Erfolgreiche Hausmesse bei der PflueMa GmbH in Reutlingen

Bald 1000 Gäste bei Präsentation der Produktpalette, Neuigkeiten, und dem Familienspaß

Am Messetag stellten Dominik Pflüger und Patrick Masterson, die Geschäftsführer der PflüMa GmbH, die Leistungsfähigkeit ihrer angebotenen Geräte unter Beweis. Interessierte erlebten die Erweiterung ihrer Produktpalette bei Essen, Spaß und Spiel PflüMa GmbH in der Austellung in Laisen 31, Reutlingen.

Besucher des Ladengeschäftes in Reutlingen konnten das Wissen aus erster Hand nutzen. An ihren Hausmessen werden immer wieder neue Produkte vorgestellt und spezielle Aktionsangebote präsentiert. Der sympathische Umgang und die Hintergründe der Fachspezialisten sind bei den Events immer ein hoher Mehrwert für die interessierten Teilnehmer.

„Nicht nur unsere Produktvorstellungen zu erleben und der offene Austausch zieht unser Fachpublikum an, sondern auch die zahlreichen Spezialangebote“, ist Patrick Masterson, einer der Geschäftsführer, überzeugt. Das Einzugsgebiet der PflüMa GmbH reicht von Neckar-Alb, Tübingen, Reutlingen, Esslingen, Metzingen, über Böblingen bis hin nach Sindelfingen – im Prinzip der Bereich südlich von Stuttgart.

Vor Ort wird in Reutlingen das umfassende Kärcher-Programm an Reinigungstechnik für Gewerbe, Industrie und Handwerk präsentiert. Auch Service, Reparatur und Mietgeräte stehen im Portfolio der PflüMa GmbH. Nicht nur Reinigungsgeräte, sondern z.B. auch Wasserspender für Unternehmen sind im Leasing zu bekommen. Im Bereich Welsch Maschinen und Werkzeuge wird die Ladenausstellung mit Maschinen und Zubehör von BOSCH, FLEX, Stürmer und DeWalt vervollständigt. Erst kürzlich versetzte die OMCN Hydraulikpumpen Vorführung die ersten Kunden in Staunen.

Neu im Show-Room des Reutlinger Centers sind nun erstmalig auch EGO Gartengeräte für Privat- und Gewerbekunden gezeigt. EGO Power+ liefert Geräte, die genauso stark wie benzinbetriebene Geräte sind, nur geräuscharm, bedienerfreundlich und abgasfrei. Die patentierte Akkutechnologie sorgt für benzin-gleiche Kraft und bietet längere Laufzeiten als Vergleichsprodukte. Interessant ist auch die vollautonome Steuersaugmaschine Kira B50, die ohne Personaleinsatz reinigt und sich selber befüllt und lädt. Vor Ort wurde dem Publikum an der Veranstaltung das gesamte Programm vom Rasenmäher, Laubbläser bis hin zur Kettensäge gezeigt.

Neben der Verköstigung durch einen Food-Truck, gab es an der Hausmesse auch wieder eine Spielecke und Kinderschminken. Wer neugierig ist und sich ein Bild vor Ort machen will, ist beim PflüMa Team willkommen und die nächste Hausmesse kommt bestimmt.

PflüMa GmbH / KÄRCHER CENTER PFLÜMA

Wir sind PflüMa, ein junges Unternehmen aus Reutlingen mit grandioser Perspektive und einem stabilen Fundament aus Fachwissen und innovativen Produkten der Weltmarke KÄRCHER.

Als zertifizierter Handels- und Servicepartner der Firma KÄRCHER aus Winnenden, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, private und gewerbliche Nutzer, Industrie- und Kommunale Kunden, in Sachen modernster Reinigungstechnik zu beraten und zu betreuen. Hierbei bieten wir einen Rundum-Service für das komplette Kärcher Sortiment, vom Verkauf, Vermietungen, den Wartungen sowie anfallenden Reparaturen und Garantieabwicklungen an.

Unser Einsatzgebiet erstreckt sich neben den Landkreisen Reutlingen, Tübingen & Böblingen, auch über die Zollern-Alb Region, Esslingen und das Stuttgarter Randgebiet.

