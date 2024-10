enviaM und MITGAS als Spitzenreiter in der Kundenzufriedenheit ausgezeichnet

Aus Verbrauchersicht überzeugen enviaM und MITGAS mit exzellentem Service und kompetenter Beratung. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle „Deutschland-Monitor – Kundenzufriedenheit 2024“ des TAGESSPIEGEL in Kooperation mit der Rating- und Rankingagentur ServiceValue. Im Rahmen der Studie wurde untersucht, wie zufrieden Verbraucherinnen und Verbraucher mit den Produkten und dem Service von Unternehmen sind. Im Ranking der regionalen Energieversorger steht enviaM an der Spitze und wird mit der Auszeichnung „Höchste Kundenzufriedenheit“ zum Branchensieger gekürt, während MITGAS den 2. Platz sichert.

„Individuell auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden einzugehen, steht im Fokus unserer Service-Leistungen. Unser Ziel, die Wünsche und Anliegen von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu verstehen und zu berücksichtigen, hat für uns oberste Priorität, um gemeinsam zu qualitativen, maßgeschneiderten Lösungen zu kommen. Es freut uns, dass unsere Bemühungen in solchem Maße geschätzt werden“, betont Lutz Lohse, Leiter Vertrieb.

Basierend auf den Daten eines Webmonitorings wurden ca. 13 Millionen Nennungen zu etwa 15.000 Unternehmen gesammelt und mit Hilfe künstlicher Intelligenz analysiert. Im Detail untersuchte der „Deutschland-Monitor“ die Themengebiete Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlung, Produkt & Service, Qualität und Vertrauen. Mit „Höchste Kundenzufriedenheit 2024“ wurden jene Unternehmen ausgezeichnet, die es in besonderem Maße verstehen, nicht nur die Erwartungen ihrer Kundschaft zu erfüllen, sondern diese zu übertreffen. Bei der Auswertung konnten sich enviaM und MITGAS erfolgreich gegen die Konkurrenz durchsetzen und sichern sich im Branchenranking die beiden Spitzenplätze.

Alle Ergebnisse des „Deutschland-Monitors – Kundenzufriedenheit 2024“ veröffentlichte der TAGESSPIEGEL in der Ausgabe vom 23. Oktober 2024. Weitere Informationen zur Untersuchung sind auch online abrufbar.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Infrastruktur- und Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,2 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.800 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen, die direkt oder über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt sind.

Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS-Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Anteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,4 Prozent und die VNG-Erdgascommerz GmbH mit 24,6 Prozent.

Kontakt

envia Mitteldeutsche Energie AG

Evelyn Zaruba

Chemnitztalstraße 13

09114 Chemnitz

0371 4821748



http://www.enviaM-gruppe.de/presse

Bildquelle: enviaM / MITGAS