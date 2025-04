Eurobit Systems vor dem Börsengang: Finalisierungsphase weckt institutionelles Interesse

London, 29. April 2025 – Die Eurobit Systems ISIN: GB00EBS123000 steht unmittelbar vor dem Abschluss ihres lang erwarteten Börsengangs. Wie das Unternehmen am Dienstag bestätigte, befindet sich der Prozess aktuell in der finalen Phase. Bereits jetzt sei das Interesse institutioneller Investoren beachtlich – ein deutliches Signal für das Vertrauen in das Geschäftsmodell und die Zukunftsaussichten des Unternehmens.

„Wir verzeichnen bereits im Vorfeld des Listings ein breites und nachhaltiges Interesse von institutioneller Seite“, erklärte CEO Josip Kovac. „Das ist für uns ein starkes Zeichen und unterstreicht die Relevanz unserer technologischen Lösungen im europäischen Kontext.“

Die Eurobit Systems gilt als eines der vielversprechendsten Tech-Unternehmen im Bereich digitaler Finanzinfrastrukturen. Besonderes Augenmerk liegt derzeit auf dem Projekt der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Einführung des digitalen Euro. Eurobit Systems ist in diesem Umfeld hervorragend positioniert: Die Entwicklungen in Richtung eines digitalen Zentralbankgeldes (CBDC) laufen auf Hochtouren – und das Unternehmen ist technologisch und strategisch bereit, einen entscheidenden Beitrag zu leisten.

„Die Einführung des digitalen Euro ist nicht nur ein Meilenstein für die europäische Finanzarchitektur, sondern auch eine große Chance für unsere Gesellschaft“, so Kovac weiter. „Wir begrüßen diese Entwicklung ausdrücklich und sehen uns als natürlichen Partner bei der technischen Umsetzung.“

Mit dem Börsengang möchte Eurobit Systems sein Wachstum weiter beschleunigen, Innovationsprojekte ausbauen und seine Position im europäischen Markt für digitale Zahlungssysteme festigen. Die rosigen Zukunftsaussichten, gepaart mit einem soliden Fundament und wachsendem Investoreninteresse, deuten auf einen erfolgreichen Start an der Börse hin.

