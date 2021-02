Es lebe die Bohne! Ein Hoch auf den Kaffee!

Tee Online-Shop AURESA bietet ab sofort auch feine Kaffee-Spezialitäten

Tee- und Kaffeetrinkern wird ja gerne eine gewisse Rivalität nachgesagt. Wer gerne Tee trinkt, der kann angeblich mit Kaffee nichts anfangen und andersrum. Dass es sich bei dieser vermeintlichen Feindschaft aber eher um die Ausnahme als die Regel handelt, beweist der Hanauer Tee Onlineshop AURESA. Schließlich zählt zum Sortiment des Teehändlers ab sofort auch feinste Kaffeebohnen https://www.auresa.de/kaffee/ .

Bei dem neuen AURESA Kaffee Crema https://www.auresa.de/kaffee-crema handelt es sich um einen besonders schonend gerösteten Kaffee, der einen zart nussigen Geschmack und eine feine Holznote aufweist. Die Kaffeebohnen werden über einen längeren Zeitraum sanft geröstet, weshalb der Kaffee nur über einen geringen Säureanteil verfügt. Das macht ihn zu einem besonders milden Vertreter seiner Art.

“Was unseren AURESA Kaffee Crema so besonders macht? Sein ganz besonderes Röstverfahren! Die Kaffeebohnen werden bei bis zu 220°C etwa 20 Minuten lang geröstet. Der Kaffee kann auf diese Weise sein Aroma ideal entfalten. Außerdem werden die in den Bohnen enthaltenen Bitterstoffe abgebaut, was den fertigen Kaffee besonders harmonisch macht. Der geringe Säuregehalt macht den AURESA Kaffee Crema zu einem echten Allrounder. So kann man mit ihm nicht nur hervorragend klassischen Kaffee zubereiten, sondern auch Espresso und feinen Cappuccino. Aufgrund des unkomplizierten Blends eignen sich für die Zubereitung sowohl Kaffeevollautomaten, als auch Siebträger- oder Filterkaffeemaschinen.”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA https://www.auresa.de/.

AURESA – Qualität und Nachhaltigkeit aus einer Hand

Ob es sich dabei nun um Tee oder Kaffee handelt – sämtliche im Online-Shop von AURESA angebotene Produkte stammen ausschließlich aus fairem Handel. Des Weiteren bevorzugt AURESA Produkte aus kontrolliert biologischem Anbau. Sämtliche Bestellungen werden zudem mit DHL GoGreen und damit komplett CO-neutral verschickt. Außerdem werden sowohl Bürogebäude, Lager als auch der Server, auf dem der Online-Shop liegt, zu 100% mit Ökostrom aus erneuerbaren Energien betrieben. Zu guter Letzt ist AURESA seit 2020 offizieller Partner von Eden Reforestation Projects und pflanzt für jeden verkauften Tee und jeden verkauften Kaffee einen Baum.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

Kontakt

AURESA e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

+49 6181 9911930

presse@auresa.de

https://www.auresa.de/

