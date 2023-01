Europäischer Vermietgigant investiert erneut in Panasonic Projektoren

Die LANG AG erweitert ihre über 30-jährige Zusammenarbeit mit Panasonic, um ihren Kunden einen Wettbewerbsvorteil im Bereich AV zu verschaffen

Wiesbaden, 19. Januar 2023 – Die Marktsituation für professionelle Videotechnik im Bereich Vermietung, Veranstaltung und Publikumsattraktionen wird zunehmend komplexer. Führende Akteure setzen deshalb auf die neuesten AV-Technologien, um Vorteile zu erzielen. Steigende Transportkosten und Personalengpässe sowie immer flexiblere Buchungen von Veranstaltern stellen Produktionsunternehmen vor große Herausforderungen. Deshalb investiert die LANG AG, eines der führenden europäischen Unternehmen für professionelle Videotechnik im Bereich Vermietung und Veranstaltung, in die neue RQ25K-Serie von Panasonic. Die Lang AG ordert hundert Einheiten der weltweit kleinsten und leichtesten 3-Chip-DLP-Projektoren mit bis zu 20.000 lm Helligkeit und 4K-Auflösung.

„Diese bedeutende Investition und die Erweiterung unserer mehr als 30-jährigen Partnerschaft zu Panasonic wird unseren Kunden helfen, die aktuellen Herausforderungen der Branche zu meistern“, sagt Tobias Lang, CEO der LANG AG. „Die RQ25K-Projektorserie von Panasonic bietet visuelle Technologie der nächsten Generation, die die Zuschauer mit der neuesten und besten Bildqualität begeistert. Diese Projektoren optimieren Arbeitsabläufe durch eine schnelle und effektive Einrichtung und Steuerung. Außerdem funktionieren sie unübertroffen zuverlässig.“

Die LANG AG hat sich für die neue – seit Dezember 2022 erhältliche – Serie entschieden, weil sie ihren Kunden eine Reihe wichtiger Vorteile bietet. Der PT-RQ25K ist 40 % kleiner und 35 % leichter als sein Vorgänger PT-RQ22K. Das erleichtert den Transport und die Aufbewahrung und ermöglicht dadurch effizientere Festinstallationen. Die Serie vereinfacht dank zeitsparenden Workflow-Optimierungsfunktionen alle Arbeitsschritte – von der Installation bis zum Betrieb. Die Integration in größere Systeme erfolgt ebenfalls schnell und einfach, da diese Panasonic Projektoren erstmals Intel® SDM-fähig (Intel® Smart Display Module) sind.

„Seit Panasonic 2012 seine ersten 20.000 Lumen Projektoren vorstellt hat, gibt das Unternehmen in dieser Branche den Ton an“, fügt Tobias Lang hinzu. „Wir haben sofort die Vorteile der neuen RQ25K-Serie für unsere Kunden erkannt. Mit dem SDM-Steckplatz setzt sie neue Maßstäbe in Sachen Konfiguration und Konnektivität und schlägt eine Brücke zu IP-basierten Systemen wie Panasonic PTZ-Kameras oder KAIROS. Wir haben uns bewusst für diese 4K-Plattform entschieden, da sich der Markt in Richtung höhere Auflösungen bewegt. Deshalb haben wir unsere Angebote auf 4K ausgelegt. Wir freuen uns darauf, als einer der ersten europäischen Anbieter diese bahnbrechende AV-Technologie für unsere Kunden anzubieten.“

Jan Markus Jahn, Leiter der Business Unit Media Entertainment bei Panasonic Connect Europe, fügt hinzu: “ Mit dieser Investition der LANG AG in RQ25 wird das Unternehmen neben den bestehenden IP-basierten PTZ-Kameras und der KAIROS-Produktionsplattform eines der ersten sein, das seinen Kunden einen kompletten Glass-to-Glass-IP-basierten Workflow anbietet. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die AV-Branche und öffnet neue Türen für Bühnen- und Eventanwendungen, insbesondere für Hybrid- und Online-Produktionen.“

Weitere Informationen zur Projektorserie Panasonic RQ25K finden Sie unter: https://business.panasonic.co.uk/visual-system/pt-rq25k-series-4k-laser-projectors

Bildmaterial finden Sie hier.

