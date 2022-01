Erste Hilfe bei Problemen in der Familie

Krisenzeiten fordern die Gesellschaft und Familien aktuell besonders heraus. Dabei äußeren sich Probleme und Schwierigkeiten in psychischen Belastungen. Ein Gespräch mit einer objektiven Person bringt genau in diesen Situationen eine spürbare Entlastung und eröffnet neue Sichtweisen. Gerade wenn Probleme in Familien akut an der Tagesordnung stehen, ist schnelle Erste Hilfe gefragt. Familiencoach Ingeborg Häuser-Groß hilft mit ihrer jahrelangen Erfahrung in diesem Bereich durch Krisenzeiten und aktuelle Problemsituationen.

Familiencoach Ingeborg Häuser-Groß setzt sich bewusst mit Ruhe und Gelassenheit für das Wohl von Familien ein. Ziel ist es, einen Familienalltag voller Lebensfreude, Dankbarkeit und Leichtigkeit herzustellen. Ihr persönliches Fazit aus über 40 Jahren Erfahrung ist es, auf einer Vertrauensbasis allen Beteiligten einen positiven Blick nach vorne zu ermöglichen. In Familien, Kindergärten, Kliniken sowie Kindertagesstätten ist sie tätig und hilfsbereit, wenn es um die Lösung von Problemen geht.

Durch ihre langjährige Erfahrung ist es ihr möglich die richtigen Antworten, Methoden und Informationen zu geben, die schnelle Hilfe gewährleisten. Bei Familiencoach Ingeborg Häuser-Groß bekommen Menschen Lösungen und die dazugehörigen Übungen, die den Familienalltag nachhaltig festigen und Stabilität bieten. Ihre KundInnen schätzen ihre Tatkraft und ihr hohes Maß an Empathie. Die Entwicklung von passenden Lösungsansätzen bietet eine optimale Unterstützung in schwierigen Zeiten. Zudem können ihre KundInnen ihren Platz innerhalb der Familie einnehmen und festigen.

Damit Familien in Zukunft wieder ein starkes Team bilden können, hilft Ingeborg Häuser-Groß mit einem kostenlosen Erste-Hilfe-Gespräch, gemeinsame Lösungen zu finden und neue Wege zu gehen. Mehr Informationen dazu und eine Anmeldemöglichkeit für eine zielsicheres Gespräch finden Sie auf der Webseite www.elternkindcoach.de

Ingeborg Häuser-Groß ist Eltern-Kind-Coach und begleitet Familien durch schwierige Phasen und Herausforderungen.

