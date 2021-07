Erstes Hotel ist jetzt “Nachhaltiges Unternehmen (DIQP)”

Das erste Hotel in Deutschland wurde als “Nachhaltiges Unternehmen” vom Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. ausgezeichnet

Das vier Sterne Superior Hotel Ritter Durbach aus dem Schwarzwald hat im Juli 2021 vom DIQP (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) als erstes Hotel in ganz Deutschland die Auszeichnung als ” Nachhaltiges Unternehmen (DIQP)” mit der Bewertung “sehr gut” erhalten. Vorausgegangen war umfassendes Zertifizierungsverfahren.

Die Zertifizierung als nachhaltiges Unternehmen basiert auf einem dreistufigen Verfahren und bildet die drei Bereiche der Nachhaltigkeit ab. Bei den drei Bereichen der Nachhaltigkeit handelt es sich um die ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit und die ökonomische Nachhaltigkeit.

Diese drei Bereiche werden im Rahmen der Zertifizierung gleichgewichtet betrachtet. Damit unterscheidet sich die Zertifizierung als “Nachhaltiges Unternehmen (DIQP)” von anderen Nachhaltigkeitszertifizierungen, die nur oder ganz überwiegend den Bereich der Ökologie betrachten. Das DIQP verfolgt bei seiner Nachhaltigkeitszertifizierung

einen ganzheitlichen Ansatz.

Ablauf der Zertifizierung zu einem nachhaltigen Unternehmen

Im ersten Schritt des Zertifizierungsverfahrens wurde eine Nachhaltigkeitsbefragung durchgeführt. Dabei wurden alle drei Bereich der Nachhaltigkeit in einer umfassenden Befragung erfasst. Im zweiten Schritt fand eine Mitarbeiterbefragung statt und im dritten Schritt wurde eine Kundenbefragung durchgeführt.

Durch dieses umfassende Verfahren werden verschiedene Stakeholder in die Zertifizierung eingebunden und nicht nur eine einseitige Sicht erfasst. Außerdem ermöglicht dieses Verfahren eine optimale Bewertung der drei Nachhaltigkeitsbereiche.

Bereits als “Top Arbeitgeber” mit der Bewertung sehr gut ausgezeichnet

Einige Wochen zuvor hat das DIQP an das Hotel bereits die Auszeichnung mit dem Arbeitgebersiegel “Top Arbeitgeber (DIQP)” und der Bewertung “sehr gut” erhalten. Das Arbeitgebersiegel wurde nach der Durchführung einer anonymen Mitarbeiterbefragung und einer Erfassung der Arbeitgeberleistungen vergeben. Das Arbeitgebersiegel wurde zudem vom Verbraucherportal Label-online. de als “besonders empfehlenswert” bewertet.

Der Geschäftsführer des Hotels Ritter Durbach, Herr Dominic Müller sagt zur erfolgreichen Zertifizierung als “Nachhaltiges Unternehmen (DIQP)”: “Der Begriff der Nachhaltigkeit gilt für uns als Leitbild einer zukunftsfähigen Entwicklung, die wir immer unter gleichwertiger Beachtung wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Aspekte gestaltet wollen. Für unser Unternehmen wie auch für unsere Mitarbeiter spielt dieses Leitbild in Verbindung mit unserer Philosophie und unseren Werten eine wesentliche Rolle. Eine klare Haltung zu diesem Thema ist ein Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung und ein wichtiger Faktor, um uns als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Gerade qualifizierte Mitarbeiter bevorzugen Unternehmen, die ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen. Eine gelebte Nachhaltigkeitskultur trägt für uns auch daher elementar zu dem attraktiven Arbeitsumfeld bei, das wir bieten. Die Auszeichnung für uns Nachhaltigkeitsengagement ist eine schöne Bestätigung unseres Engagements.

Die Zertifizierung wurde von der Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert begleitet. Der Geschäftsführer, Oliver Scharfenberg sagt zum Ergebnis: “Das Hotel Ritter Durbach überzeugt auch in der Zertifizierung als nachhaltiges Unternehmen auf ganzer Linie. Wir gratulieren Dominic Müller und seinem Team zu diesem sehr guten Ergebnis”.

Über das Hotel Ritter Durbach:

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Ritter Durbach befindet sich inmitten des malerischen Winzerortes Durbach zwischen Schwarzwald und Elsass. Direkt an der badischen Weinstraße gelegen, zieht sich der Traubensaft wie ein roter Faden durch das gesamte Konzept. Das Spa-Menü begeistert mit exklusiver Wein-Wellness im historischen Fachwerkhaus, der Weinkeller wartet mit 700 Etiketten auf und die Eigentümer Ilka und Dominic Müller begeistern ihre Gäste mit einer außergewöhnlichen Sammlung von Oldtimern, die im Hotel für eine Fahrt durch die Reben ausgeliehen werden können. Facettenreich und ausgezeichnet präsentiert sich die Küche von Sternekoch Andre Tienelt samt dem Genusskonzept makidan. Die aktuell 87 Zimmer und Suiten zeigen sich modern, in warmen Farben und sind mit natürlichen Materialien ausgestattet.

SQC-QualityCert engagiert sich selbst im Umweltschutz und im Bereich Bildung, was den vergebenen Zertifizierungen und Arbeitgebersiegeln weitere Glaubwürdigkeit verleiht. Zudem ist SQC-QualityCert in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) Mitglied. Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als “besonders empfehlenswert” deklariert. Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren. SQC-QualityCert ist Mitglied in der DGFP – Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. und engagiert sich zudem in den Bereichen Bildung und Umweltschutz. SQC-QualityCert arbeitet zudem als klimaneutrales Unternehmen.

