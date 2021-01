Enterprise Mobile Management mit iTSM Group und MobiChord

In Unternehmen: Wildwuchs bei mobilen Geräten und Service-Verträgen

Um die Kosten für die mobile Kommunikation zu optimieren, unterstützt die iTSM Group Unternehmen ab sofort beim Aufbau eines umfassenden Enterprise Mobile Managements (EMM). EMM umfasst sowohl die zentrale und einfache Verwaltung aller mobilen Geräte im Unternehmen als auch das Telekom Expense Management (TEM) mit detaillierten Informationen über Dienste, deren Nutzung und die damit verbundenen Kosten. Die technische Basis für EMM-Lösungen der iTSM Group bilden die ServiceNow-Plattform sowie die nativ in ServiceNow integrierte TEM Software MobiChord. Diese Plattform ermöglicht die Anbindung nahezu aller Telekommunikationsanbieter und eignet sich daher auch für den Einsatz in global aktiven Unternehmen.

Das EMM-Konzept der iTSM Group vereint TEM mit einem umfassenden Vertragsmanagement und einer automatisierten Rechnungsbearbeitung mit Rechnungsprüfung und direkter Zuordnung der Ausgaben zu Kostenstellen. Das Asset Management greift auf die Daten aus der ServiceNow CMDB zu, so dass detaillierte Informationen über Gerätestatus, Betriebssystem und Zuordnung auf einen Blick zur Verfügung stehen.

Die iTSM Group unterstützt beim Aufbau einer EMM-Lösung durch umfassende Beratung sowie die Analyse und Optimierung der Service-Prozesse, um zusätzliche Potentiale der Digitalisierung und Automatisierung aufzudecken. Das Unternehmen hilft zudem bei der Implementierung von MobiChord und bei Bedarf dem Betrieb der Komplettlösung. Zudem ist die iTSM Group akkreditierter Trainings-Partner von ServiceNow und schult Mitarbeiter im Betrieb und der Konfiguration von ServiceNow.

“Viele größere Unternehmen verlieren jährlich sechs- bis sogar siebenstellige Euro-Beträge durch einen unübersichtlichen Wildwuchs bei ihren mobilen Geräten und den entsprechenden Service-Verträgen”, erläutert Thomas Röhr, VP Sales bei der iTSM Group.” Mit unserem neuen Angebot unterstützen wir unsere Kunden bei der Optimierung von Budgets, indem wir Inventar und Kosten transparent und die Teams produktiver machen.” Zudem können Anwender mit der TEM-Anwendung MobiChord zusätzlichen Nutzen aus ihrer existierenden ServiceNow Plattform ziehen.

Weitere Informationen: https://www.itsmgroup.com/themen/technology-expense-management

Über MobiChord

MobiChord digitalisiert Technology Expense Management-Workflows auf der ServiceNow-Plattform. Die Software erweitert die ServiceNow-Plattform um die Verwaltung von Mobil-, Sprach- & Daten- und Cloud-Assets und hilft Kunden, ihre Ausgaben für Telekommunikations- und Clouddienste zu überwachen und zu optimieren und damit produktiver zu werden. Mit seinem einzigartigen ServiceNow-Ansatz gepaart mit einem bestens ausgebildeten und motivierten Team liefert MobiChord einigen der größten Unternehmen der Welt globale Expertise.

Die iTSM Group besteht aus der im Jahr 2000 gegründeten iTSM Consulting GmbH, als Stammgesellschaft, und ihren Tochtergesellschaften, der iTSM-Solutions GmbH, der iTSM Trusted Quality GmbH, der Softpoint Trusted Quality GmbH in Österreich, der Trusted Quality Switzerland GmbH, der Trusted-Quality-srl in Rumänien, der Trusted Quality B.V. in den Niederlanden und der pragmatix GmbH. Alle Einheiten der iTSM Group beherrschen die wesentlichen Wirkungsdimensionen der Digitalisierung und bündeln diese zu einem ganzheitlichen positiven Service-Erlebnis, um die Kundenzufriedenheit zu steigern, eine Differenzierung im Service-Erlebnis zu ermöglichen und Servicekosten zu optimieren. Hauptsitz der iTSM Consulting GmbH ist Bodenheim bei Frankfurt am Main. Die Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit mehr als 200 Mitarbeiter und betreut rund 750 Kunden aus Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung.

iTSM Group steht für Inspiring & Tailored Service Mastery. www.itsmgroup.com

