Endlose Sommernächte mit Licht von Ledlenser 

Kompakte Laternen für gemütliche Rundumbeleuchtung, Stirn- und Taschenlampen für Outdoor-Abenteuer und Kinderlampen für kleine Entdeckerinnen und Entdecker: Mit Licht von Ledlenser lassen sich die schönsten Sommertage beliebig verlängern

Solingen, Mai 2025 – Wenn die Tage länger werden, zieht es uns raus in die Natur. Campingausflüge an den See, Grillabende im Freundeskreis, nächtliche Wanderungen oder Abenteuer im Garten: Im Sommer schaffen wir draußen die schönsten Erinnerungen. Und obwohl es später dunkel wird, ist portables Licht entscheidend – und eröffnet magische Sommernächte mit schier endlosen Möglichkeiten.

Freie Hände für das Wesentliche mit Stirnlampen

Die kompakten Stirnlampen HF4R Signature und HF6R Signature eignen sich als Begleiter auf Spaziergängen in der Dämmerung oder beim Lesen im Zelt. Bei anspruchsvolleren Outdoor-Aktivitäten kommt die HF8R Signature zum Einsatz – die High-End-Stirnlampe dimmt und fokussiert dank Adaptive Light Beam Technology automatisch und ist damit auch geeignet für Bergtouren oder Segeltörns im Dunkeln, bei denen beide Hände immer frei sein sollten. Wer abseits des Tageslichts angelt oder auf die Pirsch geht, ist mit der HF8R Core RGB im Camo-Design bestens ausgestattet.

Stimmungsvolles Licht für gesellige Sommerabende

Die Laterne ML6 Warm Light ist gemacht für laue Abende – mit angenehm warmweißem Licht für Lagerfeuer-Atmosphäre. Auch die handliche ML4 Warm Light spendet gemütliches Licht und ist dank ihrem Miniaturformat samt integriertem Karabiner ideal für kleine Zelte, Hängematten oder den Rucksack.

Taschenlampen für jede Gelegenheit

Die Taschenlampen der P-Serie überzeugen mit leistungsstarkem Licht und robuster Bauweise. Die P7R Signature erleuchtet ausgedehnte Nachtwanderungen, die kompakte P5R Core passt problemlos in jede Hosen- oder Bauchtasche. So ist stets das passende Licht zur Hand – für spontane Abenteuer oder den Notfall.

KidsLights für kleine Lichtfans

Mit der Taschenlampe Kidbeam4 oder der Laterne Kidcamp6 erleben auch die Kleinsten große Abenteuer: Farbenfrohe Designs und kindgerechte Features wie buntes Licht machen das Zelten im eigenen Garten, den Gruselausflug in den heimischen Keller oder die Gute-Nacht-Geschichte zum besonderen Erlebnis.

Mit dem passenden Licht von Ledlenser wird der Sommer unvergesslich. Denn: Zwar werden die Tage länger, doch die größten Abenteuer beginnen oft nach Sonnenuntergang.

Mehr Informationen zu portablem Licht für endlose Sommernächte gibt es direkt bei Ledlenser: www.ledlenser.com

Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

Mehr Informationen zu Ledlenser gibt es hier: www.ledlenser.com

Kontakt Ledlenser GmbH & Co. KG

Wiebke Schöbitz (Marketing Project Manager)

Kronenstr. 5-7

42699 Solingen

Wiebke.Schoebitz@ledlenser.com

Kontakt Presse/Medien

Profil PR OHG

Jan Lauer (PR)

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 18

j.lauer@profil-pr.com