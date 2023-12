enviaM und MITGAS bieten branchenweit den besten Kundenservice

enviaM und MITGAS, die führenden regionalen Energiedienstleister in Ostdeutschland, glänzen durch ausgezeichnete Servicequalität und gehen auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden besonders gut ein. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Deutschland-Monitor – Service“ von der Tageszeitung Tagesspiegel und der Rating- und Rankingagentur ServiceValue. In der breit angelegten Untersuchung mit über 100.000 Verbraucherurteilen zu insgesamt 865 Unternehmen aus 50 Branchen bewerteten Kundinnen und Kunden, mit welchen Anbietern sie herausragende Service-Erfahrungen gemacht haben. Unter den regionalen Energieversorgern führen enviaM und MITGAS als Erst- und Zweitplatzierte die Liste an. Beide Unternehmen erhielten die Auszeichnung „Bester Service“.

„Kompetente, zugewandte Ansprechpartner in Verbindung mit modernen, zukunftsweisenden Kommunikationslösungen sind die Basis, um auf Verbraucheranliegen zeitnah und ergebnisorientiert einzugehen – wir haben den Anspruch unsere Kundinnen und Kunden fachkundig zu beraten und ihnen dort zu helfen, wo sie es wirklich benötigen. Deshalb ist es besonders erfreulich, dass sowohl enviaM als auch MITGAS eine so positive Rückmeldung bekommen“, sagt Lutz Lohes, Leiter Vertrieb/ Kundenservice bei enviaM.

Im Rahmen der Studie „Deutschland-Monitor – Service“ stellten die Marktforschungsexperten Verbraucherinnen und Verbrauchern die Frage, inwieweit sie zustimmen, dass ein ausgewähltes Unternehmen sehr gute Serviceleistungen erbringt. Mittels einer fünfstufigen Antwortskala und den abgegebenen Urteilen wurde ein ungewichteter Mittelwert errechnet. Dieser bildete die Grundlage für das Ranking in den jeweiligen Branchen.

Die Ergebnisse der Verbraucherstudie veröffentlichte der Tagesspiegel am 22.11.2023 in Print und online.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen, die direkt oder über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt sind.

Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas, Bioerdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS- Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Hauptanteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,39 Prozent und die VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft mit 24,6 Prozent.

