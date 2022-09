ERÖFFNUNG COWORKING MALLORCA – PLAYA DE PALMA

Coworking Mallorca – neuer Anbieter von flexiblen Arbeitsplätzen auf Zeit für Einheimische, Residenten und Touristen.

Coworking Mallorca eröffnete am 01. September 2022 an der Playa de Palma (Höhe Balneario 13) seine Pforten und möchte den noch jungen, aber boomenden Markt an Coworking Spaces auf Mallorca bereichern.

Das Zeitalter der Digitalisierung hat großen Einfluss auf unsere Arbeitswelten – und zwar im positiven Sinne. Denn dank des mobilen Internets, moderner Konferenzlösungen und neuer technologischer Entwicklungen ist ortsunabhängiges und flexibles Arbeiten in vielen Berufssparten problemlos möglich. Immer mehr der sogenannten „Digital Nomads“ (Digitale Nomaden) verbinden Ihre ortsunabhängige Arbeit mit dem sonnigen Lifestyle im Süden Europas.

Darüber hinaus vermischen sich die Grenzen zwischen Arbeit und Urlaub auch bei normalen Arbeitnehmern und Selbstständigen immer mehr, sodass man allzu oft auch im Urlaub für ein paar Stunden oder einen Tag einmal einen ruhigen, professionellen Arbeitsplatz – abseits des Hotelzimmers – benötigt.

Für diese und viele weitere Zielgruppen bietet Coworking Mallorca die optimale Arbeitsumgebung mit einem sehr smarten „pay-as-you-use“ (Zahle nur das, was du nutzt) Konzept. Anstatt des sonst üblichen Modells von Abos/Mitgliedschaften, bucht und bezahlt man bei Coworking Mallorca genau die Leistung, die man auch wirklich benötigt. Egal ob man einfach nur für eine Stunde, einen Tag oder aber einen ganzen Monat einen ruhigen, professionellen Arbeitsplatz benötigt. Bereits ab 5EUR für eine Stunde kann man ganz spontan im Coworking Mallorca einchecken.

Hinter der Geschäftsidee von Coworking Mallorca steht ein engagiertes Gründer-Team, bestehend aus Sven Bergerhausen, gelernter Hotelfachmann und erfahrener Unternehmer in der digitalen Meeting- und Eventbranche, sowie Alexandra Bergerhausen, studierte Medien-Informatikerin und ebenfalls Unternehmerin mit Schwerpunkt digitale Medien in der Hotellerie sowie Meeting- und Eventbranche.

Im Interview verrät Sven Bergerhausen seine Intention zur Gründung von Coworking Mallorca:

„Meine Frau und ich arbeiten für unsere digitalen Geschäftsfelder aus dem Homeoffice und haben ursprünglich nach einem professionellen Arbeitsumfeld außerhalb der eigenen Vier-Wände gesucht. Bei der Suche nach einem geeigneten Coworking Space ist uns aufgefallen, dass es nur selten eine echte Flexibilität für Menschen gibt, die mal eben ganz spontan für ein paar Stunden einen Arbeitsplatz benötigen. Mit diesem HIntergrund haben wir uns dazu entschlossen einfach selbst ein kleines Lokal anzumieten und einen kleinen Coworking Space aufzubauen, welcher die Öffentlichkeit ganz spontan und flexibel nutzen kann.“

Die Resonanz nach den ersten 2 Tagen ist sehr positiv ausgefallen. Es gab hinsichtlich des Geschäftsmodells, der Einrichtung und Ausstattung sowie der Preise viel Lob. Coworking Mallorca an der Playa de Palma hat von Montag bis Freitag zunächst von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Längere Öffnungszeiten sind bei der entsprechenden Nachfrage für die Zukunft nicht ausgeschlossen.

