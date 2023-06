ERLEBNISREICHE FAMILIEN-TRIPS: JUMEIRAH’S SPEZIELLES ANGEBOT FÜR DIESEN SOMMER

Von aufregenden Kid’s Clubs und vielfältigen Wassersport-Angeboten bis hin zu Korallenpflanzungen und Filmabenden unter dem Sternenhimmel – Jumeirah Hotels & Resorts hat eine Reihe von Aktivitäten kreiert, damit auch die kleinen Gäste diesen Sommer bestens unterhalten sind.

Dubai/München 26. Juni 2023: Seit jeher kombinieren die Jumeirah Hotels & Resorts die für sie typische luxuriöse Gastfreundschaft mit intensiven und persönlichen Gästeerlebnissen. In dieser Saison gehören dazu für eine begrenzte Zeit auch besonders familienfreundliche Sommerpakete: Familien können von Jumeirahs „Exceptional Summer Escapes“-Angeboten profitieren und bis zu 15% Rabatt auf Buchungen vor dem 31. Juli 2023 für Aufenthalte bis zum 30. September 2023 erhalten. Darüber hinaus erwartet Jumeirah One-Mitglieder eine zusätzliche Ersparnis von 5%.

Von entspannenden Strandaufenthalten bis hin zu aufregenden Inselabenteuern sind Jumeirahs Hotels und Resorts jetzt die perfekte Basis für einen luxuriösen Familienausflug. An unterschiedlichen, atemberaubenden Destinationen schafft die Gruppe mit geräumigen Villen und Suiten, Familienzimmern und einer Vielzahl von Zimmern mit Verbindungstür die perfekten Rahmenbedingungen für jeden Familienaufenthalt.

Kinder speisen in Dubai gratis

Außergewöhnlich: Bei der Buchung eines Clubzimmers oder einer Suite speisen Kinder bis 11 Jahre im Jumeirah Al Qasr, Jumeirah Mina A ‚Salam und Jumeirah Zabeel Saray diesen Sommer kostenlos.

Jumeirahs spezielles Kindermenü FoodieKiDS im Jumeirah Beach Hotel bietet ein innovatives, kinderfreundliches Menü, das kleinen Feinschmeckern weit mehr als die üblichen Chicken Nuggets, Pommes Frites und Eiscreme bietet. FoodieKiDS, das sind kinderfreundliche Gerichte, die gut schmecken und auch noch gesund sind.

Fun in the Sun

Nur einen kurzen Spaziergang vom Jumeirah Beach Hotel entfernt, offeriert der Wild Wadi Waterpark™ eine der besten familienfreundlichen Aktivitäten in Dubai und ist gleichzeitig der perfekte Ort, um sich abzukühlen. Der Park ist derzeit mit einer reduzierten Anzahl von Fahrgeschäften in Betrieb und exklusiv für Gäste der Jumeirah Hotels & Resorts in Dubai geöffnet, die während ihres gesamten Aufenthalts kostenlosen Zugang haben.

Gäste, die im Jumeirah Mina A ‚Salam, Jumeirah Al Qasr, Jumeirah Al Naseem, Dar al Masyaf und Jumeirah Beach Hotel wohnen, haben ebenfalls kostenlosen Zugang zum KiDS Club. Hier reichen die täglichen Aktivitäten für die kleinen Gäste von Sport und Spiel bis hin zu Kunsthandwerk, Kinderschminken, Völkerball, FIFA-Nächten und Puppenbasteln, all das unter der Aufsicht engagierter Fachkräfte, die internationale Standards in der Kinderbetreuung erfüllen.

Alternativ können sich Jugendliche und Kinder am 2 km langen, unberührten Strand des Jumeirah Beach Hotels und des Jumeirah Mina A ‚Salam mit Strandfußball und Volleyball vergnügen oder auf der Insel Jumeirah Maldives Olhahali eine breite Palette an Wasser- und Strandsportarten von Kajakfahren bis SUP genießen. Da Schwimmen eine wichtige Fähigkeit für jedes Kind ist, das die Küste besucht oder dort lebt, bietet das Resort auf den Malediven außerdem Schwimmunterricht für Kinder ab 6 Jahren an, die ihre Fähigkeiten verbessern oder zum ersten Mal ins Wasser gehen möchten.

Junge Entdecker

Beim Besuch der Jumeirah Muscat Bay entdecken die Gäste die natürlichen Landschaften des Oman und erleben beim Schnorcheln inmitten von Riffen und Schildkröten unvergessliche Momente, die gelegentlich durch den Besuch von Delfinen und sogar Walhaien gekrönt werden. Abenteuerlustige Familien können die Bergpfade Omans erkunden oder an einer Naturwanderung rund um das Resort teilnehmen. Mit einem speziellen Check-in für Kinder und dem Mimo Kids Passport, der die kleinen Gäste bei ihren Abenteuern im Resort begleitet, genießen die Kinder den ganz persönlichen und außergewöhnlichen Servicestandard, für den Jumeirah bekannt ist.

Jumeirah Maldives Olhahali Island ist der perfekte Ort, um eine atemberaubende Unterwasserwelt zu erkunden. Familien können das kristallklare Wasser bei täglichen Schnorchelausflügen genießen, in der PADI-Tauchbasis das Tauchen lernen oder an einem Mini-U-Boot-Ausflug teilnehmen. Wer mehr über die natürliche Welt der Malediven erfahren möchten, kann sich an der Anpflanzung von Korallen beteiligen und bei speziell für Familien mit Kindern konzipierten Vorträgen von Meeresexperten in die Geheimnisse der Unterwasserwelt eintauchen. Zurück an Land organisiert das Resort regelmäßig Schatzsuchen am Strand, Naturspaziergänge in Fini Maizan oder sogar eine informative Reise durch die lokale Flora und Fauna von Jumeirahs maledivischem Inselparadies unter der persönlichen Leitung des Gartenchefs.

Sommerliche Film Magie

Im Little Guest’s Cinema „Under the Stars“ sehen kleine und große Gäste einen Film unter dem schimmernden maledivischen Nachthimmel oder genießen auf einem privaten Dach auf Jumeirah Maldives Olhahali Island einen Kinoabend im Kreis der Familie. Kinder, die im Jumeirah Muscat Bay untergebracht sind, können sich jeden Samstag auf wöchentliche Kinoabende freuen. Alternativ können Familien im Jumeirah Zabeel Saray ihren eigenen Kinoabend im klimatisierten Privatkino des Resorts veranstalten, das mit den neuesten Filmen und tiefen, weichen Sitzen für das ultimative Kinoerlebnis sorgt.

Um mehr über den perfekten Familienurlaub in diesem Sommer zu erfahren, besuchen Sie https://www.jumeirah.com/en/offers/global-offers/jumeirah-summer-escapes Bleiben Sie in der Zwischenzeit über die sozialen Medien in Verbindung und vergessen Sie nicht, uns in Ihren Beiträgen zu markieren mit #TimeExceptionallyWellSpent.

Über Jumeirah Group:

Die Jumeirah Group, ein Mitglied der Dubai Holding und ein globales Luxushotelunternehmen, betreibt ein Weltklasse-Portfolio von 26 Luxushotels im Nahen Osten, Europa und Asien mit über 6.500 Zimmern.

Die Gruppe unterhält einige der prestigeträchtigsten und faszinierendsten Häuser der Welt, vom ikonischen Flaggschiff-Hotel und zeitlosen Höhepunkt des Luxus, dem Burj Al Arab Jumeirah, über die üppigen arabischen Paläste in Dubais Madinat Jumeirah bis hin zum modernen maledivischen Inselparadies auf Olhahali Island und dem von der Kunst inspirierten Dolce Vita auf der Insel Capri.

Sei es eine moderne Variante eines britischen Klassikers im Herzen von Knightsbridge im The Carlton Tower Jumeirah oder ein futuristisches Ambiente im Jumeirah Nanjing – der Name Jumeirah ist ein Synonym für exzellenten Service und außergewöhnliche Erlebnisse.

Über ihre Hotels und Resorts hinaus widmet sich Jumeirah Group auch der Erlebnisgastronomie, indem sie die authentischsten und vielfältigsten Küchen mit spektakulären Kulissen kombiniert, um unvergessliche Momente zu schaffen, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Mit mehr als 85 Restaurants in ihrem Portfolio genießen die preisgekrönten eigenen Konzepte der Jumeirah Group, darunter Sal, KAYTO, Shimmers, Al Mare, Pierchic und French Riviera, einen ausgezeichneten Ruf für kulinarische Exzellenz, von denen zehn im Gault&Millau UAE 2023 Guide aufgeführt sind. Die Gruppe verfügt außerdem über drei mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants – Shang High, L’Olivo und Al Muntaha.

www.jumeirah.com

