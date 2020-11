Etex erwählt GTT für globale SD-WAN-Implementierung

Frankfurt a.M., 11. November 2020 – GTT Communications, Inc., ein führender globaler Anbieter von Cloud-Netzwerken für multinationale Kunden, gibt heute bekannt, dass sich der Baustoffspezialist Etex für eine Zusammenarbeit mit GTT im Bereich SD-WAN entschieden hat. Mit dem SD-WAN-Dienst von GTT sollen 80 seiner Standorte in 42 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und dem Nahen Osten miteinander vernetzt werden. Die SD-WAN-Lösung von GTT integriert den globalen Tier-1-Internet-Backbone von GTT mit privater und direkter Cloud-Konnektivität, um die Leistung geschäftskritischer Anwendungen über die Standortgrenzen hinaus zu verbessern. GTT stellt darüber hinaus auch SIP-Trunking-Dienste für Etex bereit.

Die Managed Service SD-WAN-Dienstleitung von GTT ermöglicht es Etex, alle seine Standorte weltweit mit einem agilen, sicheren Netzwerk zu verbinden. Darüber hinaus erhöht der Service die verfügbare Bandbreite für viele der schwer zugänglichen Standorte des Unternehmens. Dazu kombiniert er die primären wie auch die Backup-Büroverbindungen mit einem intelligenten, immer einsatzbereiten Netzwerk. Auf diese Weise können sich beide Verbindungen die tägliche Verkehrslast teilen und bieten gleichzeitig eine redundante Failover-Option, um Ausfälle zu vermeiden. GTT SD-WAN stellt außerdem sicher, dass der über das Etex-Netzwerk fließende Anwendungsverkehr immer den direktesten verfügbaren Netzwerkpfad nimmt und wendet WAN-Optimierung für die Etex-Geschäftsanwendungen an, die sich in der Microsoft Azure-Cloud befinden.

“Gemeinsam mit GTT konnten wir ein zukunftssicheres Netzwerk aufbauen, das sowohl unsere bestehende Firewall-Infrastruktur beherbergt als auch alle Vorteile einer agilen und robusten gemanagten SD-WAN-Lösung bietet”, kommentiert Bert Janssens, Leiter der Technologieabteilung bei Etex. “GTT kann auf eine nachweisliche Erfolgsgeschichte zurückblicken, wenn es darum geht, unser Unternehmen mit seinem hochqualifizierten Team und seinen professionellen Dienstleistungen zu unterstützen. Unser Implementierungsprozess hat von der umfassenden Erfahrung von GTT beim Einsatz einer Vielzahl von Managed SD-WAN-Technologien auf der ganzen Welt profitiert. Wir gehen davon aus, dass diese neue Lösung die Gesamtkosten für den Betrieb unseres Netzwerks erheblich senken wird”.

“Wir freuen uns, die Geschäftsziele von Etex mit unseren sicheren, hochleistungsfähigen globalen SD-WAN- und SIP-Trunking-Lösungen zu unterstützen”, sagte Ernie Ortega, Interim-CEO von GTT. “Die Partnerschaft, die wir mit Etex aufgebaut haben, war der Schlüssel zur Entwicklung dieses zukunftssicheren Netzwerkdesigns, das Etex-Mitarbeiter, Produktionsstätten und Cloud-Anwendungen weltweit verbindet.”

