes schwarzes Gaming-Mauspad

Spezielle Oberfläche aus Stoff für maximale Kontrolle

PORON®-Unterseite bietet einen idealen Halt

Große Nutzfläche für deine Gaming-Maus

Angenehm flach mit nur 3 mm Höhe

Die Unterseite der EM-C Gaming-Mauspads besteht aus hochwertigem, japanischem PORON®, einem Material, das nicht nur eine angenehm weiche Haptik und komfortable Polsterung bietet, sondern auch eine bemerkenswerte Konsistenz. Spüre den Unterschied, bei jeder Bewegung.

Zusätzlich bietet das PORON® einen starken Halt, sodass das Mousepad fest an Ort und Stelle bleibt. Kein lästiges Verrutschen mehr, während du in packenden Matches dein Bestes gibst.

Das Endgame Gear EM-C in 49 x 41 cm kostet 44,90 Euro. Die größere Variante EM-C Plus miss 50 x 50 cm und ist für 48,90 Euro zu haben. Beide sind ab sofort lieferbar.

caseking.de/EM-C

