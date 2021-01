Endlich Frühling – endlich Osterzeit bei erwinmueller.de

Dekoartikel, Tischwäsche und Porzellan für ein stimmungsvolles Oster-Ambiente

Dekofans warten sicher schon sehnsüchtig auf die Osterzeit. Mit verspielten Dekoartikeln, Tischwäsche, Kissenhüllen und Porzellan mit Ostermotiven hält der Frühling Einzug in das Zuhause. Wer nach Inspirationen für die individuelle Osterdekoration sucht, wird in der Themenwelt “Ostern” auf erwinmueller.de auf jeden Fall fündig.

Osterhasen erobern Tisch und Küche

Elegant oder verspielt, Tischwäsche mit Osterhasenmotiven verbreitet gute Laune am Esstisch und lässt sich sehr schön mit Porzellan, Dekoartikeln und den passenden Kissenhüllen kombinieren. Ganz neu bei erwinmueller.de ist der cremefarbene Tischläufer mit drolligen Hasen aus samtigem Velours, die auf glatten Stoff appliziert sind. Die Tischwäsche passt in jedes Interieur. Buntes Porzellan und verspielte Dekoration kommt darauf besonders schön zur Geltung, wie Kaffeebecher mit niedlicher Hasengrafik auf pastellfarbenem Grund oder ein bunte Osterschale. Ein Hingucker sind Hasenfiguren im trendigen Flauschlook.

Fröhlich und verspielt wirken Redbest Tischläufer und Kissenhüllen mit blumenverzierten Häschen, die mal von vorne und mal von hinten abgebildet sind. Sie sind ein Garant für frühlingshaftes Wohnambiente. Zu diesem Wohnstil passen auch Geschirrtücher mit Häschendruck in hellblau und rosa.

Neben Hasen gehört auch das Lamm zu Ostern einfach dazu. Traditionell bildet ein gebackenes, liebevoll verziertes Lamm den Mittelpunkt des österlichen Frühstückstisches. Mit der Kaiser Lamm-Backform ist ein perfektes Backergebnis garantiert. Das stabile Material hat eine gute Antihaftwirkung und verhilft zu einer optimalen Bräunung.

Die ersten Frühlingsboten

Wenn die ersten Schneeglöckchen zwischen den letzten Schneeresten hervorlugen, ist der Frühling nicht mehr weit. Die Sander Tisch- und Dekoserie “Snowdrops” mit den zauberhaften Schneeglöckchen weckt auch im Esszimmer die Vorfreude auf den Frühling. Der robuste Gobelin setzt Akzente, ist strapazierfähig und dauerhaft schön. Frisch und fröhlich wirkt auch das formschöne Terracotta-Pflanzgefäß in Huhnform. Es kann mit Blumen oder auch Kräutern bepflanzt werden.

Dekoblumen aus Holz sind bestens als Streudeko für die Frühjahrs- und Osterdekoration geeignet, aber auch für diverse Bastelarbeiten.

In der Themenwelt “Ostern” auf erwinmueller.de gibt es jede Menge Inspirationen für eine frühlingshafte Osterdekoration

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

