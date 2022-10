Energie sparen ohne zu frieren mit erwinmueller.de

Winterbetten, Wohnmäntel und Decken halten auch bei kühlen Temperaturen warm

Bei sinkenden Temperaturen und steigenden Energiepreisen sind wärmende Textilien von erwinmueller.de die beste Wahl. Bettdecken, gefüllt mit Naturmaterialien und wärmende Bettwäsche sorgen für das ideale Schlafklima in kalten Nächten. Mit Wohnmänteln und Kuscheldecken lässt es sich auch bei kühlerer Raumtemperatur auf dem Sofa entspannen.

Winterbetten für ein gutes Schlafklima

Genau wie die Kleidung sollte die Bettausstattung den Jahreszeiten angepasst werden. Die extra leichte Sommerdecke wird nun gegen eine kuschelig warme Winterdecke getauscht. Für das optimale Schlafklima ist hierbei das Füllmaterial der Bettdecke wichtig. Wofür man sich entscheidet, hängt neben dem unterschiedlichen Wärmebedürfnis jedes Menschen auch von persönlichen Vorlieben für bestimmte Materialien ab. Edelhaare der Kaschmirziege, Kamelhaar, Schafschur- und Merinowolle, Baumwolle und Daunen sind ideale Füllungen für Menschen, die leicht frieren. Diese Naturmaterialien sind temperaturausgleichend, atmungsaktiv und hautfreundlich. Sie können sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen und geben diese dann nach außen ab. So entsteht ein trockenes und wärmendes Schlafklima.

Bettentypen und Wärmestufen bei Erwin Müller

Verschiedene Bettentypen haben ein unterschiedliches Wärmerückhaltevermögen. Steppbetten haben eine geringe Füllmenge und sind daher eher kühl. Duo- und Trio-Steppbetten sind zwei bzw. drei Decken, die an den Rändern zusammengenäht sind. Die Luftpolster dazwischen sorgen für ein hohes Wärmerückhaltevermögen. Daunenbetten sind meist Kassettendecken, bei der die einzelnen Karos mit einem Innensteg verbunden sind. Dadurch können die Daunen nicht verrutschen und Kältebrücken werden vermieden. Vier-Jahreszeiten-Betten wiederum bestehen aus einem leichten Sommersteppbett und einem wärmeren Übergangsbett. Sie können mit Druckknöpfen verbunden werden und somit je nach Wärmebedarf variiert werden.

Die Kennzeichnung mit der Wärmestufe hilft bei der Wahl der geeigneten Bettdecke, wobei Wärmestufe 1 für ein leichtes Sommerbett steht und Wärmestufe 5 für besonders hohe Wärmehaltung und bestens geeignet für unbeheizte Räume.

Wärmende Bettwäsche

Ideale Materialien für Winterbettwäsche sind Flanell, Biber und auch Weichfrottier. Diese Gewebe sind samtig weich und angenehm wärmend, sie sind atmungsaktiv, temperaturausgleichend und feuchtigkeitsabsorbierend und sorgen so für ein optimales Schlafklima. Die perfekte Ergänzung sind warme Spannbettlaken aus Flanell oder Feinbiber. Bei dieser Bettausstattung bleibt es auch in kalten Nächten kuschelig warm.

Wärmendes für entspannte Sofastunden

Mit den Wohndecken und Wohnmänteln von Erwin Müller lassen sich auch bei kühleren Raumtemperaturen entspannte Stunden auf dem Sofa genießen. Der große Vorteil eines Wohnmantels ist die Bewegungsfreiheit. Mittels Reißverschluss und Druckknöpfen wird aus einer großen Wohndecke im Nu ein wärmender weicher Mantel.

Und wenn es trotz wärmender Textilien immer noch kalt ist, kann eine schicke Wärmflasche Abhilfe leisten. Die Hugo Frosch Wärmflasche mit dem Herz und dem „I mog di“ Schriftzug passt perfekt zum gemütlichen Landhausstil.

Auf erwinmueller.de ist alles für die Winter- Bettausstattung sowie eine große Auswahl an Decken, Kissen und weiteren Accessoires für die kalte Jahreszeit zu finden. In der Betten Fibel gibt es zudem viele Tipps und Informationen, die bei der Wahl der individuell passenden Ausstattung helfen.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de