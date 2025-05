Endlich ein Krimi aus Rheinhessen mit Tiefgang: „Mord im Land der Windriesen“

Das neue Buch von Eniella B. Marble: „Mord im Land der Windriesen“

Ein Krimi aus Rheinhessen mit Tiefgang: „Mord im Land der Windriesen“ von Eniella B. Marble

Mit „Mord im Land der Windriesen“ legt Eniella B. Marble den Auftakt zu einer neuen Krimi-Reihe vor, die weit mehr bietet als Spannung. Der Regionalkrimi spielt mitten in Rheinhessen – zwischen Windrädern, Weinbergen und Weck, Worscht un Woi – und verbindet einen rätselhaften Mordfall mit aktuellen gesellschaftlichen Themen.

Ein Serienmörder versetzt die Gegend in Angst: Immer bei Vollmond, immer bei Regen, und immer inszeniert der Täter seine Opfer an den übergroßen Windrädern der Region. Die erfahrene Kommissarin Chris Wiesbacher stößt mit ihrem Team schnell an Grenzen – die Spuren sind verwischt, die Hinweise verwirrend, die Verdächtigen gut abgesichert. Erst als eine ihrer engsten Kolleginnen selbst in Gefahr gerät, beginnt die Jagd auf den Täter eine ganz neue Dynamik zu entfalten.

Die Autorin, gebürtige Mainzerin mit engem Bezug zur Region, versteht es, Atmosphäre und Charaktere glaubhaft zu zeichnen. Sie bettet den Kriminalfall in ein stimmiges, authentisches Bild Rheinhessens ein – und nutzt dabei auch Gelegenheit, politische und gesellschaftliche Entwicklungen subtil aufzugreifen. So wird aus einem klassischen Krimi ein vielschichtiges Leseerlebnis mit Wiedererkennungswert und Relevanz.

Mit klarem Stil, feinem Humor und spannungsgeladenem Plot bringt „Mord im Land der Windriesen“ frischen Wind ins Genre des Regionalkrimis. Der Roman richtet sich an Leserinnen und Leser, die Spannung lieben – und gleichzeitig ein Gespür für Land, Leute und Zeitgeist mitbringen.

Buchdetails:

Titel: Mord im Land der Windriesen

Autorin: Eniella B. Marble

Verlag: Herodot-Verlag

Seitenzahl: 300 Seiten

ISBN: 978-3-98641-152-7

Preis: 15,00 EUR

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim steht für die Überzeugung: „Erfolg braucht Mentoren.“ Die Mission eines jeden Verlags unter dieser Marke ist es, mit inspirierenden Inhalten Unternehmertum, persönliche Entwicklung und eine freie, demokratische Gesellschaft zu fördern. Modern denkende Verlage, die für ihre Autoren neben der klassischen Buchveröffentlichung auf innovative Medienformate und interaktive Publikationen setzten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken: Mentoren-Verlag, Telemach-Verlag, Herodot-Verlag.

