eprimo ist “Preis-Champion” bei Strom und bei Gas

Preisgestaltung begeistert Kunden

– Branchenprimus der bundesweiten Stromanbieter

– Auszeichnung als bundesweiter Gasanbieter

– 950.000 Kundenurteile zu 2.719 Unternehmen aus 257 Branchen

Neu-Isenburg, 28. April 2020. Die Preisgestaltung von eprimo überzeugt und begeistert die Kunden: Zum vierten Mal in Folge zählt der Ökostrom- und Ökogasanbieter zu den “Preis-Champions”. Erneut führt eprimo das Ranking der bundesweiten Stromanbieter als Branchenprimus an und gehört auch als Gasanbieter zu den ausgezeichneten Unternehmen. Die “Preis-Champions” kürt die Tageszeitung DIE WELT jährlich in Kooperation mit dem Forschungsinstitut ServiceValue.

Die breit angelegte Kundenbefragung basiert auf Urteilen von Kunden, deren letzter Kontakt zum jeweiligen Unternehmen maximal 36 Monate zurückliegt. “Preisbegeisterung” bezeichnet laut Testern das “allgemeine Preiserleben der Kunden”. Die Aufforderung lautete: “Bitte geben Sie an, ob Unternehmen XY Sie persönlich über die Gestaltung der Preise begeistert!” Es gab drei Antwortmöglichkeiten: “Ja”, “Nein” und “Ich kann die Gestaltung der Preise hier nicht beurteilen bzw. kenne das Unternehmen nicht”. Das Ergebnis spiegelt die Einschätzung unterschiedlichster Verbrauchertypen wider: der Qualitäts- ebenso wie der Preisbewussten oder derjenigen, die durch ihre Kaufentscheidung beispielsweise Klima- und Umweltschutz unterstützen möchten. eprimo gehört erneut zu den besten Unternehmen im Test – als bundesweiter Stromversorger (Platz 1) und als bundesweiter Gasversorger (Platz 2). “Die regelmäßigen Top-Platzierungen in diesem Ranking zeigen, dass die attraktive Preisgestaltung unserer Ökostrom- und Ökogasprodukte die Kunden nachhaltig überzeugt”, freut sich Jens Michael Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo.

Über eprimo:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Ökostrom- und Ökogas-Angebote im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von grüner Energie.

Firmenkontakt

eprimo GmbH

Jürgen Rauschkolb

Flughafenstraße 20

63263 Neu-Isenburg

0 69 / 69 76 70-150

0 69 / 69 76 70-49-150

Juergen.Rauschkolb@eprimo.de

https://www.eprimo.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.