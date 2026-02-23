Europäischer Klimapakt lädt zur Pflanzaktion des „Forest of the Future“ in Potsdam ein

Potsdam, 23. Februar 2026 – Am 14. März 2026 verwandelt sich ein Teil Potsdams in ein Reallabor für den Klimaschutz. Unter dem Motto “ Europäischer Klimapakt – Wild Food Forest“ lädt der Europäische Klimapakt gemeinsam mit Polyhedra Labs Bürgerinnen und Bürger dazu ein, aktiv an der Kultivierung eines essbaren Waldgartens teilzunehmen. Die Veranstaltung verbindet Kunst, Wissenschaft und Ökologie zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis für eine klimaresiliente Zukunft.

In Zeiten zunehmender Hitzeperioden und Extremwetterereignisse sind urbane Ökosysteme wichtiger denn je. Der „Food Forest“ in Potsdam soll nicht nur CO binden, sondern als „essbare Landschaft“ auch die lokale Biodiversität fördern und einen sozialen Treffpunkt für die Nachbarschaft schaffen.

Ein Zeichen gegen die Klimakrise – direkt vor der Haustür

Die Pflanzaktion ist Teil der europaweiten Initiative des Europäischen Klimapakts, die Menschen dazu ermutigt, im Kleinen große Veränderungen anzustoßen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen vor Ort die Prinzipien der Permakultur kennen und erfahren, wie polyzentrische Systeme dazu beitragen können, unsere Städte zu kühlen.

Dr. Rodrigo Perez García, Botschafter des Europäischen Klimapakts, betont die Bedeutung des Projekts:

„Der „Forest of the Future“ ist mehr als nur eine Ansammlung von Bäumen. Er ist ein lebendiges Symbol dafür, was wir erreichen können, wenn Wissenschaft und Gemeinschaft Hand in Hand gehen. Wir pflanzen an diesem Tag nicht nur Nahrung für morgen, sondern auch Hoffnung und Widerstandsfähigkeit gegen die Klimakrise. Jede Hand, die heute mit anpackt, investiert direkt in die Lebensqualität unseres zukünftigen Potsdams.“

Informationen für Teilnehmende und Redaktionen:

-Was: Community-Pflanzaktion (Food Forest Planting)

-Wann: 14. März 2026, ab 10:00 Uhr

-Wo: Gelände der Polyhedra Labs, Potsdam (Die genauen Standortdaten erhalten Sie nach der Registrierung)

-Mitzubringen: Wetterfeste Kleidung und, falls vorhanden, Gartenhandschuhe. Für Verpflegung und Werkzeug ist gesorgt.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Interessierte können sich vorab online registrieren und über diesen Link.

Im Rahmen der Onlineveranstaltung vorab wird zudem die Arbeit der drei folgenden Expert:innen aufgezeigt:

1.Dr. Jennifer Schulz (Universität Potsdam): Die Expertin stellt ihr Projekt zu Waldgärten vor, die urbane Räume nicht nur grüner, sondern auch artenreicher machen.

2.Elia Spehar: Mit 10 Jahren Praxiserfahrung in Ökosystem-Restaurierung, Agroforstwirtschaft und Wassermanagement bringt Elia Spehar tiefgreifendes Wissen aus der regenerativen Landwirtschaft ein.

3.Ivana Tkalčić: Die Künstlerin präsentiert ihr Projekt „EarthSkin: The Ground as Human Skin“ (Teil der europäischen VOICE-Initiative für Klimagerechtigkeit 2025), das eine einzigartige Perspektive auf unsere Verbindung zum Boden wirft.

Über den EU-Klimapakt

Der EU-Klimapakt ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die zivilgesellschaftliches Engagement im Klimaschutz fördert. Sie hat drei Ziele:

-Wissen über den Klimawandel vermitteln

-Lösungen entwickeln und umsetzen

-Vernetzung mit anderen und Tragen der erarbeiteten Lösungen in die Breite

Als Teil des europäischen Grünen Deals bietet der Klimapakt einen lebendigen Raum für den Austausch von Informationen, für Diskussionen und für die Erarbeitung von Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise.

Das Herz des Klimapakts sind die Klimapakt Botschafterinnen und -Botschafter. Sie sind herausragende Persönlichkeiten der Klimaschutzszene, die sich entweder über ihre Arbeit oder ihr ehrenamtliches Engagement auf vielfältige Weise für das Klima einsetzen und Lösungen erarbeiten. Ihre Aufgabe ist es auch, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über den Klimawandel zu sprechen und über Gefahren und potenzielle Lösungen aufzuklären. Nicht zuletzt tragen sie mit ihrem Engagement zur Steigerung der Bekanntheit des Klimapakts bei.

