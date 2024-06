Errichtung von Ocean Berlin in Berlin-Lichtenberg

Betreiber Coral World International und Baugesellschaft Conex unterzeichnen Vertrag

Berlin, 28. Juni 2024 – Nach erfolgreichen Verhandlungen hat Coral World International, ein renommierter Entwickler und Betreiber von Meeresparks auf vier Kontinenten, mit der Conex Baugesellschaft mbH einen Vertrag über den Rohbau des Ozeanariums Ocean Berlin im Berliner Bezirk Lichtenberg unterzeichnet. Mit diesem Vertrag wird die rechtzeitige Fertigstellung dieses wegweisenden Projekts an der Rummelsburger Bucht sichergestellt.

Die feierliche Grundsteinlegung für Ocean Berlin fand Ende April, nach Abschluss der umfangreichen Tiefbauarbeiten, statt. Acht Wochen zuvor hatte die Conex Baugesellschaft mbH im Rahmen einer vorvertraglichen Vereinbarung mit Coral World International bereits mit dem Rohbau begonnen. Nachdem die letzten Details geklärt sind, haben beide Unternehmen nun offiziell einen Vertrag unterzeichnet, um dieses spektakuläre Projekt zu verwirklichen.

Weg für fristgerechte Fertigstellung geebnet

„Die Vertragsunterzeichnung ist ein bedeutender Schritt für Ocean Berlin – und sie unterstreicht unsere Zielsetzung, das Projekt ohne Verzögerungen termingemäß bis zum Frühjahr 2026 fertigzustellen“, freut sich Erez Ben Nun, Vize-Präsident Business & Operations bei Coral World International (CWI).

Raimund Ecke, Hauptgesellschafter der Conex Baugesellschaft mbH, ergänzt: „Als in Berlin verwurzeltes Unternehmen freuen wir uns, Teil dieses einzigartigen Bauprojekts zu sein, und sind stolz darauf, es gemeinsam mit Coral World umsetzen zu dürfen. Das Ozeanarium ist ein großer Gewinn für die Hauptstadt und wird, zusammen mit dem für die Öffentlichkeit frei zugänglichen Park, zu einer erheblichen, auch ökologischen Aufwertung des Areals an der Rummelsburger Bucht beitragen.“

Erfahrenes und regionales Bauunternehmen

Mit der Conex Baugesellschaft mbH hat Coral World International einen erfahrenen und zuverlässigen Partner für den Bau von Ocean Berlin gewählt. Das Zehlendorfer Unternehmen verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Realisierung gewerblicher und öffentlicher Großprojekte in Berlin und hat das Stadtbild unter anderem bei der Umgestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs in Charlottenburg maßgeblich mitgestaltet. „Die Conex Baugesellschaft mbH ist mit ihrer Kompetenz und Zuverlässigkeit ein idealer Partner“, so Erez Ben Nun. „Wir freuen uns auf eine professionelle und harmonische Zusammenarbeit.“

Coral World International wurde 1974 vom israelischen Unternehmer Morris Kahn und dem Zoologen David Fridman als weltweit erstes Unterwasser-Observatorium in Eilat, Israel, gegründet. Es folgt der Vision, jedem Menschen eine Möglichkeit zu geben, den Ozean und seine Meeresbewohner hautnah zu erfahren und so ein besseres Verständnis für die Zerbrechlichkeit des marinen Lebensraums zu entwickeln. Das Wohlergehen der Meerestiere hat dabei oberste Priorität: Jeder Meerespark folgt strikt höchsten, artgerechten Standards. In Korallenaufzuchtprogrammen und anderen Umweltschutzinitiativen widmen sich interdisziplinäre Teams aus renommierten Meeresbiologen und Meeresforschern in den verschiedenen Ocean Parks seit Jahrzehnten dem Schutz und Erhalt der marinen Ökosysteme. Mittlerweile existieren vier Meeresparks in Israel, auf Mallorca, Hawaii und Australien – zwei weitere entstehen gerade auf Teneriffa und in Berlin. Mit dem hochmodernen Ozeanarium OCEAN BERLIN möchte Coral World International die Welt der Meere in das „Herz Europas“ bringen. Die Eröffnung von OCEAN BERLIN ist 2026 in der Rummelsburger Bucht im Berliner Bezirk Lichtenberg geplant.

