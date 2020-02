Enterprise Rent-A-Car eröffnet Filiale in Krefeld

Eschborn, 18. Februar 2020 – Enterprise Rent-A-Car, Teil des weltweit größten Mietwagenanbieters Enterprise Holdings, hat eine neue Filiale in Krefeld eröffnet. Seit Montag, 17. Februar 2020, können Privat-, Geschäfts- und Ersatzwagenkunden von dem vielfach ausgezeichneten Service und dem umfangreichen Mobilitätsangebot des Weltmarktführers profitieren.

Mit der Eröffnung der neuen Filiale weitet Enterprise Rent-A-Car seine Präsenz als einer der größten Autovermieter in Deutschland aus. Seit dem Markteintritt 1997 in Deutschland ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und betreibt heute bundesweit ca. 180 Standorte.

Das 1957 gegründete Familienunternehmen ist mit seinen Marken Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental und Alamo Rent A Car mit mehr als 10.000 Standorten, einer Flotte von mehr als zwei Millionen Fahrzeugen und 100.000 Mitarbeitern über sein Netzwerk unabhängiger Tochtergesellschaften weltweit vertreten. Das Unternehmen ist nach wie vor im Privatbesitz der Gründerfamilie, in 100 Ländern und Regionen der Welt tätig und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresumsatz von 25,9 Mrd. US-Dollar.

Schlüssel zum Erfolg ist der weltweit gleichbleibend hohe Anspruch an Service und Qualität, ganz nach dem Motto des Unternehmensgründers Jack Taylor: „Take care of your customers and employees first, and profits will follow.“ Kunden und Mitarbeiter stehen bei Enterprise seit jeher im Mittelpunkt und auch heute hat diese Philosophie höchste Priorität im gesamten Unternehmen weltweit.

Zwei Beispiele für diesen Ansatz: Die Kundenzufriedenheit wird unternehmensweit regelmäßig bis auf Filialebene erhoben und hat den gleichen Stellenwert wie der wirtschaftliche Erfolg eines Standortes. Darüber hinaus bietet Enterprise Unternehmertalenten mit seinem Management-Trainee-Programm hervorragende Karrieremöglichkeiten bei einem globalen Marktführer, der größten Wert auf Vielfalt und Gleichstellung legt.

Tino Kastilan, General Manager bei Enterprise, zu der Eröffnung der neuen Filiale in Krefeld: „Krefeld ist ein wichtiger Standort für die weitere Abdeckung unseres wachsenden Filialnetzwerks in Nordrhein-Westfalen. Wir freuen uns sehr darauf, Kunden in Krefeld ab Anfang Februar von unserem Service, unserer großen Fahrzeugauswahl und unserem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen zu können.“

Kunden der neuen Enterprise Rent-A-Car Filiale profitieren zudem von dem breiten Mietwagen- und Transporterangebot, dem Wochenend-Spezial-Angebot, weiteren saisonalen Specials sowie dem kostenlosen Abholservice im Umkreis der Filiale.

Adresse und Öffnungszeiten der neuen Filiale:

Enterprise Rent-A-Car, Untergath 55, 47805 Krefeld

Öffnungszeiten Montag-Freitag 07:30-18:00 Uhr, Samstag 09:00-12:00 Uhr

Weitere Informationen unter www.enterprise.de

