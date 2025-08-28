EUHOMY mit neuem Portable Crystal Crescent Ice Maker

Revolution bei Eiswürfeln – Futuristisches Design und höchste Performance im tragbaren Format beim Portable Crystal Crescent Ice Maker

Berlin, 28. August 2025 – EUHOMY, weltweit führend in innovativen Kühllösungen, freut sich, den offiziellen Start des Luna Pro LunaArc™ Portable Crystal Crescent Ice Maker bekannt zu geben – einer Eismaschine, die Premium-Design, modernste Technologie und außergewöhnliche Effizienz vereint, um den Bedürfnissen moderner Nutzer zu Hause und unterwegs gerecht zu werden. Entdecken Sie das Gerät live auf der diesjährigen IFA in Halle 8.1 (Stand105A) – vom 4. bis 9. September in Berlin!

Der Luna Pro LunaArc™ wurde für Liebhaber perfekter Getränke, hochwertige Umgebungen sowie den breiten Markt entwickelt und setzt neue Maßstäbe im Bereich der Haushalts-Eisbereiter. Zu den Highlights zählen:

-Exklusive LunaArc™-Technologie: Produziert perfekt transparente halbmondförmige Eiswürfel, die langsam schmelzen, ohne den Geschmack der Getränke zu verfälschen.

-Express-Performance: 16 Eiswürfel pro Zyklus von 12 Minuten, wahlweise in 6,5, 10 oder 14 mm Größe. Gesamtleistung: bis zu 12,7 kg Eis pro Tag!

-Kristallklare Eiswürfel: Von außergewöhnlicher Reinheit – ideal für Cocktails, Spirituosen und Softdrinks.

-Echtzeit-Statusanzeige: Intuitives LED-Touchpanel für einfache Bedienung. Intelligente Sensoren erkennen, wenn der Eisbehälter voll ist, Wasser fehlt oder Überlastung droht – mit visuellen und akustischen Warnsignalen.

-Konstante Sichtbarkeit: Transparente Fenster am 1,8-Liter-Wassertank und am Eisbehälter (ca. 1 kg) ermöglichen die Kontrolle der Füllstände, ohne den Deckel zu öffnen – für eine wirklich einfache und intuitive Eisherstellung.

-Hocheffiziente Kühlung: Leiser (42 dB) und energiesparender R290-Kompressor sorgt für konstante Produktion – selbst bei hohen Umgebungstemperaturen. Timer-Funktion für programmierte Eisherstellung.

-Integrierte Selbstreinigung: Für perfekte Hygiene und einfachen Unterhalt reinigt sich das Gerät in nur 20 Minuten selbst. Der Wassertank ist herausnehmbar und leicht zu reinigen.

-Premium-Portabilität: Durchdachtes Gewicht und abnehmbarer Wassertank für flexiblen Einsatz zu Hause, beim Camping oder an Bord.

Mit dem Luna Pro LunaArc™ bietet EUHOMY nicht nur eine Eismaschine – sondern ein Gerät, das jeden Genussmoment veredelt. Ob für einen seltenen Whisky, perfekt gemixte Cocktails oder eiskalte Getränke bei Events – der LunaArc™ ist der ultimative Partner für funktionale Eleganz!

Der Luna Pro LunaArc™ Portable Crystal Crescent Ice Maker definiert die Marktstandards neu. Er ist mehr als nur ein Eisbereiter: eine designorientierte, intelligente und leistungsstarke Kühllösung für die anspruchsvollen Nutzer von heute. Ob Cocktail-Liebhaber, Hotel- und Gastronomieprofis oder einfach jemand, der zu Hause das beste Eis-Erlebnis sucht – der LunaArc™ ist eine elegante und nachhaltige Investition, die den Unterschied macht!

Der Luna Pro LunaArc™ Portable Crystal Crescent Ice Maker wird in Deutschland zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 249,99 EUR erhältlich sein.

Besuchen Sie EUHOMY auf der IFA in Halle H8.1, Stand 105A und erleben Sie die perfekt transparenten halbmondförmigen Eiswürfel des Luna Pro LunaArc™ – für unvergleichlichen Eisgenuss.

Über EUHOMY

Gegründet im Jahr 2019, hat sich Euhomy rasch als führender Akteur im Haushaltsgeräte-Sektor etabliert. Von Anfang an war unsere Mission klar: Hochwertige, praktische und moderne Geräte zu entwickeln, die den Alltag von Familien bereichern – für mehr Komfort, Bequemlichkeit und gemeinsame Momente.

Was einst als kleiner Amazon-Shop begann, ist heute zu einer starken Omnichannel-Präsenz geworden – unter anderem bei Walmart, TikTok Shop, Home Depot, Lowe“s und Wayfair.

Unser Produktsortiment reicht von Küchen- über Umwelt- bis hin zu Outdoor-Geräten – besonders bekannt sind wir jedoch für den weltweit besten tragbaren Eisbereiter. Durch die Verbindung modernster Kühltechnologie mit klarem, intuitivem Design bieten wir jederzeit und überall kristallklares Eis auf Knopfdruck.

Bei Euhomy entwickeln wir nicht einfach Geräte – wir definieren neu, wie die Welt kühl bleibt. Ob bei Gartenpartys mit Freunden oder spontanen Wochenendausflügen: Unsere Lösungen bringen Freude, Komfort und Effizienz – für kompromisslose Frische.

Kontakt

PR Müllers

Christoph Müllers

Leuther Straße 13a

47638 Straelen

01722113333



https://tv.mythomson.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.