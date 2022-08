estos ist Microsoft® Gold Partner für Microsoft Azure® Administration und Microsoft Azure® Entwicklung

Kundinnen, Kunden und Partner profitieren vom erneut nachgewiesenen Knowhow

estos ist erneut Microsoft Gold Partner!

Mit der Zertifizierung als Microsoft Gold Partner DevOps® beweist der Starnberger Softwarehersteller, dass er bestens für die Microsoft Cloud-Computing Plattform gerüstet ist. estos hat sich in den Bereichen “Azure Administration” und “Azure Entwicklung” zertifiziert.

Kundinnen, Kunden und Partner der estos profitieren insbesondere bei anspruchsvollen Lösungsszenarien im Microsoft Umfeld vom erneut nachgewiesenen Knowhow: Ausgewählte Mitarbeitende haben Fachkenntnisse in der Implementierung, Verwaltung und Überwachung der Microsoft Azure Umgebung eines Unternehmens nachgewiesen. Ebenso wurden ihre Fähigkeiten beim Entwerfen, Erstellen, Testen und Verwalten von Cloud-Anwendungen und – Services in Microsoft Azure überprüft. Mit den erfolgreich abgeschlossenen Prüfungen hat estos jetzt auch in diesem Bereich die höchste Partnerstufe erreicht.

Bereits seit 2014 darf sich das Unternehmen Microsoft Gold Partner nennen.

estos ist ein unabhängiger Softwarehersteller, der mit seinen Produkten die Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen und über die Unternehmensgrenzen hinweg effektiver gestaltet. Mehr Informationen unter www.estos.de

® Microsoft, Microsoft Azure, Microsoft DevOps are trademarks of the Microsoft group of companies.

estos – enables easy communication

Die estos GmbH ist Hersteller von Kommunikationssoftware und innovativer Bausteine für Unified Communications unter dem Dach der SF Technologies GmbH. estos entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg sowie weitere Niederlassungen in Deutschland, Italien und den Niederlanden.

Kontakt

estos GmbH

Sibylle Klein

Petersbrunner Str. 3a

82319 Starnberg

+49 8151 36856-466

sibylle.klein@estos.de

http://www.estos.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.